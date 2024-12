Transrodová žena Eva si zarába sexom: „Chodí za mnou čoraz viac hetero mužov, priplatia si za bizarné praktiky z porna“

Aký je život transrodovej sexuálnej pracovníčky na Slovensku, koľko zarába, čo ju znechucuje na slovenských mužoch a prečo si nechce odstrániť penis?

„Chlapi sú prasatá. Čím bizarnejší sex a občas aj fekálna praktika, tým viac sú ochotní priplatiť si.“ Aj takéto výroky zazneli z úst transrodovej ženy Evy, ktorá sa ako žena cítila od detstva, no prezentovala sa tak až od cca 17 rokov. Sexuálne služby na internete ponúka už dlho a ako sama hovorí, bude to môcť robiť dokedy bude chcieť: „Vek v tomto remesle nie je úplné obmedzenie.“

Naša respondentka sa rozhodla, že si ponechá svoju anonymitu. Budeme ju tak volať Eva, žiadala tiež, aby sme utajili časové údaje. Eva nám prezradila, ako začínala v sex biznise pred mnohými rokmi, ako sa sex biznis na Slovensku zmenil a aké to je byť transrodovou ženou, ktorej volá čoraz viac mužov so žiadosťou o análny sex.

Kedy si si uvedomila, že si žena v mužskom tele?

Bolo to medzi 7. a 8. ročníkom na základnej škole. Také malé decko si podľa mňa nevie spájať pocity a zmýšľanie o niečom takom, že k akému pohlaviu patrí a podobne. Nevie, ako sa má cítiť a nevie tie pocity presne definovať. Tak vážnejšie som si to začala uvedomovať v prvom ročníku na strednej škole. Ako žena som sa začala prezentovať verejnosti okolo 17. roku života, čo je viac ako 10 rokov dozadu.

Keď som začínala, spávali sme s mužmi tak, že sme neukazovali penis. Muži nám nechceli robiť orálny sex a nechceli, aby sme do nich vnikali my. Príchodom porna sa to zmenilo.

Aké bolo v tom čase prechádzať tranzíciou na Slovensku?

Brali ma ako gaya. Nebol internet, takže som si nemala kde naštudovať to, ako a prečo sa tak cítim. Bola som v tom, že som chlapec, ktorý sa cíti ako žena a páčia sa mi chlapci. Všetci mi vraveli, že som jednoducho gay. Keď som sa začala obliekať a prezentovať ako žena, mali ma za úchyláka a šikanovali ma. Cítila som sa ako cvičená opica v cirkuse.

Vysvetlenie pojmov:

cisgender – Osoba, ktorá sa stotožňuje s rodom, ktorý má od narodenia.

transrodová žena – Žena, ktorú pri narodení označili ako muža. Ide o ženu bez ohľadu na to, či podstúpila alebo nepodstúpila telesné zmeny.

Čo bolo pre teba v tom období najhoršie?



Že ma rodina vôbec neprijala. Prerušila som s nimi všetky vzťahy a už roky o sebe nič nevieme. Nechýbajú mi. Našťastie ma podržali kamaráti.

Ilustračná fotka, nejde o respondentku Zdroj: Amaterky.sk



Kedy a prečo si začala ponúkať sexuálne služby?

Mala som okolo 18 rokov a dohnala ma k tomu situácia. Nechceli ma totiž nikde zamestnať. Keď som chcela ísť robiť aspoň čašníčku, tak najskôr boli spokojní, ale pri podpise zmluvy z toho vycúvali. Buď videli doklady, alebo zistili, že som transrodová, a už začali s tým, že chlapi mi budú robiť problémy a podobne. S týmto som sa stretávala stále. Ak som nechcela zostať na ulici bez jedla, musela som niečo podniknúť, a tak som začala ponúkať sexuálne služby. Postupne som si na to zvykala a dávno to vnímam ako klasickú prácu.

Chlapi očakávajú, že budú mať pornoherečku či sexuálnu pracovníčku aj doma. My však chceme mať doma normálny vzťah a sex.

V čom je odlišný sex biznis transrodových žien na Slovensku v minulosti a teraz?

Je nás oveľa viac, či už ide o cisgender alebo transrodové ženy. Je to prístupnejšia práca a baby to vnímajú ako ľahšie zarobené peniaze. My transrodové baby máme v porovnaní s dobou spred mnohých rokov aj viac klientov, ktorí chcú vyskúšať čoraz viac vecí.

Dá sa povedať, že klienti vyhľadávajú čoraz náročnejšie a netradičnejšie veci?

Keď som začínala, spávali sme s mužmi tak, že sme neukazovali penis. Muži nám nechceli robiť orálny sex a nechceli, aby sme do nich vnikali my. Príchodom porna sa to zmenilo. Začali vidieť rôzne veci a chceli ich vyskúšať. Postupom času sa ľuďom aj normálny sex zunoval a vymýšľali čoraz rozmanitejšie sexuálne praktiky. Čoskoro sa začali pýtať, či nemáme kamošky, že by sme šli do trojky on, ja ako transrodová baba a ďalšia cisgender baba a rôzne iné kombinácie.

Aké sú hlavné stereotypy o sexuálnych pracovníčkach, ktoré by si chcela vyvrátiť?

Ach, podľa väčšiny nemáme nič v hlavách. Sme tupé, nemáme sebaúctu a buď sme alkoholičky, alebo drogovo závislé. Robila som s babami, ktoré tancovali v bordeli, respektíve rovno ponúkali sex za peniaze popri tom, ako si robili vysoké školy na lekárky a právničky.

Prekvapuje ťa niečo na tomto biznise aj po toľkých rokoch?

Koľko chlapov vyhľadáva sex bez kondómu. Im je úplne jedno, či sa nakazia.

Mala si s klientom niekedy nechránený sex?

Nie. Pravidelne sa navyše chodím testovať na prítomnosť pohlavných chorôb, asi tak 2-3x do roka.

Na stránke Amaterky si ženy môžu inzerovať aj to, že ponúkajú sexuálne služby úplne v pohode bez kondómu. Zdroj: Amaterky.sk