„Šesť rokov ma sexuálne zneužíval nevlastný bratranec," hovorí Nikoleta (Hlbiny)

V šiestej časti Hlbín predstavujeme Niku. Porozprávala nám o tom, ako ju od šiestich rokov sexuálne zneužíval jej nevlastný bratranec. Každý z nás má niečo, čo pred svetom skrýva. Práve tieto príbehy sa snažíme vo formáte Hlbiny zachytiť.
Nikoleta mala len šesť rokov, keď si ju adoptovali náhradní rodičia a spolu so sestrou ju vychovávali v malej obci na juhu Slovenska. Keďže obaja pracovali, počas prázdnin a víkendov ju strážil ich osemnásťročný nevlastný bratranec.
Stráženie sa však pre Nikoletu zmenilo na peklo. Ako šesťročnú ju