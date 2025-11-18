Už 19. decembra sa v Miami odohrá ďalší, veľmi sledovaný boxerský večer. YouTuber a boxer Jake Paul sa v ringu postaví bývalému svetovému šampiónovi ťažkej váhy Anthonymu Joshuovi. Zápas bude pre fanúšikov streamovaný na Netflixe 20. decembra.
O zápase Paula a Joshuy informoval web SkySports. „Toto nie je simulácia umelej inteligencie. Toto je Súdny deň,“ vyhlásil Paul.
Jake Paul sa svojej profesionálnej boxerskej kariére venuje od roku 2023. Jeho najsledovanejším zápasom bolo minuloročné stretnutie s legendou boxerskej scény Mikom Tysonom. Zápas, o ktorom kolovali neoverené fámy, že bol podplatený, vyhral Jake Paul.
Teraz sa 19. decembra v Miami stretne s niekdajším šampiónom v ťažkej váhe a držiteľom zlatej medaily, Britom Anthonym Joshuom. Joshua bol v roku 2014 menovaný časopisom The Ring Nádejou roka a odvtedy dvakrát držal titul šampióna v ťažkej váhe. Jeho zápas s Vladimirom Kličkom bol v roku 2017 dokonca vyhlásený za Zápas roka.
„Keď porazím Anthonyho Joshuu, všetky pochybnosti zmiznú a nikto mi nebude môcť uprieť šancu bojovať o titul majstra sveta. Všetkým mojim hejterom – toto ste chceli,“ uviedol o zápase Jake Paul.