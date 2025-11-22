Nový gastrokvíz je tu.
Máš rád*a českú kuchyňu aj inak než len ako obyčajný jedák? Vieš napríklad uvariť poctivú sviečkovú na smotane bez toho, aby si musel*a hľadať recept? Otestujeme to v tomto kvíze.
Tak sa ukáž!
KVÍZ: Patria tieto ingrediencie medzi vaše obľúbené české jedlá?
Zdroj: Wikimedia/Dezidor/volně k užití
1 9
Ktorá z týchto zložiek nepatrí do tradičnej sviečkovej omáčky?
Mrkva
Zeler
Cibuľa
Vajcia
Zdroj: WikimediaCommons/volně k užití
2 9
Bez čoho sa nezaobídu šúľance?
Bez zemiakov
Bez hladkej múky
Bez prášku do pečiva
Bez vajíčka
Zdroj: WikimediaCommons/volně k užití
3 9
Čo nepatrí do klasického leča?
Paprika
Klobása
Kyslé uhorky
Paradajky
Zdroj: Wiki Commons/Bin im Garten/na voľné použitie
4 9
Aké korenie nepatrí do držkovej polievky?
Klinček
Kmín
Majoránka
Paprika
Zdroj: Pohled 111 / Wikimedia Commons
5 9
Z akého mäsa sa vyrába tradičná tlačenka?
Bravčové mäso
Hovädzie mäso
Kuracie mäso
Jahňacie mäso
Zdroj: Twitter/Somnium
6 9
Čím sa plní obľúbená retro dezertná špička?
Šľahačka
Marmeláda
Likér
Lekvár
Zdroj: WikimediaCommons/volně k užití
7 9
Nepatrí do tradičných pečeňových knedlí:
Vajcia
Hladká múka
Petržlenová vňať
Strúhanka
Zdroj: Kgbo / Wikimedia Commens
8 9
Ktorá z týchto dvoch omáčok patrí do tradičného tataráku?
Sójová omáčka
Worcestrová omáčka
Zdroj: Youtube/TopRecepty.cz
9 9
Do ktorých knedlí sa často pridávajú nasekané bylinky?
Karlovarských
Zemiakových
Žemľových
Chlpatých