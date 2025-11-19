Hneď na začiatku stavby im prvé dvere do domu vymurovali na opačnej strane steny, než bolo v pláne. Vtedy si na chvíľu povedali, „do čoho sme sa to pustili?“
Slováci Simon a Simona spolupracovali popri stavbe Villa Simaya s dobrými kamarátmi, ktorí dlhodobo žijú na Bali. Vydali sa tam s jasným zámerom, od začiatku presne vedeli, čo chcú. Jednoduchú, minimalistickú, dizajnovú a funkčnú vilu s množstvom zelene, vzdušným priestorom a atmosférou, v ktorej sa človek cíti naozaj dobre, nielen ako hosť na niekoľko nocí.
„Investičný potenciál vily na Bali stále vidíme ako veľmi zaujímavý. Je to reálny biznis, keď je vila dobre navrhnutá, postavená v správnej zóne, má kvalitný management a portfólio vie priniesť nadpriemerný výnos a zároveň fungovať ako miesto, kde sami radi trávite čas. Ak sa to však podcení, človek veľmi rýchlo zistí, že nestačí mať len bazén a pekné fotky,“ vravia pre Refresher.
Zhodujú sa na tom, že sa v prvom rade nenechali opiť Instagramom. Vila na Bali je podľa ich slov krásny sen, ale v realite je to normálny biznis, nie pasívny bankomat. Človek by mal na Bali buď nejaký čas žiť, alebo mať maximálne dôveryhodného partnera a tím, inak sa veľmi rýchlo popáli na stavebných firmách a správe vily.
Odporúčajú sa pozerať na vilu od začiatku ako na produkt. Kto je cieľová skupina, v čom bude iná, ako sa bude predávať, kto ju bude manažovať. Keď toto zvládnete, viete z toho urobiť peknú kombináciu investície a miesta, kde človek rád trávi čas.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa dnes hýbu ceny pozemkov a aké rozdiely sú medzi leaseholdom a freeholdom.
- Ako fungujú úrady, povolenia a legislatíva.
- Aké sú najväčšie byrokratické prekážky pre cudzinca.
- Aká je realita robotníkov a stavebných tímov.