Šermiarka Stephanie Turner bola diskvalifikovaná zo svojho zápasu po tom, čo sa odmietla postaviť proti svojej súperke. Tou bola transgender žena Redmond Sullivan. Turner si pred duelom pokľakla a následne bola diskvalifikovaná rozhodcom, ktorý jej udelil čiernu kartu.

Týmto gestom vyjadrila svoj postoj k účasti transgender športovcov v ženských športoch.

V šerme sú pravidlá jasné – odmietnutie súťažiť so súperom, ktorý je oficiálne zaradený do turnaja, sa považuje za nešportové správanie a vážny priestupok. Čierna karta tak znamenala jej okamžité vylúčenie z turnaja.

“It will probably, at least for a moment, destroy my life.” - Stephanie Turner



