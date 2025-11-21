Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 21. novembra 2025 o 9:38
Čas čítania 0:45
Zdenka Hvolková

VIDEO: Prvý trailer k novým Hunger Games je tu. Na Panem sa vráti strach, mladý Haymitch musí bojovať o holý život

VIDEO: Prvý trailer k novým Hunger Games je tu. Na Panem sa vráti strach, mladý Haymitch musí bojovať o holý život
Zdroj: Youtube / Lionsgate Movies
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Štúdio dnes zverejnilo prvý trailer k očakávanému filmu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Ide o prequel zasadený 24 rokov pred udalosti pôvodnej série, v ktorej zahviezdila Jennifer Lawrence ako Katniss Everdeen. Sleduje 50. ročník Hier o život, teda jedny z najkrvavejších v histórii Panemu.

Film vychádza z rovnomernej knihy z roku 2025 a do kín dorazí presne o rok, 20. novembra 2026. Hlavnou postavou je mladý Haymitch Abernathy, ktorého stvárni Joseph Zada. Práve tieto Hry, známe aj ako „Quarter Quell“, sa neskôr stanú kľúčovým bodom jeho príbehu, ešte predtým, než sa z neho stane mentor Katniss a Peety.
Odporúčané
Poznáme obsadenie nového filmu Hunger Games. Tvorcovia vypočuli želania fanúšikov Poznáme obsadenie nového filmu Hunger Games. Tvorcovia vypočuli želania fanúšikov 23. mája 2025 o 18:32

V prequeli sa objaví aj mladá Effie Trinket v podaní Elle Fanning, prezident Snow, ktorého si zahrá Ralph Fiennes, známy aj ako Lord Voldemort z Harryho Pottera, a mladý Plutarch Heavensbee ako Jesse Plemons. Vo vedľajších úlohách sa predstavia Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke či Whitney Peak.

Trailer okamžite spustil vlnu nadšenia na sociálnych sieťach. „Nikdy som sa na žiaden film netešil viac, kniha bola absolútne majstrovská,“ píše jedna z fanúšikov. Iný komentuje: „Vyzerá to úžasne, nemôžem sa dočkať.“

Odporúčané
Hunger Games: Balada o hadoch a vtáčatkách (Recenzia) Hunger Games: Balada o hadoch a vtáčatkách (Recenzia) 16. novembra 2023 o 15:30
hunger games sunrise on the reaping haymitch hunger games sunrise on the reaping haymitch hunger games sunrise on the reaping haymitch hunger games sunrise on the reaping haymitch
Zobraziť galériu
(10)

Súdiac podľa prvých reakcií to vyzerá, že Panem sa po rokoch vracia vo veľkom štýle a očakávania sú extrémne vysoké.

Anketa:
Tešíš sa na nový film?
Jasné, Hry o život je super film!
Ani nie, nie som fanúšik.
Jasné, Hry o život je super film!
88 %
Ani nie, nie som fanúšik.
13 %
Odporúčané
F1 jazdci predstavili špeciálne prilby pre Las Vegas Grand Prix. Sleduj, ako vyzerajú F1 jazdci predstavili špeciálne prilby pre Las Vegas Grand Prix. Sleduj, ako vyzerajú 20. novembra 2025 o 16:51
Odporúčané
Podvodníci sľubujú peniaze za followy. Zneužívajú pritom profily známych slovenských influencerov Podvodníci sľubujú peniaze za followy. Zneužívajú pritom profily známych slovenských influencerov 20. novembra 2025 o 16:09
Odporúčané
Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on 20. novembra 2025 o 15:24
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
NAJLEPŠIE FILMY NAJOČAKÁVANEJŠIE FILMY THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES
Odporúčame
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc e
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
pred 2 dňami
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť e
refresher+
Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
dnes o 07:00
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr e
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
včera o 08:00
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni e
refresher+
Odporúčané
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
včera o 17:30
Storky
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Lifestyle news
VIDEO: Justin Bieber zastavil pri ceste a pomohol cudzincovi s pokazeným autom. Moment sa stal virálnym pred 32 minútami
VIDEO: Charli xcx hrá vo filme The Moment samú seba. A24 ukázalo prvý trailer pred hodinou
Jedinečnosť a precíznosť. Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie pred 2 hodinami
Medial Banana ohlásili nečakané zmeny. Pre nezhody z kapely odchádzajú štyria členovia pred 2 hodinami
Tyler, The Creator sa stal umelcom roka podľa Apple Music. 2025 bol pre neho prelomový pred 3 hodinami
VIDEO: Prvý trailer k novým Hunger Games je tu. Na Panem sa vráti strach, mladý Haymitch musí bojovať o holý život dnes o 09:38
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Vláda Roberta Fica Rusko
Viac
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
pred 8 minútami
Na Slovensku hrozia lavíny. Horská záchranná služba upozorňuje na tieto oblasti
pred 53 minútami
Sneh komplikuje jazdu na cestách. Tieto úseky sú neprejazdné
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on
Filmy
včera o 15:24
Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on
včera o 15:24
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper
pred 2 dňami
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu
pred 2 dňami
Na Let's Dance môžeš byť aj ty. Diváci si po prvýkrát budú môcť kúpiť lístky na priame prenosy
Na Let's Dance môžeš byť aj ty. Diváci si po prvýkrát budú môcť kúpiť lístky na priame prenosy
pred 2 dňami
Prvá časť českého Bachelora začala poriadnou drámou. Ženích sa priznal k dieťaťu, ružičky mali zmiešané reakcie
Prvá časť českého Bachelora začala poriadnou drámou. Ženích sa priznal k dieťaťu, ružičky mali zmiešané reakcie
pred 2 dňami
VIDEO: Disney „Moana“ dostane live-action spracovanie. V novej verzii rozprávky uvidíme aj The Rocka
VIDEO: Disney „Moana“ dostane live-action spracovanie. V novej verzii rozprávky uvidíme aj The Rocka
pred 3 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
refresher+
Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
dnes o 07:00
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu
17. 11. 2025 8:11
Viac z Móda Všetko
Móda a štýl na vrchole. Pozri si OUTFIT CHECK slovenských a českých známych tvárí s vycibreným vkusom
Módny seriál
16. 11. 2025 16:00
Móda a štýl na vrchole. Pozri si OUTFIT CHECK slovenských a českých známych tvárí s vycibreným vkusom
16. 11. 2025 16:00
Jedinečnosť a precíznosť. Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie
pred 2 hodinami
„Móda je pre všetkých a nepozná hranice.“ Slovenská značka freier prináša na scénu jedinečné kúsky inšpirované kinematografiou
17. 11. 2025 11:00
Viac z Hudba Všetko
Medial Banana ohlásili nečakané zmeny. Pre nezhody z kapely odchádzajú štyria členovia
Medial Banana ohlásili nečakané zmeny. Pre nezhody z kapely odchádzajú štyria členovia
pred 2 hodinami
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
pred 3 dňami
Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on
včera o 15:24

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov
Zaujímavosti
pred 46 minútami
Hľadali sme za teba najlepšie Black Friday deals: ušetri stovky eur pri vybavení do domácnosti alebo nákupe vianočných darčekov
pred 46 minútami
Plánuješ využiť Black Friday ponuky e-shopov?
Jedinečnosť a precíznosť. Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie
Jedinečnosť a precíznosť. Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie
pred 2 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
pred 2 hodinami
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
refresher+
Odporúčané
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
dnes o 07:00
Deň vďakyvzdania oslavuje v USA viac ľudí ako Vianoce. Pôvodné kmene naopak smútia za stratou kultúry a území (BARBARA V TEXASE)
Deň vďakyvzdania oslavuje v USA viac ľudí ako Vianoce. Pôvodné kmene naopak smútia za stratou kultúry a území (BARBARA V TEXASE)
včera o 19:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
včera o 08:00
Vyskúšali sme erotické hry pre páry: niektoré nesú len nádych vzrušenia, s inými prejdeš od šťavnatej predohry až po samotný akt
refresher+
Vyskúšali sme erotické hry pre páry: niektoré nesú len nádych vzrušenia, s inými prejdeš od šťavnatej predohry až po samotný akt
20. 10. 2021 14:30
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 2 dňami
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov
pred 2 dňami
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
pred 3 dňami
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
16. 11. 2025 9:18
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
13. 11. 2025 8:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Späť
Zdieľať
Diskusia