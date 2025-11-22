Český slavík 2025: Zlatými sú Ewa Farna aj Calin. Renne Dang venoval 8 000 eur na charitu

Toto sú víťazi prestížneho hudobného ocenenia.
Česká hudobná verejnosť pozná držiteľov ocenení Český slavík za rok 2025. Pražské Forum Karlín bolo v piatok večer miestom slávnostného galavečera tejto dlhoročnej a stále populárnej ankety.
- V kategórii speváčky získala zlatého slávika Ewa Farna, ktorá tak obhájila prvenstvo z predchádzajúcich dvoch ročníkov. Je to jej štvrtý zlatý slávik. Naviac získala aj titul absolútny slávik.
- V kategórii hudobné skupiny nič nové, kapely si zopakovali predchádzajúci ročník, zlatá pozícia pre Kabát, je to ich trinásta zlatá soška.
- Prekvapenie priniesla kategória spevákov. Pred rokom bronzový a teraz zlatý je Václav Noid Bárta. Na druhej pozícii po štyroch zlatých slávikoch po sebe je Marek Ztracený.
- Kategóriu hip hop & rap vyhral Calin, je to jeho tretie prvenstvo po sebe. Na striebornej pozícii je Viktor Sheen.
- Najobľúbenejšou skladbou poslucháčov Rádia Impuls vo vysielaní je pieseň Zastav mě Mareka Ztraceného, ktorý si prevzal cenu rádia.
- Televízni diváci počas priameho prenosu rozhodovali o kategórii objav roka, nominovanýi boli Šimon Opp, Renne Dang, Mat213 a skupina Jamaron. Prvenstvo získal Renne Dang, ktorý venoval 200-tisíc českých korún (približne 8-tisíc eur) z výhry od komerčného partnera na dobrú vec.
- Do Siene slávy uviedli rockera Vladimíra Mišíka Je štvrtým oceneným, pred ním to boli Jiří Suchý za rok 2022, Václav Neckář (2023) a Marta Kubišová (2024).