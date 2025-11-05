Do prerábky sa vrhnú spoločne, vlastnými rukami, a už teraz majú predstavy o tom, čo by chceli z domu vytvoriť. V dome vidia obrovský investičný potenciál.
25-ročná Lucia Nováková, ktorá účinkovala v Love Island 2022, a jej 21-ročný brat Patrik sa rozhodli vstúpiť do sveta nehnuteľností spoločne, kúpiť starý dom a postupne si ho prerobiť podľa vlastných predstáv.
Dom, ktorý našli, nie je obyčajným rodinným sídlom. Doteraz slúžil ako ubytovňa a prerábajú ho na viacero bytových jednotiek. „Máme tu ešte pôvodných nájomníkov, ktorí zaberajú niektoré priestory, takže zatiaľ nemôžeme začať s veľkou rekonštrukciou,“ hovorí pre Refresher Lucia.
S veľkými izbami, vysokými stropmi a obrovským pozemkom sa z neho dá vyťažiť maximum, od dvoch jednoizbových bytov dole, cez rozpracované priestory hore, až po možnú nadstavbu podkrovia a dokonca priestor pre barber salón vedľa domu.
Komplikácie pri predchádzajúcej investícii
Lucia je influencerka, na Instagrame ju sleduje 70,3-tisíc followerov. Študuje anglický jazyk a literatúru v Nitre, primárne sa venuje sociálnym sieťam a maľuje obrazy. Jej brat Patrik je barber. Obaja sa pohrávali s myšlienkou investovania do nehnuteľnosti, no každý o tom premýšľal samostatne. „Našetrila som si peniaze a už dlhšie som rozmýšľala, kde by som ich mohla investovať,“ hovorí.
