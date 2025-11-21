Najnovšie dáta Svetovej zdravotníckej organizácie odhaľujú alarmujúcu realitu. Stovky miliónov žien na svete čelia partnerskému či sexuálnemu násiliu.
Až takmer tretina žien na celom svete, teda približne 840 miliónov, zažila v priebehu svojho života sexuálne násilie alebo násilie zo strany svojho partnera, informuje TASR.
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v reakcii upozornil, že ide o jeden z najstarších a zároveň najzanedbávanejších problémov ľudstva. „Násilie páchané na ženách je jednou z najstarších a najrozšírenejších nespravodlivostí ľudstva, no napriek tomu je stále jednou z najmenej riešených,“ vyhlásil.
Správa vychádza z rozsiahlej analýzy dát zo 168 krajín, zhromaždených v rokoch 2000 až 2023. Len za uplynulý rok čelilo fyzickému alebo sexuálnemu násiliu od partnera 316 miliónov žien starších ako 15 rokov – približne 11 percent všetkých žien na svete. WHO zároveň dodáva, že pokles týchto prípadov je extrémne pomalý, len okolo 0,2 percenta ročne.
Organizácia upozorňuje aj na to, že násilie sa začína už veľmi skoro. Za posledných 12 mesiacov zažilo útok či zneužívanie od partnera 12,5 milióna tínedžeriek vo veku 15 až 19 rokov. Ide o 16 percent dievčat v tejto vekovej kategórii.
Výskumníci zároveň poukazujú na veľké rozdiely medzi regiónmi. Najťažšia situácia je v Oceánii (okrem Austrálie a Nového Zélandu), kde partnerské násilie priznalo až 38 percent žien – viac než trojnásobok globálneho priemeru. Naopak, v Európe a Severnej Amerike je tento podiel najnižší, približne na úrovni piatich percent.
– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566
– Online poradňa Ligy za duševné zdravie
– Online poradňa pre mladých IPčko
– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie a pre ľudí, ktorí im chcú pomôcť: 0800 212 212
– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, Adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj
– Poradenské centrum ALEJ: 0911 417 778
– V prípade ohrozenia volaj 158 alebo 112, na číslo 112 môžeš poslať aj sms správu.