Instagramový profil guardian.angels007 upozorňuje na mužov, ktorí stalkujú ženy a obťažujú ich.

Slovenská techno DJ-ka Kristie Kardio sa rozhodla vzoprieť všetkým mužom, ktorí obťažujú ženy a dievčatá. Na Instagrame vytvorila profil @guardian.angels007, na ktorom plánuje uverejňovať videá zobrazujúce mužov, ktorí stalkujú či obťažujú ženy. Kristie sme oslovili, aby nám priblížila, prečo sa rozhodla vytvoriť profil, čo ju k tomu viedlo a ako bude fungovať.

Prečo vznikol tento profil, čo ťa viedlo k jeho založeniu?

Profil vznikol, lebo tak, ako každú sezónu, keď sa zletnieva, aj túto som si začala už všímať, ako určití jedinci okato, ako keby neprítomne, nechutne a slizky sa ku mne približujú. Snažia sa ma na ulici dotknúť, alebo mi hovoria oplzlé veci. Dokonca aj horšie. Vieš, už je to cez čiaru. Mám rada komplimenty, smalltalky, tiež sa pozerám na ľudí, ktorí sú mi sympatickí, ale má to hranice, ktoré sa často prekračujú.

Ak by niektorí ľudia tvrdili, že ich nemáme natáčať, lebo to môže byť niekoho otec, dedo alebo brat, tak chcem dodať, že aj my sme niekoho dcéry, vnučky, sestry či kamošky.

Akým spôsobom to bude fungovať?

Profil je vytvorený hlavne ako „encouragement“ (podpora, povzbudenie, pozn. red.) pre všetkých, ktorí si takéto niečo všimnú, aby hneď začali natáčať, fotiť či zdieľať. Nikdy nevieme, kam to až môže zájsť, a je dôležité mať takéto činy zaznamenané.

Ak niečo vidíš, foť, kameruj či pozoruj. Uisti sa, že páchateľ neostane s obeťou sám. Ak si obeťou ty, nechoď hlavne do osamelej uličky. Bež medzi ľudí, hovor s nimi o tom a neboj sa ozvať.

Ak sa im podarí natočiť video, kam ti ho môžu poslať?

Content budem zbierať na instagramovom profile @guardian.angels007 v DMs.

Okrem fyzického sexuálneho obťažovania sa ženy môžu stretnúť aj s tzv. catcallingom. Ide o nevhodné alebo urážlivé správanie, ktoré zahŕňa nevyžiadané komentáre alebo výkriky. Tento termín sa používa na označenie verbálnej formy sexuálneho obťažovania. Komentáre týkajúce sa vzhľadu alebo tela žien sú často sprevádzané neúctou alebo sexuálnymi narážkami. Tieto poznámky môžu byť v podobe komplimentov, ktoré sú však nevyžiadané a nemiestne.