Mladý Owen Cooper prepísal dejiny. Britský seriál, v ktorom zahviezdil, zároveň získal osem ocenení.
Len 15-ročný Owen Cooper sa zapísal do histórie cien Emmy ako najmladší víťaz v kategórii televíznej hereckej ceny. Mladý britský herec získal ocenenie za vynikajúci výkon v seriáli Netflixu Adolescence, čím sa jeho meno navždy ocitlo medzi hviezdy televíznej scény, informuje portál ELLE.
Víťazstvo Coopera bolo súčasťou mimoriadne úspešnej noci pre britskú televíziu, keď seriál Adolescence získal celkom osem cien Emmy. Režisér Philip Barantini si odniesol ocenenie za najlepšiu réžiu minisérie, zatiaľ čo Stephen Graham triumfoval ako najlepší herec v hlavnej úlohe a spolu so scenáristom Jackom Thornom získal cenu za najlepšie scenáristické spracovanie.
