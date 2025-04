Keramický ateliér kerá? ti ukáže, že aj „krivé a prasknuté“ môže byť dokonalé (REFRESHER ART)

Katka vyštudovala keramiku na VŠVU a teraz tvorí vo svojom ateliéri pod značkou kerá?. Najviac sa venuje tvorbe úžitkových predmetov a tvorbe na zákazky.

Črepiny, praskliny, zlyhania – a aj tak nekonečná láska k hline. Katarína Genská Raškovičová našla v keramike spôsob, ako tvoriť nielen krásne a praktické veci, ale aj niečo, čo ju stále učí trpezlivosti a prijímaniu nedokonalostí. V ateliéri trávi dlhé hodiny experimentovaním, no nikdy nemá zaručený výsledok. Hlina, glazúra a pec majú totiž vlastnú hlavu.

V čase, keď svet túži po autentickosti a návrate k ručnej práci, sa práve takéto príbehy dotýkajú mnohých. Katka ukazuje, že keramika nie je len trend z Instagramu, ale aj životná filozofia – často chaotická, no krásna vo svojej krehkosti.

Začalo to s 25 kg hliny

Keramiku si mnohí predstavujú ako pokojnú činnosť. Katka však veľmi rýchlo zistila, že realita v ateliéri býva často skôr plná chaosu, pokusov, sklamaní aj drobných triumfov.

„Keramika je niečo medzi umením, vedou a čarodejníctvom. Po tom, čo vybuchne šálka v peci, utrpí moja duša a popálim si prsty, poviem: Skúsim to ešte raz. Glazúra má vlastnú osobnosť. Na testovacej dlaždici: nádherná tyrkysová glazúra. Na miske: bahno z Mordoru. Keramická pec neodpúšťa. Urobím chybu? S radosťou mi ju upečie a vráti v dvoch kusoch," rozpovedala sa v príbehu svojho umenia.

Zdroj: Archív - kerá?

„Pokusy s glazúrami sú legálna forma hazardu. Nepotrebuješ Vegas. Stačí ti prášok a voda. Myslela si si, že keramika je relaxačná práca? Zdvihni 25 kg hliny a povedz, ako sa cíti tvoja platnička. Veľa šálok neprežije. Budú z nich črepiny, ťažítko na knihu… alebo symbol emocionálnej odolnosti. Moje ruky budú vyzerať ako z dokumentu o divočine. ‚Zajtra to bude hotové‘ v keramike znamená: možno o týždeň alebo mesiac.‘“

Katka o keramike rozpráva s nadhľadom aj vášňou. Jej tvorivý proces je plný malých drám a veľkých objavov. No ako sama hovorí, práve v nedokonalostiach sa skrýva charakter – a niekedy aj krása.

Zvedavosť pred dokonalosťou

V Katkinom ateliéri vládne proces, nie produkt. Nejde jej o replikovanie dokonalých šálok podľa šablóny – práve naopak. „Som umelkyňa a pre mňa je dôležité objavovanie,“ vysvetľuje. Opakovanie tej istej formy ju neláka, túto úlohu ponecháva veľkým fabrikám, kde sa podľa nej jedna šálka vyvíja aj niekoľko mesiacov, len aby dosiahla štandardizovanú dokonalosť.

Katka verí, že skutočný posun v tvorbe prichádza vtedy, keď tvorca skúša niečo nové, riskuje a nevyhýba sa chybám. „Malá ateliérová tvorba má význam pre pokrok a nové riešenia. Krivosť a nedokonalosť je toho súčasťou,“ hovorí presvedčivo. V jej rukách má každá nedokonalosť svoj dôvod a miesto – aj keď ho ostatní možno na prvý pohľad nevidia.

Ako (ne)plakať po výpale a iné rady z hliny

„Môj prehliadač bude plný otázok, ako: ‚Prečo glazúra bublinkuje?‘, ‚Čo ak sa šálka prilepí na plát?‘ a ‚Ako neplakať po výpale?‘. Budem mať viac tanierov než jedál. A šálky? Na každý deň minimálne päť,“ opisuje Katka s nadhľadom.

„Hlina nikdy nemá správnu vlhkosť. Aj keď si myslíš, že máš dokonalé načasovanie – zrazu je príliš mokrá alebo suchá. Vždy sa nájde niečo, čo je trochu krivé, trochu prasknuté, trochu pripečené. Zožiera ťa to, aj keď ti všetci hovoria, že to nevidia,“ vysvetľuje.

View this post on Instagram A post shared by kerá? | ceramics (@katarinaraskovicova)

Radosť z výsledku

Ručne vyrábaná keramika zažíva v posledných rokoch svoj návrat na výslnie. Nie je to len trend z Pinterestu alebo estetická záležitosť do interiéru – pre mnohých je to odpoveď na únavu z digitálneho sveta. Aj Katka si myslí, že zvýšený záujem o hlinu a remeselnú tvorbu súvisí s tým, ako dnes ľudia pracujú.

„Majú čím ďalej, tým viac nehmatateľnú prácu na počítači. Keď dokončia jednu úlohu, hneď ich čaká ďalších desať. Žiadna radosť z dokončenej práce. Nikdy nie je koniec,“ hovorí. Keramika je podľa nej pravým opakom tohto kolobehu. Každý výrobok vzniká v konkrétnom čase, s konkrétnym úsilím. „V keramike vidíte a držíte svoju snahu vo fyzickej podobe,“ hovorí Katka.

Konkurenciu vidí v lacnej keramike z Číny

Napriek precíznosti práce, ktorú keramika vyžaduje sa stále nájdu aj takí, ktorí toto umenie považujú za menejcenné. „Skôr sa stretávam s tým, že ľudia nevidia v umení hodnotu celkovo,“ priznáva. V tom má keramika podľa nej aspoň jednu výhodu – je úžitková.

No aj tak sa stretáva s poznámkami typu: „Načo taká maľba, ktorú by namaľovalo aj malé decko?“ Oveľa väčšou výzvou je však pre ňu lacná keramika z Číny, ktorá zahlcuje trh a znižuje hodnotu ručnej práce.

A hoci je keramika na prvý pohľad pomalé a kontemplatívne umenie, trpezlivosť vraj nie je niečo, čo by Katke išlo prirodzene. „Čas s keramikou milujem. Trpezlivosť stále nemám – a to sa keramike venujem už desať rokov,“ priznáva s úsmevom.