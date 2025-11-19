Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu

Daniel Radcliffe sa postaral o to, aby nový predstaviteľ Harryho Pottera vedel, že naňho myslí.
Daniel Radcliffe v relácii „Good Morning America“ prezradil, že po tom, ako bol Dominic McLaughlin obsadený ako nový Harry Potter v rebootovanej televíznej sérii HBO, mu osobne napísal list.
Radcliffe bude s franšízou navždy spojený, keďže postavu Harryho stvárnil v ôsmich filmoch Warner Bros. v rokoch 2001 až 2011. McLaughlin teraz preberá hlavnú úlohu v pripravovanom seriáli po boku Arabelly Stanton ako Hermiony a Alastaira Stouta ako Rona.
„Nepovedal by som, že ktokoľvek, kto bude hrať Harryho, je povinný sa mi ozvať, ale poznám niekoľko ľudí pracujúcich na produkcii,“ povedal Radcliffe o sérii HBO. „Napísal som Dominicovi list a on mi poslal veľmi milú odpoveď,“ informuje Variety.
„Nechcem byť príťažou v živote týchto detí, ale chcel som mu len napísať: ‚Dúfam, že si to užiješ čo najviac, dokonca ešte viac než ja — ja som si to užíval, ale dúfam, že ty ešte viac‘,“ pokračoval Radcliffe.
A naozaj, keď vidím fotky jeho a ostatných detí, mám chuť ich všetkých vyobjímať. Vyzerajú takí mladí. Keď sa na nich pozriem, poviem si: ‚Je šialené, že som to robil v ich veku.‘ Zároveň je to ale nesmierne milé a dúfam, že sa skvele bavia.
Mladé obsadenie seriálu „Harry Potter“ od HBO ďalej zahŕňa Loxa Pratta (Draco Malfoy), Alessiou Leoni (Parvati Patil), Lea Earleyho (Seamus Finnigan), Roryho Wilmota (Neville Longbottom) a Amosa Kitsona (Dudley Dursley), okrem iných. BBC v júli informovala, že Warner Bros. Studios Leavesden, produkčná základňa seriálu, postavila dočasnú školu, aby mladí herci mohli popri natáčaní — ktoré má trvať takmer celé desaťročie — pokračovať vo vzdelávaní. Každá séria by totiž mala pokrývať jednu z kníh J. K. Rowlingovej.
Séria „Harry Potter“ by mala debutovať na HBO a HBO Max v roku 2027.