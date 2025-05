Poznáme obsadenie nového filmu Hunger Games. Tvorcovia vypočuli želania fanúšikov

Tvorcovia prequelu populárnej série konečne prezradili, na ktorých hercov a herečky sa môžeme tešiť.

Ako to už býva, ešte pred zverejnením oficiálneho zoznamu filmového obsadenia začali fanúšikovia a fanúšičky na sociálnych sieťach špekulovať o tom, kto by sa mohol v novom filme objaviť. A zdá sa, že tvorcovia filmu sa internetovou diskusiou naozaj inšpirovali. Vysnívaný casting fanúšikov kníh je totiž skutočne tu.

Poď sa pozrieť, na koho sa môžeš tešiť v prequeli Sunrise On The Reaping, ktorý sa do kín dostane už v novembri 2026.

1. Joseph Zada ako Haymitch Abernathy

Vo všetkých pôvodných filmoch postavu mentora Haymitcha hral Woody Harrelson. Svoju pubertálnu tvár mu nateraz prepožičia austrálsky herec Joseph Zada, ktorý zažiaril v seriálovej adaptácii knihy Holdena Shepparda Neviditeľní chlapci v roku 2025 a bol obsadený po boku Florence Pugh a Mikea Faista do pripravovanej adaptácie románu Johna Steinbecka Na východ od raja z roku 1952.

Zdroj: Lionsgate Studios/Prime

2. Elle Fanning ako Effie Trinket

Jednu z najobľúbenejších postáv, Effie, si zahrá fenomenálna Elle Fanning. Po tom, čo jej túto ikonickú úlohu odovzdá Elizabeth Banks, má Fanning pred sebou rozhodne veľkú zodpovednosť. „Sme nesmierne poctení, že túto úlohu prijala,“ prezradila v rozhovore pre The Hollywood Reporter spolupredsedníčka štúdia Lionsgate Erin Westerman.

Zdroj: Lionsgate Studios/Walt Disney Studios Motion Pictures

3. Kieran Culkin ako Caesar Flickerman

Stanley Tucci stvárnil v pôvodných filmoch dramatického moderátora a toto žezlo teraz odovzdal ďalšiemu skúsenému kolegovi. Oscarový herec Kieran Culkin, ktorý bol nedávno ocenený za svoju úlohu vo filme Skutočná bolesť, patril k favoritom fanúšikov - hovorilo sa, že je pre rolu Ceasara Flickermana priam stvorený. A teraz je na ňom, aby svojich priaznivcov nesklamal.