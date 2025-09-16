Justin a Hailey majú svoj rodinný kódex. Toto sú pravidlá, ktorými sa rodina Bieberovcov riadi

Desať pravidiel, ktoré zverejnil Justin na Instagrame, odhaľuje hodnoty, ktorými sa rodina riadi.
Už je to viac ako sedem rokov od svadby Justina a Hailey. Hoci sa pravidelne špekuluje o ich krízach, ktorými si ich vzťah prechádzal, stále sú podľa všetkého spolu. Justin len pred pár dňami zverejnil na svojom Instagrame fotku s takzvanými 10 pravidlami rodiny Bieberovcov.
Post, ktorý Justin pridal, pôsobí ako hodnotový dokument alebo krédo, ktorého sa jeho rodina drží. Medzi pravidlami je napríklad „Vážime si odpočinok ako formu uctievania“, „Vážime si dlhovekosť a udržateľné životné tempo“ či „Vážime si ZDRAVIE a fyzickú pohodu ako prejav zodpovednej starostlivosti“.
Ďalšie hovoria napríklad o udržateľnosti – „Vážime si udržateľnosť a vytváranie produktov, ktoré slúžia ľudstvu“ alebo o veľkorysosti – „Vážime si ochotné darovanie času, peňazí a úcty ľuďom, ktorých stretneme na ceste“.
Justin a Hailey sa dali dokopy už v roku 2015, no ich vzťah si prešiel aj turbulentným obdobím odlúčenia. Momentálne však spoločne vychovávajú syna Jacka Bluesa Biebera, ktorý sa im narodil v auguste 2024.