Po aktualizácii si môžeš vybrať konkrétne skladby, pretáčať hudbu podľa seba a využívať aj ďalšie nové funkcie.
Spotify je platforma, ktorú denne používajú milióny ľudí. Mnohí z nich však nemajú zaplatené predplatné, a preto pre nich nebolo počúvanie hudby také pohodlné. To sa teraz mení – Spotify prináša globálnu aktualizáciu, ktorá má zlepšiť zážitok aj pre bezplatných používateľov.
Doteraz si ľudia bez predplatného nemohli sami vybrať konkrétnu skladbu ani ju ľubovoľne pretáčať. Spotify preto prichádza s vylepšeniami bezplatnej verzie, ktoré im dávajú väčšiu voľnosť a kontrolu nad počúvaním.
„Teraz máte väčšiu kontrolu nad tým, ako počúvate: vyhľadávajte a prehrávajte ľubovoľnú skladbu alebo prejdite priamo k niečomu, čo práve zdieľal váš priateľ,“ uviedla platforma Spotify vo svojej oficiálnej správe.
Okrem toho si používatelia bez predplatného môžu najnovšie nastaviť vlastný obal playlistu, okamžite prehrať skladbu poslanú cez sociálne siete a využívať napríklad aj špeciálny playlist, ktorý sa prispôsobuje priamo im.