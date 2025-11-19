Po Estónsku rieši Freda Dursta aj Česko. Miestne úrady minulý týždeň zrušili koncert Limp Bizkit plánovaný na máj 2026 s odôvodnením, že frontman kapely v minulosti verejne podporoval Rusko a Vladimira Putina.
Legendárna nu-metalová kapela by mala vystúpiť aj na Rock for People v Hradci Králové. Organizátori teraz zisťujú, čo presne stojí za zákazom. „Informácie sú pre nás nové. O situácii sme sa dozvedeli z nedávnych správ, momentálne zisťujeme ďalšie podrobnosti,“ uviedla pre Novinky.cz hovorkyňa usporiadateľskej agentúry Ameba Production, Anna Vašátková.
Staré vyjadrenia, nové následky
Durstove proruské postoje nie sú novinkou. V roku 2015 počas koncertu držal nápis „Krym = Rusko“ a opakovane hovoril o Vladimírovi Putinovi ako o „skvelom chlapovi“ s pevnými morálnymi zásadami. To vtedy vyústilo v päťročný zákaz vstupu na Ukrajinu.
Estónske ministerstvo zahraničia teraz pridalo jasné stanovisko. „Estónsko podporuje územnú celistvosť Ukrajiny. V krajine nie je priestor pre tých, ktorí podporujú agresora,“ vysvetlilo tamojšie ministerstvo zahraničia.
Agentúra: Durst žil v ruskej bubline. Posledné roky je však ticho
Podľa Baltic Live Agency, ktorá mala estónsky koncert organizovať, zohral rolu aj Durstov súkromný život. V rokoch 2012–2019 bol ženatý s ruskou maskérkou Kseniou Berijazinou, narodenou na Kryme, a podľa agentúry sa tak dostal do „skreslenej informačnej bubliny“.
Manažér Gunnar Viese však zároveň upozorňuje, že od roku 2022 Durst žiadne vyhlásenia podporujúce ruskú agresiu nevyslovil. A Limp Bizkit medzičasom odohrali koncerty v krajinách, ktoré silno podporujú Ukrajinu.