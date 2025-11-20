Maxim Ižip aj dvojičky Andreas & Enrico Burik musia fanúšikom vysvetľovať, že s falošnými skupinami nemajú nič spoločné.
Slovenských influencerov zasiahol nepríjemný podvod. Maxim Ižip, známy svojím lifestyle obsahom, a rovnako aj populárne dvojičky Andreas & Enrico Burik, momentálne na svojich profiloch vysvetľujú fanúšikom, že sa stali obeťou zneužitia ich identity. Ľudia im totiž začali písať, že ich údajne začali sledovať za peniaze.
Podvod funguje tak, že zahraničné čísla z Afriky, Ázie či Blízkeho východu zakladajú na WhatsAppe falošné skupiny a začnú do nich bez varovania pridávať náhodných ľudí. V skupine sa prezentujú ako administrátori, sľubujú 5–20 eur za „úlohy“ a tvrdia, že treba dať follow, like či poslať screenshoty. Pridávajú tam aj falošné účty, ktoré predstierajú, že im už prišla „výplata“.
V skutočnosti ide o čistý podvod. Nikto nič nevyplatí, podvodníci len zbierajú osobné údaje a vytvárajú si priestor na ďalšie scamy. Niektorým ľuďom po čase dokonca hacknú účet alebo začnú posielať ďalšie nebezpečné správy.
Pýtali sme sa aj samotných influencerov, ako na situáciu reagujú a čo plánujú ďalej. Andreas a Enrico nám povedali, že keďže celý podvod trvá len pár dní, chcú to zatiaľ riešiť najmä cez svoje kanály. Fanúšikom jasne vysvetľujú, že so skupinami ani podvodom nemajú nič spoločné a ich profily boli zneužité bez ich vedomia.