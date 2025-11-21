Štúdio dnes zverejnilo prvý trailer k očakávanému filmu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.
Ide o prequel zasadený 24 rokov pred udalosti pôvodnej série, v ktorej zahviezdila Jennifer Lawrence ako Katniss Everdeen. Sleduje 50. ročník Hier o život, teda jedny z najkrvavejších v histórii Panemu.
Film vychádza z rovnomernej knihy z roku 2025 a do kín dorazí presne o rok, 20. novembra 2026. Hlavnou postavou je mladý Haymitch Abernathy, ktorého stvárni Joseph Zada. Práve tieto Hry, známe aj ako „Quarter Quell“, sa neskôr stanú kľúčovým bodom jeho príbehu, ešte predtým, než sa z neho stane mentor Katniss a Peety.
V prequeli sa objaví aj mladá Effie Trinket v podaní Elle Fanning, prezident Snow, ktorého si zahrá Ralph Fiennes, známy aj ako Lord Voldemort z Harryho Pottera, a mladý Plutarch Heavensbee ako Jesse Plemons. Vo vedľajších úlohách sa predstavia Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke či Whitney Peak.
Trailer okamžite spustil vlnu nadšenia na sociálnych sieťach. „Nikdy som sa na žiaden film netešil viac, kniha bola absolútne majstrovská,“ píše jedna z fanúšikov. Iný komentuje: „Vyzerá to úžasne, nemôžem sa dočkať.“
Súdiac podľa prvých reakcií to vyzerá, že Panem sa po rokoch vracia vo veľkom štýle a očakávania sú extrémne vysoké.