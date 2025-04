Na ich podujatiach organizujú aj open mic, pomocou ktorého ľudia môžu zdieľať svoje názory a postoje. Tvrdia, že ide o akúsi skupinovú terapiu.

Dnes ti v rámci našej rubriky Refresher Art predstavíme kreatívnu komunitu zvanú Poeti z ulice. Tím týchto mladých ľudí sa usiluje o zjednotenie slovenskej kultúry, tvoria poéziu, organizujú rôzne eventy a dávajú ľuďom možnosť vyjadriť svoje pocity prostredníctvom ich vlastného umenia.

Z ulice na pódium

„Komunita Poeti z ulice primárne vznikla ako odpoveď na nekompetentnosť ministerstva kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej a Lukáša Machalu. Chceme našim vznikom vyslať odkaz, že aj my sme kultúra, aj my sem patríme.“

Pôsobením tejto komunity sa zakladatelia snažia vytvoriť bezpečný priestor pre mladých umelcov a umelkyne, ktorí sa chcú o svoju tvorbu podeliť. „Ako mladí ľudia cítime, že v spoločnosti je náš názor umlčiavaný a braný neseriózne. Z tohto dôvodu na eventoch veľkú časť programu tvorí práve tzv. open mic, pomocou ktorého ľudia môžu deliť svoje názory a postoje na svet a inšpirovať iných. Je to taká skupinová terapia.“

Vaša komunita vznikla ako reakcia na stav slovenskej kultúry. Ak by ste mali vyjadriť, čo slovenskej kultúre dnes najviac chýba, čo by to bolo?

Určite odbornosť. Je neakceptovateľné, že vedenie ministerstva kultúry vykonáva hromadné odvolávanie, prepúšťanie, zastrašovanie, dohadzovanie známostí na prednostné pozície v kultúrnych inštitúciách, vyhrážky jednotlivcom a jednotlivkyniam, ktorí a ktoré nezdieľajú preferovanú víziu sveta Martiny Šimkovičovej a Lukáša Machalu či znefunkčnenie fondu na podporu umenia.

Hovoríte, že open mic na vašich akciách funguje ako skupinová terapia. Aké najsilnejšie alebo najprekvapivejšie momenty ste vďaka nemu doteraz zažili?

Myslíme si, že ich bolo mnoho a nedá sa vyslovene vytýčiť jeden konkrétny. Veľa mladých píše o politike. Z ich básní je cítiť frustráciu a marazmus, ale zároveň aj odhodlanie bojovať za našu krajinu. Poéziu o politike dopĺňajú básne o láske - naplnenej aj nenaplnenej. Nejedenkrát sa stalo, že ľudia v hľadisku si držali ruky, medzitým ako po ich tvári stekali slzy. Sú to neskutočné emócie. A takisto sa aj stáva, že si zamilovaní, formou open micu, vyznávajú lásku. Zdieľajú ich vzťah pre ostatných. Je to krásne.

Čo by ste povedali niekomu, kto váha, či sa prísť podeliť o svoju tvorbu na váš open mic?

Náš vznik bol podmienený práve absenciou bezpečného priestoru na zdieľanie svojej tvorby. Veľakrát sa stane, že nám ľudia do dms pošlú ich báseň a pýtajú sa na názor, a tam naša “angažovanosť” končí.

Vždy odpovieme, že my tu nie sme na to, aby sme ich hodnotili, uvažovali, či je báseň dobrá alebo zlá, pretože je ich, maximálne subjektívna a to ju robí výnimočnou. Myslíme si, že žiadne slová nedokážu nikoho na open mic presvedčiť, ale som si istá, že atmosféra to spraví za nich.

Na ich akciu môžeš zavítať aj ty!

„Máme za sebou dve úspešné akcie. Spustenie celej komunity sme mali v Trnave a tri mesiace nato sme uskutočnili náš druhý event v Bratislave, ktorý niesol názov Fragmenty svetla. Každé jedno podujatie sa snažíme niesť v inej farbe s názvom, ktorý zodpovedá aktuálnej politickej situácii.“



Poeti z ulice sa v júni vrátia na miesto, kde celý projekt odštartoval – do Trnavy. V pláne však majú prejsť celé Slovensko.

Ak ťa baví poézia, recitovanie, cítiš sa nevypočutý a chceš to zmeniť, alebo sa skrátka chceš obohatiť o tvorbu iných ľudí a podeliť sa o tú svoju, určite komunitu podporte zdieľaním, sledovaním alebo svojou účasťou na niektorom z ich nadchádzajúcich eventov!