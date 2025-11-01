Kategórie
dnes 1. novembra 2025 o 8:00
Čas čítania 3:26

Zuzana „surfuje" medzi Slovenskom a Austráliou. Oba svety dodávajú jej ilustráciám osobité čaro (REFRESHER ART)

Zuzana „surfuje“ medzi Slovenskom a Austráliou. Oba svety dodávajú jej ilustráciám osobité čaro (REFRESHER ART)
Zdroj: Instagram / @inhideandseek
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Ako sa slovenská ilustrátorka medzi Austráliou a Bratislavou učí skryť a opäť objaviť samu seba? V najnovšom Refresher Art sme sa rozprávali so Zuzanou Gálovou.

Dnes ti predstavíme ilustrátorku, ktorá sa hýbe medzi dvoma svetmi a vo svojej tvorbe z tohto pohybu tvorí jemnú, ženskú estetiku. Jej vizuálny štýl sa vyznačuje pastelovými farbami, motívmi oceánu, surfovania a života „medzi svetmi“.

Táto mladá umelkyňa si postupne buduje svoju cestu. Strieda Slovensko a Austráliu, spolu s partnerom vybudovala kreatívne štúdio Crea Crea, ktorého súčasťou je aj autorská značka In Hide and Seek. Jej diela sa predávajú ako risografiky, printy, vystavuje ich tu i tam a v každom jednom kuse je možné vidieť, že odkazuje na seba aj na svoje korene.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Art by Zuzu Galova (@inhideandseek)

Napriek tomu, že sa neustále pohybuje, Zuzka o svojom živote nehovorí ako o prelome dvoch krajín, ale ako o jednej veľkej skúsenosti, ktorá formuje jej identitu a zároveň jej umenie.

„Obe krajiny ma formujú a dodávajú inú energiu a inšpiráciu. Môj štýl sa pritom zásadne nemení podľa prostredia, skôr sa jemne vyvíja spolu so mnou. Akurát odkedy som sa znova vrátila do Austrálie a začala surfovať, sa ten vplyv určite viac premieta aj do mojej tvorby,“ hovorí nám Zuzana.

Každý z týchto svetov, Slovensko i Austrália, vnáša do jej práce inú energiu, iný rytmus, no ona si zachováva svoj vlastný štýl. Predstava oceánu, vĺn a slnka, ktoré sa ligoce nad vodou – toto všetko nájdeš v jemných pastelových líniách jej ilustrácií. Inšpiráciu však nachádza aj na Slovensku. V žene, ktorá stojí sama za sebou, v tichom okamihu, v jemnej sile.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Art by Zuzu Galova (@inhideandseek)

Hra na schovávačku

Pokiaľ sa pýtaš, odkiaľ vychádza Zuzkina tvorba, odpoveď je jednoduchá – z názvu jej autorského projektu In Hide and Seek. Táto fráza v angličtine znamená hru na schovávačku, no pre Zuzanu má oveľa hlbší význam.

„Je to metafora pre schovávanie a znovu nachádzanie samej seba, hľadanie toho, čo je v nás niekedy hlboko ukryté,“ hovorí.

zuzana galova in hide and seek zuzana galova in hide and seek zuzana galova in hide and seek zuzana galova in hide and seek
Zobraziť galériu
(8)

Na jednej strane pracuje pre značky a klientov, na druhej strane tvorí svoj vlastný vizuálny svet. „Rovnováhu medzi mojou osobnou a komerčnou tvorbou nachádzam vtedy, keď klient rozumie mojej práci, môjmu vizuálnemu jazyku a dáva mi priestor pretaviť môj štýl do jeho projektu. Vtedy je to pre mňa prirodzené pokračovanie mojej tvorby. Len v inom médiu alebo kontexte.“

Tento moment, keď sa dve cesty spoja, je pre ňu kľúčový – nie ako kompromis, ale ako rozšírenie jej identity.

Jemná sila farieb a minimalistická energia

Jej ilustrácie sa hemžia pastelmi, sú ženské, hravé, no zároveň disponujú minimalistickou silou. Ako sama hovorí: hranica medzi jemnosťou a energiou vzniká intuitívne.

„Jemnosť vnímam v čistote a jednoduchosti, energia prichádza z postoja, výrazu alebo pohľadu. Snažím sa, aby sa obe navzájom dopĺňali, aby sila mohla byť tichá a jemnosť mala odvahu,“ vysvetľuje Zuzana.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Art by Zuzu Galova (@inhideandseek)

Ako pri každom umelcovi, aj pri Zuzke nás zaujímalo, či sa jej už niekedy stalo, že si jej tvorbu niekto interpretoval úplne inak, než ju cítila ona. Zuzka nám vysvetlila, ako prijíma fakt, že každý človek, ktorý vidí jej dielo, v ňom objaví niečo vlastné.

„Je zaujímavé vidieť, že všetci v mojich dielach vidia niečo iné a každý si za tým nachádza svoj vlastný príbeh. Tým, že moja tvorba je skôr minimalistická, necháva priestor na osobnú interpretáciu. Som však rada, že väčšine ľudí evokuje pozitívnu energiu, silu a inšpiráciu.“

Práve to je momentom, keď ilustrácia prestáva byť len obrazom a stáva sa skúsenosťou.

Surfovanie ako paralela k tvorbe

Ak by si si pozorne prezrel jej projekty, zistil by si, že Zuzanu nesmierne fascinuje surfovanie. Prečo sa však v jej tvorbe objavuje tak často? A má surfovanie a tvorba podľa jej názoru niečo spoločné?

„Úprimne, podobností vidím čoraz viac. Surfovanie sa pre mňa stalo novou vášňou a tým aj prirodzene ovplyvňuje moju tvorbu, hoci som stále iba začiatočníčkou. Je v ňom prítomnosť, sústredenie, ale aj sloboda a plynutie. Presne tie emócie cítim, keď tvorím,“ odpovedá.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Art by Zuzu Galova (@inhideandseek)

Vlna, vzostup, klesanie, práca s odporom, schopnosť ustáť moment - toto všetko sa objavuje aj v jej vizuálnom svete. Surfovaním v umení si Zuzka pripomína, že tvorba nie je lineárna cesta, ale cyklus skúšania, padania, vstávania a ďalšieho pokusu. A práve táto dynamika medzi pokojom a akciou ju priťahuje.

Manifest bez kompromisov

Keď sme sa Zuzky opýtali, ktorý projekt by chcela urobiť raz úplne podľa seba, odpoveď bola jasná: „Určite veľkoformátové maľby na stenu alebo murals, ktoré by niesli posolstvo sily, inšpirácie a odhodlania. Chcela by som vytvoriť diela, ktoré by motivovali ľudí robiť to, čo ich baví, a nasledovať svoje sny.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa contemporary_suvenir © (@contemporary_suvenir)

Táto vízia nie je vzdialená. Je to prirodzený vývoj jej radikálneho jemného štýlu. A zároveň výzva (pre ňu aj pre nás), aby sme si dovolili vidieť vo veciach viac: farbu, rytmus, dotyk, príbeh.

Zuzana Galová nám vo svojej práci pripomenula, že ilustrácia a vizuálne umenie nemusia byť len viditeľné, že sila spočíva v jemnosti, v priestore pre interpretáciu, vo vzťahu medzi autorom, dielom a užívateľom. A aj to, že „hide“ a „seek“ nie je len hra, ale metafora pre tvorbu, hľadanie, nachádzanie.

