REFRESHER ART: Ženy z Ateliéru Ovál tvoria šperky, ktoré rozumejú svojim nositeľom

Tri ženy, tri cesty a jeden ateliér, ktorý spájajú magické dotyky Oválu.

Dnes ti v rámci našej rubriky Refresher Art predstavíme Ateliér Ovál v Novej Cvernovke, kde sa tím troch kamarátok venuje autorskému šperku a objektu. Mia Čopíková, Dana Tomečková a Silvia Gálová sú kamarátkami ešte zo školských čias. Spoločne študovali na VŠVU a každá z nich rozvíja spolu so šperkom aj inú líniu, ktorá ich inšpiruje.

Zlatom, kameňom a srdcom

Mia je momentálne v závere doktorandského štúdia, kde skúma nové spôsoby zasadzovania kameňov a materiálovú alchýmiu práce s kameňom.

Mia, ako si sa dostala k tejto fascinujúcej disciplíne?

K práci s kameňom som sa dostala cez fascináciu jeho paradoxom – tvrdosťou a krehkosťou zároveň. V mojej tvorbe skúmam materiál nielen ako nosič estetickej hodnoty, ale ako médium pre transformáciu – fyzickú aj symbolickú.

Môžeš nám priblížiť, čo všetko to zahŕňa?

Materiálová alchýmia pre mňa znamená proces, kde sa prírodný kameň mení dotykom človeka, času, tlaku – od surovej hmoty k osobnému výpovednému objektu. Zahŕňa remeselnú prácu, experimentovanie s technikami aj filozofiu vzťahu medzi človekom a Zemou.

Tvorbe s kameňmi a materiálom si sa venovala aj počas štúdia. Na čo presne si sa zamerala?

V rámci mojej dizertačnej práce som realizovala sériu experimentov s rôznymi typmi kameňov – od diamantov až po posypový štrk či industriálny brúsny kameň, ktoré som podrobovala teplu alebo pôsobeniu iných materiálov.

Pracovala som napríklad s kremíkom karbidu, ktorý som tepelne sintrovala v mikrovlnke. Vytvárala som štruktúry pomocou tavenia kremeňa s rôznymi kovmi alebo som testovala, ako sa dá pomocou tepla pretaviť minerál do nových kryštalických štruktúr. Tieto experimenty nie sú len technickým hľadaním možností, ale aj rozhovorom medzi človekom a kameňom, ktorý má vlastnú pamäť, energiu a plynutie času.

Dana zas inklinuje k výtvarnému umeniu a k práci s objektom a inštaláciou.

V čom vidíš silu šperku, ktorý vznikne na zakázku?

V pozornosti na človeka a jeho individualitu. Myslím, že v našej práci je prvá polovica o navnímaní zákazníka. O pýtaní sa a počúvaní toho, kto prichádza, kto je to, čo potrebuje on/a, v akom kontexte, v akej atmosfére.



Rady začíname rozhovorom za prázdnym stolom, jednoduchými otázkami, ktoré smerujú k tomu, čo už zákazník vie, aj k tomu, že je ok nevedieť a hľadať to spolu. A napokon aj k tomu, čo je zdanlivo nepodstatné, mimo centra jeho/jej príbehu, úvah či asociácií. Až potom prichádzajú na rad vzorky, modely, obrázky z nášho archívu, skicovanie.

Aký je rozdiel medzi komerčne vyrábaným a osobne navrhnutým kúskom, ktorý vzniká priamo pre zákazníka?

Venujeme sa aj výrobe malých kolekcií, no nie v zmysle komerčnej produkcie. V oboch prípadoch ide o rozvíjanie nášho autorského rukopisu. V prvom ho rozvíjame so spätnou väzbou a dôverou zákazníka, v tomto druhom je to viac o koncepčnom uvažovaní, ako môže nejaká línia postupne rásť a rozvíjať sa.

Silvia vychádza z architektúry a rozvíja starú techniku filigránu, ktorú posúva do novej podoby.

Filigrán je technika s dlhou tradíciou. Ako sa s touto históriou vyrovnávate? Cítite sa byť súčasťou tejto tradície, alebo sa ju snažíte inovovať a niečím novým prekonať?

Filigrán je technika, ktorá vyžaduje technickú zručnosť, precíznosť a veľkú dávku trpezlivosti. Určite sa cítim byť súčasťou jej tradície, a to predovšetkým počas fyzického kontaktu s materiálom. Vtedy je každý môj krok založený na tom, čo sa od starých majstrov zlatníkov zachovalo a čo som sa od nich naučila.

Tento remeselný základ mi umožňuje vykonávať techniku s úctou a rešpektom, no zároveň vnímam aj jej obrovský potenciál a vedie ma to k hľadaniu nových možností, ako ju priblížiť súčasnému svetu. Experimentujem s geometriou, s novými autorskými formami filigránskej výplne alebo spájaním s digitálnymi technológiami.

Zároveň ma baví testovať limity tejto techniky a posúvať ich do extrémnych polôh. Pracujem na prepájaní filigránu s odlievanými časťami šperkov a skúšam aj prácu so zlatými filigránovými drôtmi. Mojou ambíciou je ukázať, že filigrán môže existovať aj v súčasnosti a prekvapiť aj tých, ktorí ho vnímajú ako hudbu minulosti.

Z pamäti Zeme priamo do dlaní

„Pracujeme hlavne na zakázku, väčšinou so zlatom, striebrom či kameňmi, ale robíme aj malé korekcie,“ dodávajú umelkyne. „Rady pretavujeme rodinné poklady do novej podoby a dávame tak materiálu nový život. Veríme v dialóg so zákazníkom a spoločné hľadanie výslednej formy.“

V Ateliéri Ovál nájdeš aj ponuku zlatníckych kurzov pre verejnosť, kde môžeš prísť a vyrobiť si s Miou, Danou a Silviou svoj vlastný šperk!