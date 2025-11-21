Kategórie
dnes 21. novembra 2025 o 10:21
Zdenka Hvolková

Tyler, The Creator sa stal umelcom roka podľa Apple Music. 2025 bol pre neho prelomový

Tyler, The Creator sa stal umelcom roka podľa Apple Music. 2025 bol pre neho prelomový
Zdroj: Credit Interval Presents / Instagram
Hudobník má za sebou najintenzívnejší rok svojej kariéry.

Rok 2025 bol pre Tylera, The Creatora prelomový. Po celosvetovom turné, deviatom štúdiovom albume, piatich nomináciách na Grammy a filmovom debute prichádza ďalší veľký úspech - Apple Music ho 20. novembra vyhlásil za Artist of the Year, informuje Apple.

Platforma ocenila najmä jeho masívne Chromakopia: The World Tour, ktoré prebiehalo od februára do septembra, aj album Don’t Tap the Glass. Ten Tyler napísal, nahral a vydal priamo počas turné. Singel Sugar On My Tongue sa drží v rebríčku Billboard Hot 100 už neuveriteľných 17 týždňov.

Tyler, The Creator vydal očakávaný album Chromakopia. Čo sa skrýva za názvom? 28. októbra 2024 o 13:28
Tyler, The Creator zverejnil túto novinku na svojom Instagrame. Jeho nový album Chromakopia vyjde tento mesiac. Tyler, The Creator Po prerušenej šnúre, kedy Tyler, The Creator vydával hudbu každý druhý rok, sa fanúšikovia konečne dočkali. Raper vydal svoj v poradí ôsmy album s názvom Chromakopia, ktorý teasoval ešte v strede októbra. tyler, the creator
Zobraziť galériu
(8)
10 dôkazov, že Tyler, the Creator, je majster eklektického štýlu. Nájdi inšpiráciu v raperových outfitoch s vintage nádychom 7. júla 2023 o 12:00

„Tyler dokazuje, že všetko je možné. Jeho kreativita bola tento rok neuveriteľná. Je rovnako odvážny, ako je precízny, a inšpiruje nielen súčasných fanúšikov, ale aj ďalšie generácie,“ uviedol Zane Lowe, globálny kreatívny riaditeľ Apple Music.

Tyler tak symbolicky završuje jeden z najúspešnejších rokov svojej kariéry.

Anketa:
Si fanúšik Tylera, The Creatora?
Áno
Nie
Áno
100 %
Nie
0 %
F1 jazdci predstavili špeciálne prilby pre Las Vegas Grand Prix. Sleduj, ako vyzerajú F1 jazdci predstavili špeciálne prilby pre Las Vegas Grand Prix. Sleduj, ako vyzerajú 20. novembra 2025 o 16:51
Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on 20. novembra 2025 o 15:24
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet 20. novembra 2025 o 9:32
APPLE RAP TYLER, THE CREATOR
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Medial Banana ohlásili nečakané zmeny. Pre nezhody z kapely odchádzajú štyria členovia
Medial Banana ohlásili nečakané zmeny. Pre nezhody z kapely odchádzajú štyria členovia
pred 2 hodinami
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
pred 3 dňami
Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on
Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on
včera o 15:24
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
pred 2 hodinami
SIMILIVINLIFE: „S albumom 23:69 som sa hrozne trápil. Po skinny jeanoch budeme chodiť holí” (Rozhovor)
Odporúčané
SIMILIVINLIFE: „S albumom 23:69 som sa hrozne trápil. Po skinny jeanoch budeme chodiť holí” (Rozhovor)
pred 3 dňami
Už tento piatok prebehne odovzdávanie cien Českého slavíka 2025. Aké hviezdy sa na galavečere predstavia?
Už tento piatok prebehne odovzdávanie cien Českého slavíka 2025. Aké hviezdy sa na galavečere predstavia?
pred 2 dňami
