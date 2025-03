12-ročný Maťko sa údajne stal obeťou šikany kvôli svojej inakosti, čo viedlo k jeho tragickému rozhodnutiu. Tento smutný prípad opäť otvoril tému, ako sa deti a mladí ľudia z LGBTQ+ komunity cítia v školskom prostredí.

Slovenskom nedávno otriasla tragická správa o 12-ročnom Maťkovi, ktorý si vzal život po tom, čo v škole čelil šikane. Dôvod? Bol vraj iný. Spolužiaci ho údajne ponižovali, urážali a systematicky zastrašovali pre jeho odlišnosť.

„Môžem tieto informácie potvrdiť, máme ich z viacerých dôveryhodných zdrojov. 12-ročný (takmer 13-ročný) Martin bol dlhodobo podrobovaný homofóbnej šikane. Následne sa nám ozvali aj bývalí žiaci/žiačky základnej školy, ktorú navštevoval a informovali nás, že škola je známa tým, že takéto veci sa tam dejú a že homofóbne a extrémistické názory a dokonca narážky voči deťom prejavovali aj členovia/ky pedagogického zboru," povedal pre Refresher riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.

Táto tragédia poukázala na problém šikany voči LGBTIQ+ študentom. Byť gay, lesba, bisexuál, trans alebo nebinárna osoba je pre mnohých mladých na Slovensku stále dôvodom na zosmiešňovanie, vyčleňovanie alebo dokonca fyzické útoky.

Školské prostredie, ktoré by malo byť bezpečným priestorom na vzdelanie a rozvoj, sa pre nich často mení na miesto plné strachu. Spolužiaci si z nich robia terč, učitelia sa problémom často nevenujú alebo ich prehliadajú a podpora zo strany školy je minimálna.

Rozhodli sme sa preto zistiť, ako sa LGBTIQ+ mladí ľudia v školách naozaj cítia. Oslovili sme viacerých respondentov, ktorí nám opísali svoje skúsenosti – či zažili podporu, šikanu, ignoranciu zo strany učiteľov alebo či sa cítili bezpečne. Zároveň sme sa pýtali, aké kroky školy podnikajú, aby predchádzali šikane voči LGBTIQ+ žiakom a či vôbec vzdelávajú študentov o tom, že byť iný nie je chyba.

O vyjadrenie sme požiadali aj školy a Slovenskú komoru učiteľov. Zaujímalo nás, či si školský systém uvedomuje, akému tlaku čelia queer študenti, a či vôbec existuje snaha vytvárať pre nich prostredie, kde sa nebudú báť byť sami sebou.

Šikana už od základnej školy

Vali (16) sa identifikuje ako pansexuál a v súčasnosti žije ako chlapec, no v budúcnosti plánuje tranzíciu. „Na základnej škole bolo pár ľudí, ktorým som povedala, že som pansexuál, no odozva od nich nebola moc dobrá. "Kamaráti" s tým síce dokázali nejako žiť, no bolo vidieť, že boli zo mňa znechutení a hovorili mi, že keď to budem ukazovať pred nimi, dobijú ma." Neskôr, keď sa Vali začala baviť s ďalšiou queer osobou z jej triedy, ukončili s ňou kontakt aj poslední spolužiaci.

Keď z dôvodu šikany prestúpila na inú základnú školu, svoju identitu radšej nikomu neprezradila. „Spolužiaci sa mi posmievali však aj za to, že som si týchto ľudí zastávala a nadávali mi do "buzerantov". Neustále som musela počúvať komentáre na trans ľudí, ako to nie sú ľudia a ako by dokopali každého "buzeranta", ktorého by uvideli," opisuje Vali aj svoju nepríjemnú skúsenosť.

Spolužiaci z novej základnej školy prechovávali nenávisť k LGBTIQ+ ľuďom aj na sociálnych sieťach. Zdieľali vraj nenávistný obsah na TikToku alebo na Instagrame. „Napríklad, ako niekto vodotriskom napadol osobu, ktorá držala dúhovú vlajku, alebo postovali memes, ktoré sa vysmievali nešťastiu LGBTIQ+ ľudí," hovorí Vali.

V súčasnosti už Vali chodí na strednú školu. „V triede máme určite viac ľudí, ktorí podporujú LGBTIQ+ komunitu a dokonca pár ľudí, ktorým som povedala, že som trans. Som veľmi otvorená s tým, že som pansexuál a