Hudobník má za sebou najintenzívnejší rok svojej kariéry.
Rok 2025 bol pre Tylera, The Creatora prelomový. Po celosvetovom turné, deviatom štúdiovom albume, piatich nomináciách na Grammy a filmovom debute prichádza ďalší veľký úspech - Apple Music ho 20. novembra vyhlásil za Artist of the Year, informuje Apple.
Platforma ocenila najmä jeho masívne Chromakopia: The World Tour, ktoré prebiehalo od februára do septembra, aj album Don’t Tap the Glass. Ten Tyler napísal, nahral a vydal priamo počas turné. Singel Sugar On My Tongue sa drží v rebríčku Billboard Hot 100 už neuveriteľných 17 týždňov.
„Tyler dokazuje, že všetko je možné. Jeho kreativita bola tento rok neuveriteľná. Je rovnako odvážny, ako je precízny, a inšpiruje nielen súčasných fanúšikov, ale aj ďalšie generácie,“ uviedol Zane Lowe, globálny kreatívny riaditeľ Apple Music.
Tyler tak symbolicky završuje jeden z najúspešnejších rokov svojej kariéry.