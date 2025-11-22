VIDEO: Brat summer dostane vlastný film. Charli XCX si zahrá samu seba

Pozri si prvý trailer k filmu The Moment.
Nový film The Moment, ktorý vzniká pod hlavičkou A24, sleduje speváčku Charli XCX v úlohe fikcionalizovanej verzie samej seba. Popri Charli sa vo filme objavia aj Alexander Skarsgård, Kate Berlant a Rachel Sennott.
„Film sleduje zložitosť slávy a tlaku priemyslu pri prípravách na jej debutové turné po arénach,“ uvádza synopsa.
„Herecká kariéra ma naozaj baví. Momentálne sa v tejto oblasti cítim veľmi inšpirovaná, cítim sa neuveriteľne kreatívna a chcem robiť len veci, ktoré ma inšpirujú a dodávajú mi energiu,“ vyjadrila sa Charli už predtým pre server Variety.
Film dorazí do kín v roku 2026.