Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 21. novembra 2025 o 17:48
Čas čítania 0:44
Sofia Angušová

Prosby boli vypočuté. Odteraz si súbory medzi Apple a Android produktami môžeš posielať cez AirDrop

Prosby boli vypočuté. Odteraz si súbory medzi Apple a Android produktami môžeš posielať cez AirDrop
Zdroj: Google
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Google priniesol dlho očakávanú novinku, ktorá umožňuje používateľom Androidu a iOS jednoducho a rýchlo zdieľať súbory.

Po rokoch, keď si iOS a Android žili takpovediac vo svojich „bublinách“, prichádza Google s riešením, ktoré uľahčí každodennú komunikáciu medzi zariadeniami, informuje The Verge. Funkcia je dostupná pre všetky moderné Apple zariadenia iPhone, iPad a Mac, no súčasne to platí aj pre celú sériu Pixel 10.

Pri odosielaní súborov z Androidu na iPhone si majiteľ Apple zariadenia musí zapnúť režim AirDropu „Všetci na 10 minút“. Po jeho aktivovaní funguje prenos presne tak, ako keby šlo o komunikáciu medzi dvoma iPhonmi.

Google
Zdroj: Google

Na strane Androidu je situácia podobná. Zariadenie Pixel 10 aktivuje režim Quick Share a súbory sa uložia do aplikácie Súbory, takže sa ľahko nájdu. Zatiaľ je k dispozícii len dočasný režim „Všetci na 10 minút“, no Google už naznačil, že v budúcnosti plánuje zaviesť aj bezpečnejší režim „Iba kontakty“. Pre bežných používateľov to znamená, že zdieľanie dokumentov, fotiek či videí naprieč Androidom a iOS bude konečne jednoduché a rýchle.

Odporúčané
Apple chystá lacnejší MacBook. Bude mať čip z iPhonu a cenu približne 850 eur Apple chystá lacnejší MacBook. Bude mať čip z iPhonu a cenu približne 850 eur 6. novembra 2025 o 16:44

„Túto novú funkciu najskôr zavádzame do Pixel 10 a až potom ju plánujeme rozšíriť na ďalšie zariadenia,“ vyjadril sa hovorca spoločnosti Google. Zaujímavé je, že Google túto novinku vytvoril bez akéhokoľvek zapojenia spoločnosti Apple.

Odporúčané
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni 20. novembra 2025 o 17:30
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr 25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr 20. novembra 2025 o 8:00
Odporúčané
Tyler, The Creator sa stal umelcom roka podľa Apple Music. 2025 bol pre neho prelomový Tyler, The Creator sa stal umelcom roka podľa Apple Music. 2025 bol pre neho prelomový 21. novembra 2025 o 10:21
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ANDROID APLIKÁCIE ANDROIDY IPHONE
Odporúčame
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc e
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
pred 2 dňami
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť e
refresher+
Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
dnes o 07:00
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni e
refresher+
Odporúčané
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
včera o 17:30
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr e
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
včera o 08:00
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Storky
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Lifestyle news
Prosby boli vypočuté. Odteraz si súbory medzi Apple a Android produktami môžeš posielať cez AirDrop pred 37 minútami
Desivé zistenia WHO: Takmer tretina žien vo svete zažila sexuálne násilie, teda približne 840 miliónov pred hodinou
IShowSpeed sa stal streamerom roka. Obhájil tak svoje prvenstvo po minuloročnej porážke pred 2 hodinami
Čech sa pobije s obávaným bojovníkom, spoznáme aj nového šampióna. Čo prinesie jubilejný turnaj Oktagonu? pred 2 hodinami
So zmenou počasia prichádza aj „ranné škrabanie“. Odborníci radia, ktorou metódou nikdy neodstraňovať námrazu z auta pred 3 hodinami
Nemecká politická strana odporúča fajčenie jointu. Mladí muži sa tým podľa nej vyhnú vojenskej službe dnes o 14:09
VIDEO: Justin Bieber zastavil pri ceste a pomohol cudzincovi s pokazeným autom. Moment sa stal virálnym dnes o 13:15
VIDEO: Charli xcx hrá vo filme The Moment samú seba. A24 ukázalo prvý trailer dnes o 12:23
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Rusko Polícia SR
Viac
Štátny tajomník obrany SR považuje Ukrajinu pod ruským vplyvom za správne riešenie. Mier Ukrajine žiada petíciou jeho odvolanie
pred 15 minútami
Ohrození chudobou na Slovensku už nie sú len dôchodcovia. Podľa posledných prieskumov sa najviac dotýka tejto skupiny
pred 46 minútami
VIDEO: Autobus sa pri Ružomberku zošmykol mimo vozovky. Situácia na cestách je vážna
pred hodinou

Viac z Tech

Všetko
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
Gadgets
16. 11. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
včera o 11:45
Apple chystá lacnejší MacBook. Bude mať čip z iPhonu a cenu približne 850 eur
Apple chystá lacnejší MacBook. Bude mať čip z iPhonu a cenu približne 850 eur
6. 11. 2025 16:44
Samsung Black Friday je tu. Využi množstvo výhod vrátane nákupu druhého zariadenia s 50 % zľavou
PR správa
Samsung Black Friday je tu. Využi množstvo výhod vrátane nákupu druhého zariadenia s 50 % zľavou
11. 11. 2025 14:00
Košice sa na jeden deň premenia na centrum inovácií. GradeUp a Noc podnikavosti spájajú študentov s odborníkmi (PROGRAM)
PR správa
Košice sa na jeden deň premenia na centrum inovácií. GradeUp a Noc podnikavosti spájajú študentov s odborníkmi (PROGRAM)
10. 11. 2025 16:00
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
3. 11. 2025 13:25
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on
Filmy
včera o 15:24
Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on
včera o 15:24
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper
pred 2 dňami
VIDEO: Prvý trailer k novým Hunger Games je tu. Na Panem sa vráti strach, mladý Haymitch musí bojovať o holý život
dnes o 09:38
Viac z Zdravie Všetko
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
refresher+
Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
dnes o 07:00
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Čo jedia dermatológovia pre krajšiu pleť? Za tieto potraviny by dali ruku do ohňa
11. 11. 2025 7:12

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Slováci stále viac kupujú jazdenky 4x4, tvoria 37% predajov celého trhu
Zaujímavosti
pred hodinou
PR správa
Slováci stále viac kupujú jazdenky 4x4, tvoria 37% predajov celého trhu
pred hodinou
Toto sú najpredávanejšie vozidlá 4x4 v SR za prvých 10 mesiacov tohto roku.
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
pred 2 hodinami
Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov
Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov
dnes o 13:00
Jedinečnosť a precíznosť. Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie
Jedinečnosť a precíznosť. Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie
dnes o 11:41
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vyskúšali sme erotické hry pre páry: niektoré nesú len nádych vzrušenia, s inými prejdeš od šťavnatej predohry až po samotný akt
refresher+
Vyskúšali sme erotické hry pre páry: niektoré nesú len nádych vzrušenia, s inými prejdeš od šťavnatej predohry až po samotný akt
20. 10. 2021 14:30
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
včera o 08:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 2 dňami
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov
pred 2 dňami
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
refresher+
Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
dnes o 07:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
16. 11. 2025 9:18
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia