dnes 18. novembra 2025 o 16:31
Čas čítania 0:40
Michal Drahný

Jake Paul si to rozdá s jedným z najlepších boxerov súčasnosti. Zápasiť bude s bývalým šampiónom ťažkej váhy

Diskutovať
Už 19. decembra sa v Miami odohrá ďalší, veľmi sledovaný boxerský večer. YouTuber a boxer Jake Paul sa v ringu postaví bývalému svetovému šampiónovi ťažkej váhy Anthonymu Joshuovi. Zápas bude pre fanúšikov streamovaný na Netflixe 20. decembra.

O zápase Paula a Joshuy informoval web SkySports. „Toto nie je simulácia umelej inteligencie. Toto je Súdny deň,“ vyhlásil Paul.

Jake Paul sa svojej profesionálnej boxerskej kariére venuje od roku 2023. Jeho najsledovanejším zápasom bolo minuloročné stretnutie s legendou boxerskej scény Mikom Tysonom. Zápas, o ktorom kolovali neoverené fámy, že bol podplatený, vyhral Jake Paul.

ANTHONY JOSHUA BOX JAKE PAUL
