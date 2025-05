Nielen dizajnérka, ale aj fotografka. Monika Mandač mení módu na vizuálnu poéziu (REFRESHER ART)

Jej značka MANDACH je ako tichý manifest – umelecký, intuitívny a autentický.

Monika Mandač je viac než len módna návrhárka. Je to výskumníčka, fotografka a umelecká duša, ktorá cez odev komunikuje niečo hlbšie – emócie. Jej cesta k móde bola prirodzená, plynulá a zakorenená v detskej fascinácii vizuálnym umením.

Zdroj: Archív - Monika Mandač

Od textilu k emócii

„Móda sa pre mňa stala prostriedkom, ako cez odev vyjadriť emócie, myšlienky a nálady,“ hovorí.



Pochádza zo Srbska, kde navštevovala Strednú umeleckú školu v Novom Sade, odbor textil. Táto skúsenosť jej poskytla pevný základ v práci s materiálmi a textúrami, ktorý neskôr zúročila počas vysokoškolského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Medzinárodné skúsenosti, lokálna tvorba

Počas bakalárskeho štúdia si rozšírila obzory na Nottingham Trent University v Anglicku a neskôr počas magisterského štúdia absolvovala stáž v talianskych Benátkach. Pracovala pre módne značky aj v agentúre pre módny marketing, čo jej umožnilo zažiť fungovanie módneho priemyslu zblízka.

„Dostala som sa do úzkeho kontaktu s módnym biznisom a produkciou,“ spomína Monika.



Po návrate na Slovensko stážovala u Pavla Dendisa a zároveň sa venovala fotografii ako hlavná fotografka značky Plùs Que Ma Vìe.

View this post on Instagram A post shared by MANDACH (@mandach__)

Značka MANDACH: Udržateľnosť, emócie a kontrasty

Monika dnes stojí za značkou MANDACH, pomalou módnou značkou sídliacou na Slovensku. V jej tvorbe dominujú prvky konštruktivizmu a dekonštruktivizmu, ktoré vyvažuje jemnosťou a osobným pohľadom na módu ako proces hľadania rovnováhy.

„Dalo by sa povedať, že ma môžu inšpirovať samotné okamihy, umenie, ľudia v mojom okolí, inšpirujú ma ľudia, ktorí robia to, čo milujú, ich príbehy, môže ma inšpirovať aj jedlo, samotná látka, ale to všetko má emocionálnu podstatu, ktorá je kľúčom k mojej práci. Veľkú časť mojej inšpirácie tvoria aj moje sny, ktoré sú vždy nesené v silnej emócii,“ opisuje, čo stojí za jej inšpiráciou.



Jej kolekcie často presahujú do tém feminizmu, udržateľnosti a identity. Pracuje s monochromatickými farebnými paletami, ktoré podľa nej dokážu niesť rôzne vrstvy emócií zároveň.

„Najradšej používam monochromatické farby, pretože pre mňa tieto farby môžu niesť rôzne emócie súčasne a väčšina ľudí sa v nich nájde,“ hovorí.



Poézia, sny a pomalá móda

Monikin prístup k tvorbe je intuitívny, poetický a vizionársky. Čerpá zo snov, každodenného života, architektúry aj filozofie. Módu nevníma ako výsledný produkt, ale ako živý, otvorený proces.

„Módu chápem ako proces hľadania a experimentu, nie ako hotový produkt.“



Jej značka neprodukuje podľa diktátu trendov. Naopak, vytvára nadčasové unisex kúsky, ktoré oslovujú tých, ktorí hľadajú módu s myšlienkou a hlbším významom.

Smerom dopredu

Monika ostáva verná svojmu umeleckému prístupu a tvorí v slobodnom priestore mimo rýchlej módy. Jej práca je vizuálnym denníkom plným vrstiev, symbolov a pocitov.

Je dôkazom toho, že móda môže byť intímna, citlivá a zároveň silná. A že keď sa odev stane nástrojom rozprávania príbehov, vzniká niečo skutočne výnimočné.