dnes 14. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:20
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú

KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
Zdroj: Shutterstock
Ukáž, čo v tebe je.

Vieš, akým pojmom sa označuje investičný nástroj, ktorého princípom je kolektívne investovanie, čo označuje pojem likvidita či aký je hlavný rozdiel medzi akciou a dlhopisom?

Tieto základné pojmy týkajúce sa investovania by v dnešnej dobe mal poznať každý, kto sa zaujíma o zhodnocovanie svojich peňazí. Avšak na to, aby si mohol začať investovať, nemusíš tráviť voľný čas sledovaním finančných trhov.

Vďaka ČSOB teraz môže investovať úplne každý. V mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking si na pár klikov vyberieš fondy, do ktorých chceš pravidelne investovať, a potom iba sleduješ, ako tvoje peniaze pracujú.

 S investovaním do fondov je spojené aj riziko.
Viac o podmienkach a riziku na csob.sk.

Novinkou v portfóliu ČSOB je fond riadený AI, ktorý kombinuje akcie, dlhopisy, hotovosť a alternatívne investície zo všetkých sektorov a regiónov sveta. Zloženie portfólia navrhuje systém založený na umelej inteligencii QAISAR, ktorý rýchlo a objektívne analyzuje dáta, predikuje výnosy a podľa toho vyberá triedy aktív, regióny aj sektory. 

Kvíz
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch?
Začneme zľahka. Vieš, akým pojmom sa označuje investičný nástroj, ktorého princípom je kolektívne investovanie?
Zdroj: Unsplash/Firmbee.com
1 10
Začneme zľahka. Vieš, akým pojmom sa označuje investičný nástroj, ktorého princípom je kolektívne investovanie?
dlhopis
fond
burza
Vysvetlenie
Fond je investičný nástroj založený na kolektívnom investovaní. To znamená, že spája finančné prostriedky viacerých investorov s cieľom ich spoločného zhodnotenia na finančných trhoch.
Ako sa nazýva spôsob riadenia a limitovania investičného rizika?
Zdroj: Pexels / Tima Miroshnichenko
2 10
Ako sa nazýva spôsob riadenia a limitovania investičného rizika?
minimalizácia
likvidita
diverzifikácia
Vysvetlenie
Diverzifikácia rizika spočíva v rozdelení celej investície medzi viacero menších investícií, čím sa znižuje riziko spojené s jednou konkrétnou investíciou.
Vieš, čo označuje pojem likvidita?
Zdroj: Unsplash/Joshua Mayo
3 10
Vieš, čo označuje pojem likvidita?
prekážku v kúpe akcie
predajnú schopnosť
ukončenie investičného procesu
Vysvetlenie
Pojem likvidita označuje schopnosť premeniť aktívum na hotovosť rýchlo a bez straty jeho hodnoty. Z tejto definície prirodzene vyplýva, že medzi najlikvidnejšie aktíva patrí hotovosť. Naopak nízkou likviditou sa vyznačujú napríklad nehnuteľnosti.
Vyber jedno nesprávne tvrdenie o akcii:
Zdroj: Pexels / Pixabay
4 10
Vyber jedno nesprávne tvrdenie o akcii:
Vlastník akcie má právo podieľať sa na zisku spoločnosti.
Každá akcia garantuje investorovi pravidelnú a nemennú dividendu.
Hodnota akcie sa môže v čase zvyšovať aj znižovať v závislosti od vývoja na trhu.
Vysvetlenie
Akcia je cenný papier, ktorého kúpou sa investor stáva spolumajiteľom firmy. Investor má právo podieľať sa na zisku firmy a spolurozhodovať na valnom zhromaždení akcionárov. Cena akcie sa mení v závislosti od ponuky a dopytu na trhu. Dividenda je podiel na zisku firmy vyplácaný z jednej akcie, jej výška sa môže meniť.
Čo z uvedených nižšie NEpatrí medzi cenné papiere?
Zdroj: dupe/Kelly Sandrea-Kovacs
5 10
Čo z uvedených nižšie NEpatrí medzi cenné papiere?
akcie
dividendy
dlhopisy
Vysvetlenie
Akcie aj dlhopisy sú druhy cenných papierov. Naopak, dividenda je podiel na zisku akciovej spoločnosti, ktorý sa vypláca akcionárom ako odmena za ich investíciu.
Vyber správne tvrdenie o komoditách:
Zdroj: Freepik
6 10
Vyber správne tvrdenie o komoditách:
Komodity sú nehmotné finančné nástroje, ktoré nemajú žiadnu reálnu hodnotu.
Komodity sú výlučne digitálne aktíva bez fyzickej podoby.
Komodity sú základné suroviny, ako napríklad zlato, ropa, pšenica či kukurica.
Vysvetlenie
Komodity sú základné suroviny alebo prírodné zdroje, s ktorými sa obchoduje na svetových trhoch. Patria sem napríklad drahé kovy, ropa, zemný plyn, pšenica, kukurica, kakao, káva či bavlna.
Ktorý pojem označuje všetko, do čoho môžeme investovať, teda akcie, fondy, umelecké diela či zlato?
Zdroj: Shutterstock
7 10
Ktorý pojem označuje všetko, do čoho môžeme investovať, teda akcie, fondy, umelecké diela či zlato?
emitent
aktívum
opcia
Vysvetlenie
Pojem aktívum označuje majetok, teda všetko, do čoho je možné investovať.
Dokážeš povedať, aký je hlavný rozdiel medzi akciou a dlhopisom?
Zdroj: Pexels / energepic.com
8 10
Dokážeš povedať, aký je hlavný rozdiel medzi akciou a dlhopisom?
Akcia predstavuje podiel na vlastníctve firmy, dlhopis je pôžička.
Dlhopis má vyššie riziko ako akcia.
Pri akcii je garantovaná návratnosť, pri dlhopise nie.
Vysvetlenie
Akcia je cenný papier, ktorého kúpou sa investor stáva spolumajiteľom firmy, zatiaľ čo dlhopis je cenný papier, ktorého kúpou investor požičiava peniaze výmenou za úrok a vrátenie istiny. Držiteľ akcie je spoluvlastníkom firmy, držiteľ dlhopisu je veriteľom.
So skratkou ETF sa už stretol azda každý. Vieš ale, čo tieto písmená znamenajú?
Zdroj: Unsplash/Thriday
9 10
So skratkou ETF sa už stretol azda každý. Vieš ale, čo tieto písmená znamenajú?
Electronic Trade Future
Exchange Tax Fund
Exchange Traded Fund
Vysvetlenie
ETF (Exchange Traded Fund) je investičný fond, ktorý väčšinou kopíruje výkonnosť určitého indexu alebo skupiny aktív a dá sa jednoducho kupovať a predávať na burze rovnako ako akcie.
Skús uhádnuť, čo v investovaní označujeme pojmom volatilita:
Zdroj: Unsplash / Jakub Żerdzicki
10 10
Skús uhádnuť, čo v investovaní označujeme pojmom volatilita:
časť zisku
dodatočný výnos
kolísavosť hodnoty
Vysvetlenie
Pojem volatilita označuje mieru kolísania hodnoty investície v čase. Vyššia volatilita znamená väčšie výkyvy cien a teda vyššie riziko.
Vyhodnotiť kvíz
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
BANKOVNÍCTVO INVESTOVANIE KVÍZ
