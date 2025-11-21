Justin Bieber ukázal, že aj uprostred vlastného života vie pomôcť neznámemu človeku.
Sociálne siete zaplavilo dojímavé video muža, ktorý opisuje, ako sa mu v novom meste vôbec nedarí - od nahromadených problémov až po pokazené auto odstavené na krajnici, kapota otvorená, premávka prúdi okolo. V tom momente však nastal moment, ktorý vôbec nečakal.
„Myslím, že práve zastavil Justin Bieber, aby mi pomohol,“ hovorí neveriacky do kamery. A mal pravdu. Na videu je vidieť, ako k nemu Justin kráča po tom, čo si všimol odstavené auto a rozhodol sa zastať.
Muž sa ho opýta, či je naozaj Justin Bieber, spevák to potvrdí, predstaví sa, podá mu ruku a obaja si vymenia prívetivé slová. Nasleduje objatie a krátky rozhovor o tom, čo sa vlastne stalo s autom. Video sa končí v momente, keď muž so zlomeným hlasom prizná: „Môj život je úplne v riti“ a Justin ho napomenie, aby podobné veci nehovoril.
Neskôr na sociálnych sieťach dodal, že po tom, čo kamera zhasla, mu Justin venoval modlitbu a „dobrú energiu“, za čo sa mu z celého srdca poďakoval.
Krátke stretnutie pri krajnici sa tak zmenilo na virálny moment, ktorý pripomenul, že aj za veľkými hviezdami sa stále skrývajú ľudia ochotní urobiť pre druhých obyčajné, ale veľké gesto.