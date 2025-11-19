11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet

Len niekoľkými klikmi máš vybavený darček pod stromček. 🎄
Vianoce sú za rohom a ty nevieš, aký darček kúpiš? Máme pre teba 11 tipov, z ktorých si zaručene niečo vyberieš. V našom zozname nájdeš kvalitné, univerzálne a praktické kúsky, ktoré tvoj obdarovaný využije na 100 %.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
1. Tenisky New Balance U475PMB
New Balance U475PMB je moderná reinterpretácia ikonického modelu 475, ktorý debutoval už v roku 1986. Tieto tenisky sa hodia absolútne ku všetkému, či už tvoj obdarovaný si ide viac ležérny street štýl, alebo preferuje elegantnejší look. Zvršok tenisiek je z prírodného semišu a môžeš si vybrať z dvoch farieb: béžová a hnedá. Tenisky sa vďaka medzipodrážke C-CAP postarajú o absolútne pohodlie nôh.
2. Tričko Carhartt WIP S/S
Povedzme si úprimne, že každý by mal mať vo svojom šatníku aspoň jedno klasické simple tričko. Univerzálnym darčekom pre pánov je toto tričko značky Carhartt, ktoré je zo 100 % bavlny.
3. Mestský batoh Db Essential Backpack 12L
Značku Db založila lyžiarska legenda Jon Olsson a dizajnér Truls Brataas, ktorí chceli priniesť lepšiu a praktickejšiu batožinu. Ako príklad je tento ruksak s rolovacím zapínaním, ktorý sa zíde v skoro každej situácii – či už treba ísť do mesta na stretko s kamošmi, do práce, na dovolenku či festival. Má vodotesný povrch, takže zvládne popŕchanie či prvý sneh. Jeho objem je 12 litrov a zmestí sa do neho aj 16-palcový notebook.
4. Crep Protect The Ultimate Shoe Cleaner Kit
Každému „sneakerheadovi“ záleží na svojich teniskách, a preto je čistiaca sada dokonalý darček. Tento kit obsahuje 100-militrovú fľašu s 98 % prírodnými zložkami vrátane výťažkov z kokosu a jojoby, ktoré účinne odstraňujú nečistoty a škvrny bez poškodenia materiálu obuvi. Kefka je vyrobená z krátkych prasacích štetín a vhodná na rôzne materiály, ako je koža, semiš, nubuk, plátno a ďalšie.
5. Twojeys Superstar Knuckle Ring
Šperky doplnia akýkoľvek outfit a tento prsteň od fresh barcelónskej značky Twojeys si zaručene každý všimne. Je z mosadze a má vysokokvalitné postriebrenie.
6. FREITAG peňaženka na karty F380 Justin
Nenávidí tvoj obdarovaný nosiť hotovosť? Odpoveď je peňaženka na karty od udržateľnej značky FREITAG, ktorá využíva nepotrebné plachty nákladných vozidiel. Peňaženka je kompatibilná aj s puzdrami FREITAG na iPhone novej generácie.
7. Adidas Tenisky SUPERSTAR II
Silueta SUPERSTAR sa stala ikonou medzi teniskami už v minulom storočí, kedy si ju zamilovali hráči NBA a hip-hop hviezdy. Jej vylepšená verzia SUPERSTAR II ponúka nadčasový tvar, čistý unisex dizajn, ktorý sa hodí k akémukoľvek outfitu. Môžeš si vybrať z až 15 colorways, pričom každý evokuje iný štýl – jednoduchý minimalizmus, berlínsku techno scénu, french rap éru 90. rokov či street štýl 50. rokov.
8. Mikina Armedangels Baaro Fleece
Ďalší tip na univerzálny kúsok je mikina zo 100 % organickej bavlny s fleecovou podšívkou. Je dostupná v 5 farbách. Mikina bola poctivo vyrobená v portugalskej továrni a podľa noriem PETA. Okrem iného má aj certifikáciu GOTS (garancia organických vlákien a ekologických/sociálnych noriem pri výrobe) a Fair Trade Certified™.
9. Moon Boot Park Icon
Štýlové snehule Moon Boot si zamilovala nejedna celebrita. Sú ľahučké, priedušné, pohodlné, teplé a ľahko sa čistia – čo sú vlastnosti, ktoré ich robia perfektnými topánkami na zimu. Model Moon Boot Park Icon kombinuje vizuál klasických nízkych tenisiek a funkčné vlastnosti, ktoré spoľahlivo ochránia každú nohu pred zimou.
10. Boxerky Carhartt WIP Cotton Trunks
Kvalitné spodné prádlo by mal mať každý muž doma. Tieto od značky Carhartt WIP sú z 94 % bavlny a 6 % elastanu.
11. Slnečné okuliare Komono Malick
Slnečné okuliare sú must-have doplnkom v akomkoľvek ročnom období. Okuliare Komono Malick v štýle belgického minimalizmu, sú vyrobené zo špeciálneho bio plastu z trvalo udržateľne pestovaných 100 % prírodných ricínových bôbov. Sklo má zvýšenú odolnosť proti poškriabaniu. K okuliarom dostaneš aj handričku a puzdro.
✨BONUS: Footshop poukážka
Ak ťa nezaujal náš výber, vždy môžeš staviť na darčekovú poukážku e-shopu Footshop v sume od 40 do 400 €. Na Footshope si vyberie svoj obľúbený fashion kúsok – od tenisiek, mikín, tričiek, cez okuliare, šperky, až po niche parfémy. Poukaz platí 6 mesiacov od zakúpenia.