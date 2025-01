Na jednej z fariem v Litve skúšajú nezvyčajný experiment. Kravám púšťajú klasickú hudbu, aby produkovali viac mlieka. Experiment je vraj úspešný. Hudba kravám znižuje stres, upokojuje ich a podľa majiteľa sa svojím spôsobom usmievajú, keď ich idú dojiť, informuje STVR.

„Klasická hudba ich upokojuje. Je to stály zvuk, na ktorý si kravy zvykli a ktorý prehlušuje okolité zvuky, takže dobytok nie je v strese. Môžete vidieť kravy, ktoré sú veľmi šťastné. Keď sa chystajú na dojenie, všetky stoja a prežúvajú. Potrebujú pokojnú hudbu, veľmi tichú, relaxačnú hudbu,“ vysvetlili zamestnanci farmy.

Chovateľ vychádzal zo štúdie britských vedcov z roku 2001. Svoj experiment si však upravil a kravám pred dojením začal púšťať vojenské pochody z americkej občianskej vojny. Podľa jeho slov zvieratá vtedy vedia, že je čas na dojenie a presunú sa.

„Hudba znie 24 hodín denne. Pre dobytok slúži ako signál, ako znamenie, čo má robiť. Keď hrá klasická hudba, kravy odpočívajú a kŕmia sa. Keď sa hudba prepne na pochod, vyvinie sa u nich reflex a pochopia, že je čas vstať a ísť na dojenie. Len čo začne hrať vojenský pochod, kravy okamžite zamieria ku kolotoču. Potrebujeme menej úsilia, aby sme ich vyhnali z maštale,“ uviedli zamestnanci.

