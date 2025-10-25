Kategórie
dnes 25. októbra 2025 o 7:27
Čas čítania 2:36
Ella Petrová

REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?

Ľudia ich jednoducho nemajú radi. Čím si však tieto hviezdy vyslúžili takú zlú povesť?

Zoznam ťa pravdepodobne prekvapí, pretože títo herci a herečky stále patria k známym tváram. Avšak ich výkony pred kamerou a niekedy aj za ňou sa nedajú len tak prehliadnuť.

Web Ranker vytvoril zoznam viac ako 145 hollywoodskych hercov a herečiek, ktorí nepatria medzi favoritov divákov. My sme vybrali prvú desiatku. Tipneš si, kto sa do nej dostal?

10. Kristen Stewart

Najlepšie známa pre svoju úlohu Belly Swan v ságe Twilight. Schytala veľkú vlnu kritiky za svoj jednotvárny výraz tváre a strnulý herecký výkon. Podľa divákov nedokázala vyjadriť emócie a ťažko sa stotožnili s jej postavami. Zapríčinilo to jej zdržanlivé správanie a tendencia pôsobiť divne alebo trápne.

twilight
Zdroj: Summit Entertainment

9. Jennifer Lopez

Táto multitalentovaná umelkyňa sa dostala do povedomia nielen vďaka speváckemu, ale aj tanečnému a hereckému nadaniu. Zahrala si vo filmoch Maid in Manhattan, The Wedding Planner alebo Shotgun Wedding. Diváci ale často podotýkajú, že má len veľmi obmedzený záber. Často hrá silné, nezávislé ženy, podobné jej verejnej osobnosti, čo môže viesť k tomu, že jej role postrádajú hĺbku a rozmanitosť.

Jennifer Lopez
Zdroj: STX Entertainment

8. Miley Cyrus

Aka Hannah Montana. Preslávila sa ako detská hviezda v rovnomennom seriáli, no v posledných rokoch už veľmi nehrá. Postupne sa však presadila ako speváčka, čo jej ide lepšie, za čo si vyslúžila aj cenu Grammy. Dôvodom, prečo ľudia nikdy veľmi neocenili jej herecké výkony, je jej sklon ku kontroverznému správaniu, ktoré môže byť rušivé a zatieniť jej schopnosti.

Hannah Montana.
Hannah Montana. Zdroj: IMDB/Hannah Montana
7. Taylor Lautner

Najväčšou úlohou Taylora je bezpochyby Jacob z filmovej série Twilight. A tu nastáva problém, jeho herecká kariéra sa od tej doby trápi. Len ťažko si ho divák vybaví v niečom inom. Má veľkú tendenciu hrať jednorozmerné postavy s obmedzeným emocionálnym rozsahom. Navyše to, že bol obsadený do role idola, mohlo obmedziť jeho možnosti rastu a rozvoja ako herca.

Návrat hviezdy filmu Twilight. Taylor Lautner pripravuje nový seriál o vlkolakoch
Návrat hviezdy filmu Twilight. Taylor Lautner pripravuje nový seriál o vlkolakoch Zdroj: Summit Entertainment/propační materiál
FILMY A SERIÁLY HERCI HOLLYWOODSKI HERCI HUDBA OSOBNOSTI
