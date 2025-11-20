Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 20. novembra 2025 o 16:09
Čas čítania 0:46
Hana Divišová

Podvodníci sľubujú peniaze za followy. Zneužívajú pritom profily známych slovenských influencerov

Podvodníci sľubujú peniaze za followy. Zneužívajú pritom profily známych slovenských influencerov
Zdroj: Instagram/@andy.stech
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Maxim Ižip aj dvojičky Andreas & Enrico Burik musia fanúšikom vysvetľovať, že s falošnými skupinami nemajú nič spoločné.

Slovenských influencerov zasiahol nepríjemný podvod. Maxim Ižip, známy svojím lifestyle obsahom, a rovnako aj populárne dvojičky Andreas & Enrico Burik, momentálne na svojich profiloch vysvetľujú fanúšikom, že sa stali obeťou zneužitia ich identity. Ľudia im totiž začali písať, že ich údajne začali sledovať za peniaze.

Podvod funguje tak, že zahraničné čísla z Afriky, Ázie či Blízkeho východu zakladajú na WhatsAppe falošné skupiny a začnú do nich bez varovania pridávať náhodných ľudí. V skupine sa prezentujú ako administrátori, sľubujú 5–20 eur za „úlohy“ a tvrdia, že treba dať follow, like či poslať screenshoty. Pridávajú tam aj falošné účty, ktoré predstierajú, že im už prišla „výplata“.

Scam
Zdroj: Refresher

V skutočnosti ide o čistý podvod. Nikto nič nevyplatí, podvodníci len zbierajú osobné údaje a vytvárajú si priestor na ďalšie scamy. Niektorým ľuďom po čase dokonca hacknú účet alebo začnú posielať ďalšie nebezpečné správy.

Scam Scam Scam Scam
Zobraziť galériu
(8)
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr 25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr 20. novembra 2025 o 8:00

Pýtali sme sa aj samotných influencerov, ako na situáciu reagujú a čo plánujú ďalej. Andreas a Enrico nám povedali, že keďže celý podvod trvá len pár dní, chcú to zatiaľ riešiť najmä cez svoje kanály. Fanúšikom jasne vysvetľujú, že so skupinami ani podvodom nemajú nič spoločné a ich profily boli zneužité bez ich vedomia.

Anketa:
Stal/a si sa už obeťou internetového podvodu?
Áno. 
Ešte nie. 
Áno. 
0 %
Ešte nie. 
100 %
Odporúčané
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet 20. novembra 2025 o 9:32
Odporúčané
Stal sa najdrahším moderným dielom všetkých čias. Klimtov portrét Elisabeth Ledererovej zachránený pred nacistami trhá rekordy Stal sa najdrahším moderným dielom všetkých čias. Klimtov portrét Elisabeth Ledererovej zachránený pred nacistami trhá rekordy 20. novembra 2025 o 8:55
Odporúčané
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov 19. novembra 2025 o 16:09
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
INFLUENCERI INSTAGRAM PODVOD
Odporúčame
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc e
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
včera o 17:00
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
pred 2 dňami
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
včera o 09:00
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr e
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
dnes o 08:00
Storky
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Lifestyle news
Podvodníci sľubujú peniaze za followy. Zneužívajú pritom profily známych slovenských influencerov pred 17 minútami
Je z Timothéeho Chalameta tajný raper? Internet rieši, či je EsDeeKid v skutočnosti on pred hodinou
Jediný prezident, ktorého Slovensko potrebuje. Tak sa STEIN27 nazýva na svojej novej tour, kde ho podporí aj SIMILIVINLIFE pred 3 hodinami
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy dnes o 11:45
Boli sme sa pozrieť na novú kolekciu Matiašoviča. Slovenský dizajnér predstavil 3D korzety aj topánky na mieru dnes o 10:26
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet dnes o 09:32
Stal sa najdrahším moderným dielom všetkých čias. Klimtov portrét Elisabeth Ledererovej zachránený pred nacistami trhá rekordy dnes o 08:55
Spotify predstaví dve nové funkcie, vďaka ktorým sa dozvieš viac o interpretoch a ich tvorbe včera o 16:52
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov včera o 16:09
Spravodajstvo
Rusko Vláda Roberta Fica Správy počasie Počasie
Viac
Muž v Novákoch takmer zapálil čerpaciu stanicu. Prekážalo mu, že sa po záverečnej nemohol dostať dnu
pred 6 minútami
VIDEO: V bratislavskom obchodnom centre ukradli viac než 100 kusov oblečenia. Spôsobili škodu za 3 000 €
pred 51 minútami
V Košiciach havaroval mikrobus s deťmi. Pri nehode sa zranilo šesť ľudí
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
dnes o 08:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
včera o 09:00
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
včera o 17:00
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
pred 2 dňami
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
včera o 14:00
Zbohom Labubu: Čo sú to mikrotrendy, prečo im podliehame a ako sa brániť voči prehnanému materializmu?
Odporúčané
Zbohom Labubu: Čo sú to mikrotrendy, prečo im podliehame a ako sa brániť voči prehnanému materializmu?
včera o 16:00
Viac z Politika Všetko
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Viac z Osobnosti Všetko
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet
Zahraničné
dnes o 09:32
Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet
dnes o 09:32
Broňa je chirurgička v Karlových Varoch: Pacienti si často myslia, že som sestra. Nezarábame tu tisíce (Rozhovor)
15. 11. 2025 8:00
Mal Adolf Hitler mikropenis? Šokujúci výskum jeho DNA prináša prekvapivé zistenia
14. 11. 2025 14:02
Viac z Kultúra Všetko
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
včera o 17:00
11 vianočných darčekov pre muža, ktorému záleží na svojom štýle. Sú praktické a pre každý rozpočet
včera o 14:00
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
5. 11. 2025 18:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
ODIMON, lovca dobrodružstiev otvoril Attila Végh a prezident Slovenskej poľovníckej komory
Zaujímavosti
pred 3 hodinami
PR správa
ODIMON, lovca dobrodružstiev otvoril Attila Végh a prezident Slovenskej poľovníckej komory
pred 3 hodinami
Firma ODIMON prešla výraznou transformáciou, od regionálnej predajne až po sieť s medzinárodným pôsobením.
Jediný prezident, ktorého Slovensko potrebuje. Tak sa STEIN27 nazýva na svojej novej tour, kde ho podporí aj SIMILIVINLIFE
Jediný prezident, ktorého Slovensko potrebuje. Tak sa STEIN27 nazýva na svojej novej tour, kde ho podporí aj SIMILIVINLIFE
pred 3 hodinami
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
dnes o 11:45
Boli sme sa pozrieť na novú kolekciu Matiašoviča. Slovenský dizajnér predstavil 3D korzety aj topánky na mieru
Boli sme sa pozrieť na novú kolekciu Matiašoviča. Slovenský dizajnér predstavil 3D korzety aj topánky na mieru
dnes o 10:26
Dobré skutky nevychádzajú z módy. Takto pomohli známe slovenské tváre rodinám v núdzi
PR správa
Dobré skutky nevychádzajú z módy. Takto pomohli známe slovenské tváre rodinám v núdzi
dnes o 09:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
včera o 09:00
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
dnes o 08:00
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
refresher+
Odporúčané
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
včera o 17:00
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov
Limp Bizkit rieši škandál hlavného speváka. Rock for People čaká na vysvetlenie jeho proruských výrokov
včera o 16:09
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper
včera o 11:24
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
16. 11. 2025 9:18
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
13. 11. 2025 8:00
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 4 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia