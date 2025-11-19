Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 5:44

Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc

Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
Zdroj: Shine Vision
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Hneď na začiatku stavby im prvé dvere do domu vymurovali na opačnej strane steny, než bolo v pláne. Vtedy si na chvíľu povedali, „do čoho sme sa to pustili?“

Slováci Simon a Simona spolupracovali popri stavbe Villa Simaya s dobrými kamarátmi, ktorí dlhodobo žijú na Bali. Vydali sa tam s jasným zámerom, od začiatku presne vedeli, čo chcú. Jednoduchú, minimalistickú, dizajnovú a funkčnú vilu s množstvom zelene, vzdušným priestorom a atmosférou, v ktorej sa človek cíti naozaj dobre, nielen ako hosť na niekoľko nocí. 

„Investičný potenciál vily na Bali stále vidíme ako veľmi zaujímavý. Je to reálny biznis, keď je vila dobre navrhnutá, postavená v správnej zóne, má kvalitný management a portfólio vie priniesť nadpriemerný výnos a zároveň fungovať ako miesto, kde sami radi trávite čas. Ak sa to však podcení, človek veľmi rýchlo zistí, že nestačí mať len bazén a pekné fotky,“ vravia pre Refresher. 

slováci v zahraničí, bali, vila na Bali, architektúra, nehnuteľnosť slováci v zahraničí, bali, vila na Bali, architektúra, nehnuteľnosť slováci v zahraničí, bali, vila na Bali, architektúra, nehnuteľnosť slováci v zahraničí, bali, vila na Bali, architektúra, nehnuteľnosť
Zobraziť galériu
(10)

Zhodujú sa na tom, že sa v prvom rade nenechali opiť Instagramom. Vila na Bali je podľa ich slov krásny sen, ale v realite je to normálny biznis, nie pasívny bankomat. Človek by mal na Bali buď nejaký čas žiť, alebo mať maximálne dôveryhodného partnera a tím, inak sa veľmi rýchlo popáli na stavebných firmách a správe vily.

Odporúčané
FOTO: Architekti navrhli zrubovú chalupu v srdci Javorníkov. Ponúka dokonalú harmóniu medzi prírodou a dizajnom FOTO: Architekti navrhli zrubovú chalupu v srdci Javorníkov. Ponúka dokonalú harmóniu medzi prírodou a dizajnom 15. novembra 2025 o 11:00

Odporúčajú sa pozerať na vilu od začiatku ako na produkt. Kto je cieľová skupina, v čom bude iná, ako sa bude predávať, kto ju bude manažovať. Keď toto zvládnete, viete z toho urobiť peknú kombináciu investície a miesta, kde človek rád trávi čas.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako sa dnes hýbu ceny pozemkov a aké rozdiely sú medzi leaseholdom a freeholdom.
  • Ako fungujú úrady, povolenia a legislatíva.
  • Aké sú najväčšie byrokratické prekážky pre cudzinca.
  • Aká je realita robotníkov a stavebných tímov.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 193093 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ARCHITEKTÚRA DIZAJN INTERIÉROVÝ DIZAJN
Odporúčame
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
dnes o 09:00
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd e
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu e
refresher+
Odporúčané
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu
pred 2 dňami
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
včera o 17:00
Storky
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Lifestyle news
Spotify predstaví dve nové funkcie, vďaka ktorým sa dozvieš viac o interpretoch a ich tvorbe pred 2 hodinami
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov pred 3 hodinami
Už tento piatok prebehne odovzdávanie cien Českého slavíka 2025. Aké hviezdy sa na galavečere predstavia? dnes o 15:17
Cambridge Dictionary zverejnil slovo roka 2025. „Parasocial“ vyjadruje platonický vzťah ľudí s celebritami dnes o 14:33
Prvá časť českého Bachelora začala poriadnou drámou. Ženích sa priznal k dieťaťu, ružičky mali zmiešané reakcie dnes o 13:31
Na Let's Dance môžeš byť aj ty. Diváci si po prvýkrát budú môcť kúpiť lístky na priame prenosy dnes o 12:46
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper dnes o 11:24
Nicki Minaj po podpore Trumpa vystúpila na konferencii OSN. Zastala sa jeho tvrdení o prenasledovaní kresťanov dnes o 10:39
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu dnes o 09:41
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov dnes o 08:44
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Rusko Politici Peter Pellegrini
Viac
Na Slovensko dorazí Coca-Cola kamión. Na toto sa môžeš tešiť
pred 28 minútami
Ruské plavidlo opäť vstúpilo do britských vôd. Podľa Londýna zbiera informácie o infraštruktúre
pred hodinou
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Byt na strednom Slovensku môžeš kúpiť za 15-tisíc
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
Slovensko
dnes o 09:00
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
dnes o 09:00
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
dnes o 14:00
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
včera o 17:00
Zbohom Labubu: Čo sú to mikrotrendy, prečo im podliehame a ako sa brániť voči prehnanému materializmu?
Zbohom Labubu: Čo sú to mikrotrendy, prečo im podliehame a ako sa brániť voči prehnanému materializmu?
pred 3 hodinami
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
Monster pre ženy? Známa značka energeťákov cieli na ženské publikum, ľudia však majú zmiešané reakcie
Monster pre ženy? Známa značka energeťákov cieli na ženské publikum, ľudia však majú zmiešané reakcie
včera o 13:23
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper
Seriály
dnes o 11:24
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper
dnes o 11:24
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali
pred 2 dňami
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu
dnes o 09:41
Viac z Osobnosti Všetko
Justin Bieber sa zveril s bolesťami. Počas streamu odhalil, z čoho má zranenú polovicu tela
Zahraničné
pred 2 dňami
Justin Bieber sa zveril s bolesťami. Počas streamu odhalil, z čoho má zranenú polovicu tela
pred 2 dňami
Broňa je chirurgička v Karlových Varoch: Pacienti si často myslia, že som sestra. Nezarábame tu tisíce (Rozhovor)
15. 11. 2025 8:00
Jennifer Aniston prvýkrát prehovorila o novom partnerovi: „Je láskavý, pokojný a veľmi normálny“
13. 11. 2025 12:18

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Dušan a Kika z Love Islandu: Ako sa spoznali a prečo to medzi nimi na začiatku nekliklo (OUT LOUD)
pred hodinou
V bonusovej verzii sa dozvieš podrobnosti o tom, ako sa Kika a Dušan spoznali úplne prvýkrát ešte pred šou, aj to, ako sa Kika cítila v momente, keď si ju Dušan vybral pri ohnisku. Prezradili aj ich úprimné názory na ďalších účastníkov, napríklad na Adri.
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
pred 2 hodinami
Jedlo na vianočných trhoch? Takto si ho vychutnáš bez starostí
PR správa
Jedlo na vianočných trhoch? Takto si ho vychutnáš bez starostí
pred 3 hodinami
Zbohom Labubu: Čo sú to mikrotrendy, prečo im podliehame a ako sa brániť voči prehnanému materializmu?
Zbohom Labubu: Čo sú to mikrotrendy, prečo im podliehame a ako sa brániť voči prehnanému materializmu?
pred 3 hodinami
Tesco už 13 rokov spája Slovensko na pomoc ľuďom v núdzi. Najväčšia potravinová zbierka štartuje 20. novembra
PR správa
Tesco už 13 rokov spája Slovensko na pomoc ľuďom v núdzi. Najväčšia potravinová zbierka štartuje 20. novembra
dnes o 15:33
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
dnes o 09:00
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
včera o 17:00
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek
včera o 13:54
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper
dnes o 11:24
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
13. 11. 2025 8:00
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 3 dňami
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
13. 11. 2025 8:00
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
pred 3 dňami
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia