Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. októbra 2025 o 8:00
Čas čítania 4:10

Štúdio VNEM má trojnásobnú nomináciu na Národnú cenu za dizajn. „Ak má človek k veci vzťah, neopustí ju po roku“ (REFRESHER ART)

Štúdio VNEM má trojnásobnú nomináciu na Národnú cenu za dizajn. „Ak má človek k veci vzťah, neopustí ju po roku“ (REFRESHER ART)
Zdroj: Archív Štúdia VNEM / Jakub Michal Teringa
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V čase, keď svet zahlcujú rýchlo vyrobené predmety bez príbehu, sa objavujú ľudia, ktorí spomaľujú a hľadajú zmysel vo všetkom, čo vzniká. A presne tak vzniklo aj VNEM studio, spoločný ateliér dizajnérskeho dua Tímei Kepovej a Georgiosa Somarakisa.

Dvojica, ktorú spojila nielen škola, ale aj život, sa stretla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tímea študovala interiérový dizajn, Georgios industriálny. Spočiatku ich spájala len tvorba, neskôr do toho však vošla túžba budovať niečo spoločné, čo by nieslo ich rukopis. Z tejto rovnováhy (a občas aj nerovnováhy) sa zrodilo VNEM studio - priestor, kde sa precíznosť stretáva s citlivosťou.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by VNEM (@vnem_studio)

Dva svety, jedno smerovanie

To, čo na štúdiu VNEM zaujme hneď na prvý pohľad, je spôsob, akým sa ich dva prístupy prelínajú. Georgios prináša do tvorby systematickosť, logiku a konštrukčné myslenie. Tímea zase intuitívnosť, estetickú rovnováhu a cit pre detail.

„Náš tvorivý dialóg sa v priebehu rokov veľmi nezmenil, skôr sa vycibril. Dnes už často prídeme s rovnakým riešením v rovnakom momente, čo je niekedy celkom sranda,“ opisuje nám dvojica.

Tímea s Georgiosom priznávajú, že najťažšie na ich spolupráci býva zväčša rozdelenie úloh, najmä keď sa nikomu nechce robiť tú menej zaujímavú časť práce. „Vnímame to však pozitívne, lebo nie každý vie spolu fungovať aj v práci, aj v osobnom živote. Nás práve dizajn spája a pomáha nám ťahať za jeden koniec. Možno keby v tom nie sme dvaja, už by sme to vzdali.“

štúdio vnem
Zdroj: Archív Štúdia VNEM
Odporúčané
Natália sa zamilovala do architektúry. „Slovenské mestá majú obrovský potenciál, v amerických by som nevydržala“ (REFRESHER ART) Natália sa zamilovala do architektúry. „Slovenské mestá majú obrovský potenciál, v amerických by som nevydržala“ (REFRESHER ART) 27. septembra 2025 o 8:00

Tvar z polena

Ich prvou autorskou kolekciou bola séria 15:15. Inšpirácia vznikla úplne obyčajne - pri príprave dreva na zimu.

„Kolekcia má výrazné tvary, no zachováva si jednoduchosť a jasnú formu,“ hovoria. „Rozdelením polien dreva na štvrtiny nám vzniknú štyri rovnaké časti, z ktorých sme neskôr odvodili nohy pre danú kolekciu nábytku.“

Odvtedy prešli dlhú cestu testovania materiálov aj prebdených nocí v dielni. „Začali sme ďalej experimentovať, skúšať, vytvárať prvé kolekcie a hľadať svoj vlastný prístup. Bol to proces plný pokusov a omylov, ale aj silného entuziazmu.“

Dnes často pracujú priamo so surovým materiálom, aby ho spoznali zblízka a pochopili jeho správanie, limity, potenciál. Aj keď im táto zvedavosť vzala veľa pokojného času, bola to investícia, ktorá sa im vrátila v poznaní.

Kolekcia 15:15. Kolekcia 15:15. Kolekcia 15:15. Kolekcia 15:15.
Zobraziť galériu
(5)

Víťazstvá na ceste k veľkým snom

VNEM studio sa dnes môže pochváliť účasťou na Czech Design Weeku, Designbloku v Prahe, Bratislava Design Weeku, Big See Design v Slovinsku či výstavách v Poľsku. Ich práce boli viackrát ocenené doma aj v zahraničí, naposledy trojnásobnou nomináciou na Národnú cenu za dizajn, ktorej výsledky sa dozvieme už v utorok 22. 10.

Každá z týchto skúseností ich posunula. Naučila ich nielen reagovať na ohlasy, ale aj hľadať rovnováhu medzi tým, čo ich baví, a tým, čo ich živí.

„Dnes naše štúdio funguje v dvoch rovinách,“ vysvetľuje nám Tímea s Georgiosom, „prvou sú autorské solitéry a malé série, ktoré sami vyrábame pod značkou VNEM studio. Ide o menšie objekty - produkty, ktoré vznikajú často z experimentov, testovania materiálov či z procesov prototypovania.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Bratislava Design Week (@bratislavadesignweek)

Ku každej veci pristupujú individuálne. Dotýkajú sa materiálu, skúšajú ho, učia sa ho pochopiť. Pracujú s drevom, textilom, kovom či inými materiálmi. Jednoducho s tým, čo ich zaujme.

Odporúčané
Vladimír tvorí úderné minimalistické citáty. „Farebný poet“ svoju identitu stavia na meniacich sa fázach (REFRESHER ART) Vladimír tvorí úderné minimalistické citáty. „Farebný poet“ svoju identitu stavia na meniacich sa fázach (REFRESHER ART) 4. októbra 2025 o 8:00

„Druhou rovinou našej práce sú projekty na mieru - pre architektov, interiérové štúdiá či súkromných klientov. Navrhujeme a vyrábame objekty a solitéry, ktoré sú unikátne a prispôsobené konkrétnemu priestoru či človeku. Od návrhu až po výrobu a montáž - svietidlá, objekty alebo nábytok, ktoré majú charakter, funkciu a osobný autorský dotyk.“

Práve tam sa ukazuje ich schopnosť vnímať priestor nielen ako technické zadanie, ale ako osobný dialóg s človekom, ktorý v ňom bude žiť. Dôvera je základ, hovoria. Klient im musí dovoliť vniesť do projektu svoj rukopis - len tak vznikne výsledok, ktorý má dušu aj funkciu.

štúdio vnem
Zdroj: Archív Štúdia VNEM
Odporúčané
Slovenský umelec dobyl svojou figúrkou Južnú Kóreu. Vystavujú ju v lukratívnej galérii (REFRESHER ART) Slovenský umelec dobyl svojou figúrkou Južnú Kóreu. Vystavujú ju v lukratívnej galérii (REFRESHER ART) 23. augusta 2025 o 7:00

Dizajn, ktorý má význam

Štúdio VNEM má jasnú filozofiu: tvoriť len vtedy, keď to má zmysel.

Nie kvôli trendom, nie kvôli masovej produkcii, ale preto, že niečo v človeku potrebuje vzniknúť. V čase, keď je všetkého priveľa, sa aj oni pýtajú, či má zmysel pridávať do sveta ďalšie veci. A ich odpoveď je priama.

„Zmysel tvoriť je tu vtedy, keď návrh prináša inováciu alebo upozorňuje na problém. Problémom sú skôr masové produkcie nekvalitných vecí s krátkou životnosťou. Udržateľnosť neznamená len použiť recyklovaný materiál, ale tvoriť zodpovedne, trvácne a s pridanou hodnotou. Veríme, že zmysluplné je tvoriť veci, ktoré podporujú lokálnych tvorcov a výrobcov, aby sa zisk aj hodnota držali v krajine a posilňovali jej prostredie.“

Ak má človek k veci vzťah, neopustí ju po roku. Stará sa o ňu, opraví ju, dá jej druhý život.
Ich predmety preto vznikajú v malých sériách - každý kus má svoj odtlačok individuality, vlastný tón, inú mieru nedokonalosti. A práve tá nedokonalosť je v ich svete krásna, pretože je pravdivá.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Národná cena za dizajn (@narodnacenazadizajn)

Profesia, ktorú mnohí prehliadajú

Dizajn podľa zohratej dvojice nie je len o estetike, ale aj o výchove - o tom, ako sa učíme pristupovať k veciam s úctou. Predmet, ktorý má príbeh, nás núti spomaliť, všímať si detaily a vážiť si to, čo máme. V tom je jeho tichá sila.

Odporúčané
Hlasuj za to najlepšie zo slovenského dizajnu. Toto sú nominácie na prestížne ocenenie Národná cena za dizajn 2025 Hlasuj za to najlepšie zo slovenského dizajnu. Toto sú nominácie na prestížne ocenenie Národná cena za dizajn 2025 1. októbra 2025 o 12:00

„Zároveň by sme boli radi, keby sa zvyšovalo povedomie o tom, čo vlastne dizajn znamená. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že za každým produktom, ktorý majú okolo seba, stál niekto, kto ho musel premyslieť a navrhnúť. Dizajn je profesia, ktorá je prítomná všade okolo nás, no paradoxne ostáva trochu neviditeľná.“

Obaja sa zhodujú, že kedysi to na Slovensku bolo iné - existovali firmy s vlastným vývojom, výrobnou tradíciou a rešpektom voči remeslu. Dnes sa táto vrstva postupne obnovuje, no stále chýba väčšia podpora pre tvorcov, ktorí chcú vyrábať doma. Tímea a Georgios veria, že práve malí autori a lokálne dielne môžu opäť vrátiť slovenskej tvorbe identitu.

štúdio vnem
Zdroj: Archív Štúdia VNEM
Odporúčané
Oblečenie CONSCIOUS FLOWA búra rodové stereotypy. „Príliš veľa perfekcionizmu berie miesto autenticite“ (REFRESHER ART) Oblečenie CONSCIOUS FLOWA búra rodové stereotypy. „Príliš veľa perfekcionizmu berie miesto autenticite“ (REFRESHER ART) 2. augusta 2025 o 7:00

So štúdiom majú veľké plány

Hovoria, že sa nachádzajú v bode, keď sa čiastočne dizajnom živia, no stále hľadajú, ako to robiť lepšie. Ich cieľom nie je vyrábať viac, ale vyrábať múdrejšie. Pretaviť vášeň do udržateľného spôsobu života, v ktorom bude dizajn nielen prácou, ale aj cestou.

A ich sen? Jednoducho pokračovať. Nie v zhone, ale v tempe, ktoré im umožňuje cítiť každý krok. Lebo pre nich nie je dizajn cieľom, ale rozhovorom medzi materiálom a rukou, medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa navzájom dopĺňajú.

VNEM nie je len názov. Je to stav mysle, v ktorom sa veci vnímajú hlbšie. V ktorom sa obyčajné poleno môže zmeniť na stôl a stôl na príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí sa rozhodli tvoriť svet po svojom.

Odporúčané
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART) Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART) 16. augusta 2025 o 14:23
Odporúčané
Katka sa najskôr venovala klasickému tetovaniu. Dnes našla techniku, ktorou sa odlíšila od zvyšku brandže (REFRESHER ART) Katka sa najskôr venovala klasickému tetovaniu. Dnes našla techniku, ktorou sa odlíšila od zvyšku brandže (REFRESHER ART) 6. septembra 2025 o 8:00
Odporúčané
Emma sa do módy zamilovala už ako dieťa. Hravosť jej tvorby ju dostala až do prestížneho módneho magazínu (REFRESHER ART) Emma sa do módy zamilovala už ako dieťa. Hravosť jej tvorby ju dostala až do prestížneho módneho magazínu (REFRESHER ART) 20. septembra 2025 o 7:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DIZAJN REFRESHER ART
Odporúčame
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
pred 3 dňami
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
refresher+
Odporúčané
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
včera o 07:30
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
včera o 17:00
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
pred 2 dňami
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
refresher+
Odporúčané
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
pred 2 hodinami
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
Storky
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Lifestyle news
100-ročný kulturista prezradil svoje tajomstvo. Vo forme ho udržalo celé storočia včera o 19:22
Do Euphorie mieria nové postavy. HBO prezradilo mená hercov tretej série, uvidíme v nej aj známu Youtuberku včera o 18:37
Bol veľký ako pes, no patril medzi prvých dinosaurov planéty. Vedci objavili unikátnu fosíliu včera o 17:51
Ukrýval ich pred nacistami. Teraz sa husle Alberta Einsteina vydražili za viac než milión eur včera o 17:09
Manžel Lany Del Rey stále pracuje. Sprievodcom aligátorov neprestal byť ani po svadbe s popovou ikonou včera o 16:17
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin včera o 15:23
Legendárna reštaurácia Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu včera o 14:36
Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu včera o 13:48
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Svoju dlhoročnú partnerku požiadal o ruku včera o 12:52
Už zajtra čaká Oktagon ďalší veľkolepý turnaj: Premiéra bojovníka, ktorý sa z detského domova prebojoval až do klietky včera o 12:07
Spravodajstvo
Sociálna poisťovňa Dopravné správy Ukrajina Plyn z Ruska
Viac
Trump po stretnutí so Zelenským: „Je čas zastaviť zabíjanie. Nech sa dohodnú a obaja vyhlásia za víťazov“
pred 4 minútami
Matka, ktorej dieťa našli mŕtve v práčke, ide na slobodu. Z osudnej noci si vraj nič nepamätá
pred 57 minútami
QR platby budú na Slovensku dostupné už čoskoro. Toto sú dôležité termíny
pred 2 hodinami

Viac z Kultúra

Všetko
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 4 dňami
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
pred 4 dňami
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
pred 2 dňami
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
V spolupráci
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
11. 10. 2025 11:00
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“
9. 10. 2025 17:23
Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
9. 10. 2025 17:00
Viac z Šport Všetko
100-ročný kulturista prezradil svoje tajomstvo. Vo forme ho udržalo celé storočia
100-ročný kulturista prezradil svoje tajomstvo. Vo forme ho udržalo celé storočia
včera o 19:22
Už zajtra čaká Oktagon ďalší veľkolepý turnaj: Premiéra bojovníka, ktorý sa z detského domova prebojoval až do klietky
včera o 12:07
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
5. 10. 2025 15:21
Viac z Tech Všetko
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
Hry
pred 4 dňami
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
pred 4 dňami
Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube
10. 10. 2025 9:00
Vyskúšala som prvý notebook na svete s rolovacím displejom za viac ako 4 000 €. Toto ma na ňom najviac prekvapilo
11. 10. 2025 10:00
Viac z Móda Všetko
Steal the Style: Jesenné outfity, v ktorých tento rok zažiariš. Inšpiruj sa štýlom Taylor Swift
Ženská móda
pred 38 minútami
V spolupráci
Steal the Style: Jesenné outfity, v ktorých tento rok zažiariš. Inšpiruj sa štýlom Taylor Swift
pred 38 minútami
TOP zimná obuv pre mužov: Modely Massimo Dutti, Timberland či Yuketen ponúkajú ochranu, komfort a štýl
včera o 16:00
Juraj založil značku Different, ktorú nosia Separ či Sergei B. „Nepoznám nikoho, kto by to robil tak kvalitne ako ja“ (Rozhovor)
10. 10. 2025 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Steal the Style: Jesenné outfity, v ktorých tento rok zažiariš. Inšpiruj sa štýlom Taylor Swift
Móda
pred 41 minútami
V spolupráci
Steal the Style: Jesenné outfity, v ktorých tento rok zažiariš. Inšpiruj sa štýlom Taylor Swift
pred 41 minútami
Takto napodobníš jej štýl za zlomok ceny.
Štúdio VNEM má trojnásobnú nomináciu na Národnú cenu za dizajn. „Ak má človek k veci vzťah, neopustí ju po roku“ (REFRESHER ART)
Štúdio VNEM má trojnásobnú nomináciu na Národnú cenu za dizajn. „Ak má človek k veci vzťah, neopustí ju po roku“ (REFRESHER ART)
pred hodinou
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
refresher+
Odporúčané
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
pred 2 hodinami
Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov
refresher+
Odporúčané
Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov
včera o 17:57
Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou)
refresher+
Odporúčané
Monika Chochlíková: Bianku som neparodovala. Nepríde mi v poriadku spájať nahotu s charitou (#TBH s Hanou)
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
včera o 10:18
Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu
Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu
včera o 13:48
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“
pred 2 dňami
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
pred 2 dňami
Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva
Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva
pred 2 dňami
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 4 dňami
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 4 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
13. 10. 2025 14:08
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Domov
Zdieľať
Diskusia