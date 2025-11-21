Prosby boli vypočuté. Odteraz si súbory medzi Apple a Android produktami môžeš posielať cez AirDrop

Google priniesol dlho očakávanú novinku, ktorá umožňuje používateľom Androidu a iOS jednoducho a rýchlo zdieľať súbory.
Po rokoch, keď si iOS a Android žili takpovediac vo svojich „bublinách“, prichádza Google s riešením, ktoré uľahčí každodennú komunikáciu medzi zariadeniami, informuje The Verge. Funkcia je dostupná pre všetky moderné Apple zariadenia iPhone, iPad a Mac, no súčasne to platí aj pre celú sériu Pixel 10.
Pri odosielaní súborov z Androidu na iPhone si majiteľ Apple zariadenia musí zapnúť režim AirDropu „Všetci na 10 minút“. Po jeho aktivovaní funguje prenos presne tak, ako keby šlo o komunikáciu medzi dvoma iPhonmi.
Na strane Androidu je situácia podobná. Zariadenie Pixel 10 aktivuje režim Quick Share a súbory sa uložia do aplikácie Súbory, takže sa ľahko nájdu. Zatiaľ je k dispozícii len dočasný režim „Všetci na 10 minút“, no Google už naznačil, že v budúcnosti plánuje zaviesť aj bezpečnejší režim „Iba kontakty“. Pre bežných používateľov to znamená, že zdieľanie dokumentov, fotiek či videí naprieč Androidom a iOS bude konečne jednoduché a rýchle.
„Túto novú funkciu najskôr zavádzame do Pixel 10 a až potom ju plánujeme rozšíriť na ďalšie zariadenia,“ vyjadril sa hovorca spoločnosti Google. Zaujímavé je, že Google túto novinku vytvoril bez akéhokoľvek zapojenia spoločnosti Apple.