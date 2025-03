Výsledkom bolo podujatie plné napínavých súbojov a veľkolepých finále.

V sobotu večer (8. marca) sa v stuttgartskej Hanns-Martin-Schleyer-Halle uskutočnil turnaj Oktagon 68, ktorý ponúkol celkovo 11 zápasov vrátane jedného titulového, v ktorom Will Fleury po neuveriteľnej bitke zasadol na trón kráľa ťažkej váhy. Stal sa tretím dvojnásobným šampiónom organizácie. Pozri si, čo všetko bolo na podujatí k videniu a ako galavečer prebiehal.

Napínavý súboj a nová ženská hviezda

Prvý zápas voľného predkola ponúkol 15-minútový súboj medzi dvoma nemeckými bojovníkmi Bennym Bajrami a Kevinom Enzom.

Súboj celkom jasne ovládol Enz, ktorý väčšinu času dominoval na zemi. Zatiaľ čo Bajrami nechal na začiatku tretieho kola prehovoriť svoje kopy a päste, čím svojho súpera viditeľne otriasol, Enz sa držal na zemi a opäť bojoval. V samom závere sa Bajrami dokázal dostať na súperov chrbát a pokúsil sa o škrtenie, ale Enz v posledných sekundách odolal a následne získal jednomyseľné víťazstvo na body. Mohol sa tak tešiť zo svojho prvého víťazstva v oktagone.

Jediný ženský zápas večera sa odohral medzi českou bojovníčkou Kamilou Šimkovou a Alinou Dalaslan, neporazenou bojovníčkou K1, ktorá debutovala v profesionálnom MMA. A svoj debut v klietke zvládla veľmi dobre.

Dalaslanová potvrdila pozíciu veľkej favoritky a v boji v stoji dala Češke poriadne zabrať. Hoci Šimková ukázala veľké srdce, tlak Nemky sa stupňoval a v treťom kole zasypala svoju súperku ostrými kolenami pri plote, po ktorých rozhodca zápas prerušil v prospech dominantnej Dalaslan. Po zápase vzdala súperke hold a povedala, že chce čoskoro ďalší zápas.

Zdroj: OKTAGON MMA

Dve víťazstvá za 14 dní

Len pred dvoma týždňami slávil český bojovník Daniel Ligocký v Třinci rýchle víťazstvo a v sobotu (8. marca) sa opäť postavil do klietky. Tentoraz proti domácemu Erikovi Lorenzovi, ktorý tiež nedokázal dlho odolávať.

Hoci Lorenz v prvom kole zasadil súperovi niekoľko tvrdých úderov, karty sa obrátili a Ligocký poslal svojho súpera k zemi nebezpečným hákom. Lorenz sa snažil spamätať, ale Ligocký išiel chladnokrvne na doraz a nakoniec ho nekompromisným podaním donútil zápas ukončiť. A nikoho neprekvapí, že chce čo najskôr získať svoje tretie víťazstvo v oktagone.

Zdroj: OKTAGON MMA

Víťazstvo si domov priniesol aj Jakub Baftalský. Nadviazal tak na svoj skalp z konca minulého roka a opäť slávil víťazstvo pred limitom. Jeho súperom bol Nemec Joel Batobo, proti ktorému Baftalský napriek svojmu veľmi mladému veku (má len 22 rokov) predviedol takticky veľmi vyspelý výkon. Zápas rozhodli najmä početné lýtkové kopy, ktorými Baftalský svojho súpera potrápil natoľko, že krívajúci Batobo odmietol nastúpiť do tretieho kola.

Koniec víťaznej série

Slovenský talent Roman Paulus nastúpil do zápasu so sériou troch víťazstiev v rade, no Brazílčan Elvis Silva jeho víťaznú sériu nečakane ukončil. Silva bol síce outsiderom, ale v zápase preukázal o niečo väčšiu aktivitu a presnosť, čo mu nakoniec prinieslo tesné víťazstvo 2:1 na body. Bol to zároveň jeho debut v organizácii a pravdepodobne to nebolo naposledy, čo sme tohto húževnatého Brazílčana videli v akcii.

Kartu predzápasov uzavrel súboj Denisa Frimponga s Robinom Frankom, ktorý ešte neokúsil trpkosť porážky. Teda až do sobotňajšieho večera. Frank nebol pre Frimponga absolútne žiadnym súperom, Ír podal precízny výkon a svojho súpera prevýšil prakticky vo všetkých aspektoch. Frimpong nedokázal zápas ukončiť pred limitom, ale o jeho víťazstve na body po troch kolách nemohlo byť pochýb. Nadviazal tak na svoje minuloročné víťazstvá a naznačil, že v tomto roku nemieni poľaviť. Práve naopak.

Zdroj: OKTAGON MMA

Hlavnú kartu otvoril exhibičný finiš, pod ktorý sa podpísal veterán UFC Jessin Ayari. V poslednej minúte tretieho kola poslal svojho súpera Andreasa Stahla k zemi kombináciou úderov spredu a zozadu a o víťazovi bolo rozhodnuté. V sobotu tak oslávil senzačný debut na palubovke oktagonu, ktorý odmenili diváci v hľadisku búrlivým potleskom.

Marek Bartl na turnaji hájil české farby a predviedol napínavý súboj s domácim Danielom Schwindtom. Zápas priniesol tvrdé výmeny na oboch stranách a obaja bojovníci dvíhali fanúšikov zo sedadiel. Víťaz však môže byť vždy len jeden, a tým bol Schwindt, ktorý Bartla na konci druhého kola ukončil ničivými údermi lakťami a päsťami.

Muradov nezaváhal

Jedným z najväčších vrcholov galavečera bol návrat uzbeckej hviezdy Makhmuda Muradova, ktorého sa pokúsil otestovať Asubey Enemoto. Zápas bol však úplne v réžii Uzbeka. Muradov získal prvé kolo na svoju stranu a na začiatku druhého zasiahol súpera presným pravým hákom, ktorý Enemoto len tesne ustál. Hneď nato však prišlo koleno na hlavu, ktorým Muradov rozhodol zápas. Súperovi Patrikovi Kinclovi potom poslal odkaz a sľúbil, že ho rovnakým spôsobom knokautuje v júni v pražskom Edene.

Zdroj: OKTAGON MMA

V hlavnom prípravnom súboji večera sa stretli Alan Omer a Lukáš Kopera, no ich súboj v prvom kole na chvíľu prerušila kuriózna situácia, keď sa prvému menovanému po zásahu do slabín pretrhol suspenzor a musel sa prezliekať priamo v klietke. Moderátor Ondřej Novotný sa vyjadril, že niečo podobné na všetkých turnajoch ešte nevidel.

Tri kolá sa neskončili pred limitom, a tak sa k slovu dostali bodujúci rozhodcovia, ktorí jednohlasne určili za víťaza Omera. Napriek tomu povedal, že so svojím výkonom nie je spokojný a chce ukázať viac. Poukázal aj na Ivana Buchingera, s ktorým sa chce stretnúť nabudúce. Kopera potom položil rukavice na podlahu oktagonu a oznámil koniec svojej bohatej kariéry.

Nový kráľ ťažkej váhy

Turnaj uzavrel veľkolepý titulový zápas medzi Willom Fleurym a Lazarom Todevom, ktorí bojovali o majstrovský opasok v najťažšej hmotnostnej kategórii. Fleury na začiatku zápasu ohrozil svojho súpera vysokým kopom do hlavy, no o chvíľu neskôr ho Todev tvrdým úderom posadil na zadok. Zápas však pokračoval vo svižnom tempe a bolo zrejmé, že obaja bojovníci by mohli ukončiť zápas jediným úderom.

Obaja bojovali ako levy a ani jeden nechcel dať tomu druhému nič zadarmo. S pribúdajúcimi kolami sa však Fleuryho bodový náskok zvyšoval a pomaly, ale isto si išiel za víťazstvom. Tempo však nepoľavovalo. Sledovali sme 25 minút divokej vojny, v ktorej obaja muži prelievali krv a obaja schytali strašné množstvo úderov. Skrátka senzačný záver turnaja a majstrovská bitka, ako sa patrí.

Po piatich kolách si Fleury pripísal jednomyseľné víťazstvo na body, k opasku šampióna ťažkej váhy pridal aj opasok šampióna poloťažkej váhy a stal sa tretím bojovníkom v oktagone, ktorý drží dva opasky súčasne.