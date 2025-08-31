Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 31. augusta 2025 o 12:00
Čas čítania 5:49
Karolína Uličná

SEPTEMBER na Netflixe: Školský rok odštartuje drámou od tvorcu Peaky Blinders, pokračovaním Wednesday a novými hitmi

SEPTEMBER na Netflixe: Školský rok odštartuje drámou od tvorcu Peaky Blinders, pokračovaním Wednesday a novými hitmi
Zdroj: Netflix
FILMY A SERIÁLY NETFLIX NOVINKY NA NETFLIXE
Na aké novinky sa môžeš tešiť v septembri?

Leto sa pomaly končí, dni sa skracujú a školské povinnosti naberajú tempo. September je tu a s ním aj prvé chladnejšie večery. Práve tieto dni sú ideálne na to, aby si si našiel čas na pohodlné večery pri Netflixe a objavil nové filmy a seriály, ktoré spríjemnia návrat do bežného rytmu.

Od očakávaných návratov obľúbených hitov až po premiéry, ktoré stoja za pozornosť, september prináša množstvo zaujímavých noviniek, ktoré ti určite spríjemnia prechod zo slnečného leta do jesennej pohody.

POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.

Redakcia pre teba každý mesiac pripravuje prehľad filmových a seriálových noviniek, ale aj kultových klasík, ktoré pribudnú na Netflixe, aby ti nič neušlo. Ak nechceš nič zmeškať, daj odber téme Novinky na Netflixe a dostaneš upozornenie vždy, keď o nej napíšeme nový článok.

 

Top 10 najočakávanejších a najpopulárnejších titulov prichádzajúcich v septemrbi 2025:
8 Mile – Dráma o začínajúcom raperovi z Detroitu, v hlavnej úlohe Eminem.
La La Land  – Muzikál o láske a snoch s Emmou Stone a Ryanom Goslingom.
Wednesday – Druhá polovica druhej série temnej drámy s Jenou Ortegou.
Tomb Watcher – Po smrti manželky, manžel s milenkou začali žiť ako pár, no po nasťahovaní do vily našli sklenenú rakvu s jej telom, čo odštartovalo desivú cestu pomsty.Love Con Revenge – Dokument o obetiach romantických podvodov, ktoré hľadajú spravodlivosť.
The Wrong Paris – Romantická komédia o žene, ktorá sa prihlási do zoznamovacej show v domnení, že bude v Paríži (Francúzsko), no skončí v Paríži v Texase.
Moving On – Na pohrebe svojej najlepšej kamarátky sa Evelyn a Claire opäť stretnú a spoja sily, aby sa pomstili manželovi zosnulej.
House of Guinness  – Nová dramatická séria od tvorcu Peaky Blinders sledujúca rodinnú dynastiu potomkov slávneho pivovaru, ktorí bojujú o moc.
French Lover – Francúzska romantická komédia o hercovi, ktorý sa zamiluje do čašníčky.
Sweet Home Alabama – Romantická komédia o módnej návrhárke (Reese Witherspoon), ktorá sa musí vrátiť domov, aby dokončila rozvod.
1. september

60 Days In (Season 8) – Reality séria sledujúca dobrovoľníkov, ktorí sa nechajú zavrieť do väzenia, aby odhalili skryté problémy.
8 Mile (2002) – Dráma o začínajúcom raperovi z Detroitu, v hlavnej úlohe Eminem.
Abducted on Prom Night (2023) – Thriller o skupine tínedžerov, ktorí sa počas stužkovej stanú rukojemníkmi.
Billy Madison (1995) – Komédia s Adamom Sandlerom o rozmaznanom mužovi, ktorý musí znovu absolvovať školu.
Boyz n the Hood (1991) – Kultová dráma o živote v južnom Los Angeles s Ice Cubeom a Cubom Goodingom Jr.
Bram Stoker’s Dracula (1992) – Gotický horor Francisa Forda Coppolu.
Bridesmaids (2011) – Komédia o chaotických prípravách na svadbu.
Charlie and the Chocolate Factory (2005) – Tim Burton ponúka temnejšiu verziu príbehu o Willym Wonkovi.

film
Zdroj: IMBd/Bridesmaids

Hot Shots! (1991) – Paródia na Top Gun s Charliem Sheenom.
Paddington (2014) – Rodinný film o medvedíkovi, ktorý hľadá nový domov v Londýne.
La La Land (2016) – Muzikál o láske a snoch s Emmou Stone a Ryanom Goslingom.
Shrek 2 (2004) – Shrek a Fiona navštívia kráľovstvo rodičov.
The Amazing Spider-Man (2012) – Reboot Spider-Mana s Andrewom Garfieldom.
White Noise (2005) – Horor o mužovi komunikujúcom s duchmi cez elektroniku.

3. september

Wednesday (Season 2 – Part 2) – Druhá polovica druhej série temnej drámy s Jenou Ortegou.

4. september

Countdown: Canelo v Crawford (Season 1) – Dokumentárna miniséria sledujúca prípravy na veľký boxerský zápas.
Strange Frequencies: Taiwan Killer Hospital (2024) – Horor o streamerke, ktorá vysiela prieskum strašidelnej nemocnice.
The Blackening (2023) – Hororová komédia o skupine priateľov, ktorí sa počas víkendu stanú terčom vraha cez chat.
Tomb Watcher (2025) – Po smrti manželky, manžel s milenkou začali žiť ako pár, no po nasťahovaní do vily našli sklenenú rakvu s jej telom, čo odštartovalo desivú cestu pomsty.

5. september

Inspector Zende (2025) – Bollywoodská dráma o sériovom vrahovi, ktorý ušiel z väzenia a ohrozuje Mumbai.
Love Con Revenge (2025) – Dokument o obetiach romantických podvodov, ktoré hľadajú spravodlivosť.
Queen Mantis (Season 1 – nové epizódy týždenne) – Kórejský kriminálny seriál o policajnom vyšetrovaní.
The Great British Baking Show (Collection 13 – nové epizódy týždenne) – Legendárna pekárska súťaž sa vracia s novou sériou.

7. september

Leap! / Ballerina (2016) – Animovaný film o sirote Félicie, ktorá sníva o kariére baletky v Paríži.
Redeeming Love (2022) – Romantická dráma z obdobia kalifornskej zlatej horúčky.
The Fragrant Flower Blooms With Dignity (Season 1) – Anime romantika o tínedžeroch hľadajúcich lásku.

9. september

Daddy’s Home (2015) – Komédia o súperení nevlastného a biologického otca, v hlavných úlohách Mark Wahlberg a Will Ferrell.
Jordan Jensen: Take Me With You (2025) – Stand-up špeciál americkej komičky.
Kiss or Die (Limited Series) – Japonská komediálna súťažná šou.

11. september

Are You There God? It’s Me Margaret. (2023) – Komediálna dráma o 11-ročnom dievčati, ktoré sa po presťahovaní z New Yorku do New Jersey musí vyrovnať s novými kamarátmi, pocitmi a začiatkom dospievania.
Diary of a Ditched Girl (1. séria) – Švédska romantická dráma o mladej žene, ktorá sa napriek neúspechom ešte nevzdala hľadania lásky.
Kontrabida Academy (2025) – Filipínska komédia.
Tyler Perry’s Beauty in Black (2. séria) – Dráma pokračuje, Kimmie sa z bývalej sex workerky stáva nekompromisnou šéfkou rodinného biznisu.
Wolf King (2. séria) – Posledná séria animovaného seriálu pre deti podľa kníh Curtisa Joblinga.

12. september

Beauty and the Bester (Limitovaná séria) – Juhoafrická dokumentárna miniséria o lekárovi zapletenom do známeho väzenského úteku.
Maledictions (Limitovaná séria) – Argentínska politická dráma.
The Wrong Paris (2025) – Romantická komédia o žene, ktorá sa prihlási do zoznamovacej show v domnení, že bude v Paríži (Francúzsko), no skončí v Paríži v Texase.
You And Everything Else (Limitovaná séria) – Kórejská dráma o dvoch priateľoch, ktorí po rokoch hľadajú cestu späť k sebe.

13. september

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (LIVE) – Priamy prenos ďalšieho veľkého boxerského zápasu na Netflixe.

14. september

Ancient Aliens (11. séria) – Nová séria populárneho dokumentárneho cyklu o teóriách o mimozemšťanoch.
Moving On (2022) – Na pohrebe svojej najlepšej kamarátky sa Evelyn a Claire opäť stretnú a spoja sily, aby sa pomstili manželovi zosnulej.

15. september

Call the Midwife (14. séria) – Pokračovanie britskej dobovej drámy, ktorá sa presúva do 70. rokov.
Ice Road: Vengeance (2025) – Liam Neeson v akčnom trileri zasadenom do Nepálu.
S.W.A.T. (8. séria) – Nová séria obľúbeného akčného seriálu.
Terror Comes Knocking: The Marcella Borges Story (2025) – Tehotná Marcela musí ochrániť svoju rodinu pred ozbrojenými votrelcami požadujúcimi 200 000 dolárov, keďže nemá prístup k financiám.

16. september

Rebel Royals: An Unlikely Love Story (Limitovaná séria) – Romantická miniséria o nečakanom vzťahu v kráľovskej rodine.

17. september

1670 (2. séria) – Poľská historická komédia.
Matchroom: The Greatest Showmen (1. séria) – Dokument o Barrym a Eddiem Hearnovi, ktorí vybudovali jednu z najväčších promotérskych spoločností v športe.
Next Gen Chef (1. séria) – Súťaž 21 mladých amerických šéfkuchárov v najprestížnejšej kulinárskej škole sveta.

18. september

The BA***DS of Bollywood (1. séria) – Indická dráma o outsiderovi a jeho priateľoch snažiacich sa preraziť v chaotickom svete Bollywoodu.
Black Rabbit (Limitovaná séria) – Jude Law a Jason Bateman v kriminálnej dráme o reštauratérovi, ktorý je zatiahnutý do podsvetia New Yorku.

Film
Zdroj: Netflix/ Black Rabbit

19. september

Anpanman Collection – Japonské animované príbehy 
Billionaires Bunker (1. séria) – Nový španielsky seriál od tvorcu La Casa de Papel. Skupina miliardárov sa ukrýva v bunkri počas globálneho konfliktu.
Cobweb (2023) – Mladíka trápi záhadné klopanie zo steny, ktoré rodičia považujú za výplod fantázie, no s rastúcim strachom začína veriť, že skrývajú hrozivé tajomstvo.
Haunted Hotel (1. séria) – Animovaná komédia pre dospelých od scenáristu Rick and Morty o matke, ktorá s pomocou duchov vedie strašidelný hotel.
A Bright Lawyer (2024) – Komédia o právnikovi, ktorý sa po rozvode začne vydávať za ženu, aby si udržal prácu. 

23. september

Crime Scene Zero (1. séria) – Kórejská reality šou, v ktorej sa účastníci ocitajú v rôznych scenároch ako podozriví alebo detektívi.
Cristela Alonzo: Upper Classy (2025) – Stand-up špeciál. 

25. september

Alice in Borderland (3. séria) – Dlho očakávaný návrat japonskej fantasy série.
House of Guinness (1. séria) – Nová dramatická séria od tvorcu Peaky Blinders sledujúca rodinnú dynastiu potomkov slávneho pivovaru, ktorí bojujú o moc.
Wayward (1. séria) – Kanadská mysteriózna séria, kde policajtka z malého mesta začína tušiť, že miestna škola pre problémových tínedžerov a jej zakladateľ skrývajú temné tajomstvá.

26. september

Ángela (limitovaná séria) – Aj napriek zdanlivo dokonalej rodine žije Ángela s násilníckym manželom, no príchod Edua prebudí stratenú túžbu a nebezpečnú šancu na únik.
French Lover (2025) – Francúzska romantická komédia o hercovi, ktorý sa zamiluje do čašníčky.
Pokémon Horizons: Season 2 — The Search for Laqua (Part 4) – Pokračovanie obľúbenej anime série.
Ruth & Boaz (2025) – Dráma producenta Tylera Perryho inšpirovaná biblickým príbehom. Mladá žena uteká z hudobnej scény v Atlante, aby sa postarala o vdovu a našla lásku aj matku, ktorú nikdy nemala.

28. september

10 Things I Hate About You (1999) – Tínedžerská romantická komédia inšpirovaná Shakespearovou Skrotením zlej ženy s Heathom Ledgerom a Juliou Stiles.
Idiocracy (2006) – Joeov život sa zmení, keď sa stane pokusným králikom tajného experimentu so hibernáciou a po prebudení z 500 rokov spánku zistí, že je najchytrejším človekom na planéte.
Sweet Home Alabama (2002) – Romantická komédia o módnej návrhárke (Reese Witherspoon), ktorá sa musí vrátiť domov, aby dokončila rozvod.

film
Zdroj: IMBd/Sweet home Alabama

30. september

Earthquake: Joke Telling Business (2025) – Stand-up špeciál.
Interview with the Vampire (2. séria) – Pokračovanie populárnej hororovej série od AMC.

Anketa:
Zaujal ťa nejaký z filmov, ktorý príde na streamovaciu službu v septembri?
Áno, nemôžem sa dočkať!
Nič moc
Áno, nemôžem sa dočkať!
67 %
Nič moc
33 %
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Všetky články
Náhľadový obrázok: Refresher/Daniel Tichý
