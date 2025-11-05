Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. novembra 2025 o 18:30
Čas čítania 3:31

Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky

Adriana Královičová
Adriana Královičová
Do prerábky sa vrhnú spoločne, vlastnými rukami, a už teraz majú predstavy o tom, čo by chceli z domu vytvoriť. V dome vidia obrovský investičný potenciál.

25-ročná Lucia Nováková, ktorá účinkovala v Love Island 2022, a jej 21-ročný brat Patrik sa rozhodli vstúpiť do sveta nehnuteľností spoločne, kúpiť starý dom a postupne si ho prerobiť podľa vlastných predstáv. 

Dom, ktorý našli, nie je obyčajným rodinným sídlom. Doteraz slúžil ako ubytovňa a prerábajú ho na viacero bytových jednotiek. „Máme tu ešte pôvodných nájomníkov, ktorí zaberajú niektoré priestory, takže zatiaľ nemôžeme začať s veľkou rekonštrukciou,“ hovorí pre Refresher Lucia. 

S veľkými izbami, vysokými stropmi a obrovským pozemkom sa z neho dá vyťažiť maximum, od dvoch jednoizbových bytov dole, cez rozpracované priestory hore, až po možnú nadstavbu podkrovia a dokonca priestor pre barber salón vedľa domu. 

Páči sa ti naša tvorba? Pravidelne u nás nájdeš články z architektúry, bývania aj interiérového dizajnu. 

kúpa domu, nehnuteľnosti, architekturą, bywanie kúpa domu, nehnuteľnosti, architekturą, bywanie kúpa domu, nehnuteľnosti, architekturą, bywanie kúpa domu, nehnuteľnosti, architekturą, bywanie
Zobraziť galériu
(6)

Komplikácie pri predchádzajúcej investícii

Lucia je influencerka, na Instagrame ju sleduje 70,3-tisíc followerov. Študuje anglický jazyk a literatúru v Nitre, primárne sa venuje sociálnym sieťam a maľuje obrazy. Jej brat Patrik je barber. Obaja sa pohrávali s myšlienkou investovania do nehnuteľnosti, no každý o tom premýšľal samostatne. „Našetrila som si peniaze a už dlhšie som rozmýšľala, kde by som ich mohla investovať,“ hovorí.

BÝVANIE DIZAJN INTERIÉROVÝ DIZAJN
