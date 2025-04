Bojová organizácia Oktagon MMA v sobotu vyvesila svoju čierno-žltú vlajku v Dortmunde, kde sa konal vypredaný turnaj.

Sobotňajší turnaj Oktagon 69 ponúkol celkovo 11 zápasov, v ktorých sa predstavili veteráni UFC, miestne hviezdy a mladé talenty.

Úspech českého bojovníka

Prvý zápas večera skončil víťazstvom českého reprezentanta Davida Hošeka, ktorý svojho súpera, Nemca Aleksandara Stefanoviča, uškrtil už v prvom kole. Naposledy Hošek v prvom kole prehral, teraz sa však vrátil do víťazného sedla a slávil dvanáste víťazstvo v kariére.

Mohammed Walid absolvoval úspešný debut v Oktagone. Stretol sa s Aaronom Abem, ktorý sa po dvoch prehrách v rade snažil prelomiť svoju nešťastnú sériu, ale nepodarilo sa mu to. V napínavom zápase rozhodcov viac presvedčil Walid, ktorý si zabezpečil jednomyseľné víťazstvo. Pre Abeho je to tretia prehra za sebou a jeho budúcnosť začína byť neistá.

Zdroj: OKTAGON MMA

Stretnutie medzi Karolom Ryšavým a Eugenom Black-Dellom ponúklo napínavé divadlo. Nemecký bojovník sa hneď na začiatku postaral o prekvapenie, keď slovenskú hviezdu poslal k zemi tvrdým úderom, no z výhody veľa nevyťažil a ponúkol Ryšavému, aby sa opäť postavil. Postupne začal preberať opraty zápasu Slovák a zasadil súperovi niekoľko úderov kolenom a lakťom do hlavy, ale Nemec sa držal a snažil sa údery opätovať. Prudké tempo pokračovalo aj v druhom kole, pričom Ryšavý nakoniec na svojho súpera nasadil gilotínu, po ktorej Black-Dell zápas odklepal.

Česká hviezda zažiarila

České farby hájila veteránka UFC Lucie Pudilová, ktorá si poradila s Američankou Britney Cloudyovou. Pudilová v poslednom titulovom súboji vypadla, tentoraz však potvrdila pozíciu favoritky a proti americkej bojovníčke dominovala vo všetkých troch kolách, pričom dominovala na zemi aj v stoji. Na ich konci už nemohlo byť pochýb o jej jasnom víťazstve na body.

Zdroj: OKTAGON MMA

So šiestimi výhrami v rade vstúpil do klietky Poliak Karol Skrzypek, ktorého v prvom zápase v organizácii preveril Marcel Grabinski. Ten na druhej strane vstupoval do zápasu so štyrmi prehrami v rade a ďalšie červené pole by mohlo mať veľký vplyv na jeho ďalšiu kariéru.

Nakoniec však túto veľkú skúšku úspešne zvládol. Pätnásť minút neprinieslo víťaza pred časovým limitom, ale aj tak bolo zrejmé, že Grabinski bude víťazom na body, pričom ťažil z toho, že jeho súperovi dochádzali sily, najmä ku koncu zápasu. Grabinski si tak pripísal prvé víťazstvo po viac ako dvoch rokoch.

Dravý nováčik chce získať titul

O divokú akciu sa v sobotu postaral nováčik v organizácii Frederic Vosgröne. Na svojho súpera Joricka Montagnaca vyletel brutálnou silou, chytil ho za nohu a ťahal brániaceho sa Francúza cez polovicu klietky na zem. Práve Vosgröneova sila a neúnavný tlak rozhodli. Montagnac sa snažil vzdorovať, ale nakoniec márne. Vosgröne uspal Francúza v druhom kole nekompromisným trianglom na ruku. Po zápase vyzval šampióna Willa Fleuryho, ktorý výzvu okamžite prijal.

Zdroj: OKTAGON MMA

Zápas medzi Gjonim Palokim a Marcom Novákom priniesol skvelú prestrelku v stoji, v ktorej dominoval najmä forhend prvého menovaného. Ten svojmu slovenskému súperovi zlomil nos, z ktorého v druhom kole vytiekol potok krvi, ale Marco Novák sa nevzdal. Po dvoch kolách, v ktorých dominoval Paloki, potreboval Novák v treťom kole získať víťazstvo pred limitom, to sa však nestalo a Nemec s albánskymi koreňmi si zaslúžene pripísal bodové víťazstvo.

Wrestlingový šach. Takto komentátori opísali zápas Fedora Duricu a Predraga Bogdanoviča, ktorí sa prihlásili do pomerne vyrovnaného súboja. Bogdanovič spočiatku ťahal za dlhší koniec povrazu, ale Duric ukázal svoju silu aj v zápasníckych výmenách a do posledných chvíľ nebolo jasné, ako zápas dopadne.

Duric sa navyše v poslednom kole niekoľkokrát pokúsil o škrtenie. Nepodarilo sa mu to však, a tak rozhodcovia pristúpili k bodovým kartám. Bogdanovič od nich nakoniec získal tesné víťazstvo na body, na čo niektorí diváci reagovali bučaním. V pozápasovom rozhovore víťaz priznal, že to bol pre neho ťažký zápas.

Zdroj: OKTAGON MMA

Na Oktagone 69 sa predstavil aj bývalý bojovník UFC Khalid Taha, ktorý v klietke porazil Joseho Zarauza. V prvom kole Taha hrozil svojimi silnými granátmi, ale Zarauz ukázal veľkú odolnosť a v druhom kole svojho súpera stiahol na zem, kde ho držal niekoľko minút. Potom však prišiel zvrat, Taha sa dokázal prevrátiť a nekompromisne ukončil svojho súpera tvrdým ground-and-poundom. Svoj debut v organizácii zvládol veľmi dobre.

Vplyvní išli do tvrdého boja

Vrcholom turnaja bol zápas medzi dvojicou nemeckých influencerov Uwe Schüderom a Edizom Tascim. A bolo to čisté šialenstvo. Uwe vstúpil do zápasu tvrdo a niekoľkokrát poslal Tasciho k zemi. Nebol však schopný to ukončiť. Tasci potom svojho súpera v klinči zasiahol niekoľkými kolenami a po salve tvrdých úderov ho poslal na zem, kde ho zasypal lakťami a ďalšími údermi, takže rozhodcovi nezostávalo nič iné, len zápas ukončiť. Internetové hviezdy sa tak postarali o jeden z najakčnejších zápasov večera.

Zdroj: OKTAGON MMA

Vrchol večera patril mladému supertalentu Maxovi Holzerovi, ktorý bojoval s Denizom Ilbayom. Opraty zápasu mal od prvého kola pevne v rukách neporazený Holzer, ktorý svoje ťaženie doviedol do úspešného konca vo štvrtom kole. Holzer tak dosiahol svoje 11. víťazstvo bez prehry.

Po pôsobivom výkone sa však Holzer správal veľmi nešportovo a po zápase nepochopiteľne vyvolal bitku, pri ktorej dokonca vypadol z klietky cez dvere. Bolo zrejmé, že medzi oboma bojovníkmi vládne zlá krv. Nakoniec však Holzer vzdal svojmu súperovi a jeho tímu rešpekt.