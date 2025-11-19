Jedno z dvojčiat v prvej epizóde, aj vďaka produkcii, predviedlo nemalú drámu.
Ženích Míra sa v prvej časti českého Bachelora priznal, že má doma štvorročnú dcérku. Táto správa potešila väčšinu ružičiek, no Renáta novinku neprijala najlepšie. V súkromí sa pred kamerami vyjadrila, že by bola radšej, keby všetky tieto veci zažíval jej partner prvýkrát s ňou, keďže je žiarlivý typ.
Míra taktiež povedal, že ho fakt, že má dcérku, naučil, ako sa starať o ženy. Ružička Andrea sa vyjadrila naopak ako Renáta – povedala, že by bola rada, keby sa s jeho dcérkou mohla niekedy zoznámiť.
Počas prvej epizódy mohli diváci vidieť ženícha Míru aj v úplne inom a nečakanom svetle. Produkcia sa rozhodla do dielu zaradiť zostrih z finálnej epizódy. V ňom je vidieť Míru, ako ho dojala rozlúčka s jednou z favoritiek – o ktorú z ružičiek ide, nevieme, no už teraz sa nemôžeme dočkať odhalenia na konci série.