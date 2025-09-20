Emma sa do módy zamilovala už ako dieťa. Hravosť jej tvorby ju dostala až do prestížneho módneho magazínu (REFRESHER ART)

Sila módy podľa nej spočíva v tom, že dokáže komunikovať bez slov.
Emma Dvorská patrí k tým ľuďom, ktorí sa do módy nezamilovali kvôli trendom či značkám, ale kvôli detailom. Už ako dieťa zbierala gombíky a fascinovali ju materiály, z ktorých sa dá vytvoriť niečo nové. Práve cez tieto drobnosti sa naučila vnímať oblečenie inak - nie ako hotový produkt, ale ako priestor pre hru, experiment a tvorivosť.
Tento prístup ju priviedol na Školu umeleckého priemyslu v Ružomberku, kde vyštudovala odevný dizajn, a neskôr aj na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde má za sebou bakalárske štúdium a dnes pokračuje v magisterskom programe.
„Na móde ma najviac baví, že mi poskytuje slobodu vo vyjadrovaní seba a svojich pocitov - každý odev môže byť príbehom, ktorý si tvorím sama. Fascinuje ma práca s materiálmi, ich kombinovanie a pretváranie do nových foriem. Milujem, keď sa nápad, ktorý mám v hlave, postupne mení na reálny odev, ktorý môže niekto nosiť a cítiť sa v ňom výnimočne,“ opisuje Emma.
Materiály nevníma len cez ich praktickú funkciu, ale ako nekonečnú hru možností: kombinácie, vrstvenie, pretváranie do nových foriem. Tvorivosť je pre ňu priestor bez hraníc, v ktorom si dovoľuje objavovať stále nové spôsoby, ako odev rozpráva príbehy.
„Prvý kúsok, na ktorý som sa pozrela inými očami, boli šaty mojej mamy. Už vtedy som si začala všímať, ako sú ušité, aký majú strih a detaily. Nebolo to len o tom, či sa mi páčia, ale skôr som rozmýšľala, ako by som ich vedela zmeniť alebo urobiť po svojom,“ spomína dnes Emma na začiatky svojej tvorivej činnosti.
„Ten moment bol pre mňa začiatkom toho, že som módu nevnímala len ako oblečenie, ale ako priestor na hru a tvorbu. Myslím, že ten pohľad som si v určitom zmysle aj zachovala - záujem, zvedavosť a radosť z tvorby a experimentovania tam stále je.“
Jej vlastný šatník vníma ako intímny denník. Hovorí o slobode, ale aj o hľadaní rovnováhy medzi jemnosťou a silou. O krehkosti, ktorá sa nebojí ukázať odvahu. Každý kúsok v ňom je záznamom momentu radosti, experimentovania, ale aj hľadania samej seba.
Aj preto si nikdy nevie predstaviť život bez košele. „Je jedno, či je biela alebo v inej farbe, košeľa je pre mňa nadčasový kúsok, ktorý má nekonečný potenciál. Dá sa s ňou skvele pracovať, meniť strihy, vrstviť ju, prispôsobiť nálade či situácii. Je to základ, z ktorého sa vždy dá vytvoriť niečo nové.“
„Sila módy je v tom, že dokáže komunikovať bez slov. Vie ukázať, kto sme, aký máme postoj alebo náladu. Zároveň má schopnosť spájať ľudí, reflektovať dobu, hovoriť o spoločnosti. A práve preto je pre mňa zaujímavá, je to osobná výpoveď aj spoločenské zrkadlo zároveň,“ priznáva.
A hoci je módny svet zvonka často rýchly, povrchný a konkurenčný, ona sa snaží ísť inou cestou. Nesústredí sa na tlak trendov, ale na samotný proces a úprimnosť, ktorú do tvorby vkladá. Jej prístup je pomalší, vedomejší, no práve preto autentický.
„Keby som mala úplne neobmedzené možnosti, vytvorila by som kolekciu, ktorá by premenila módu na zážitok všetkými zmyslami. Šlo by v podstate o živú inštaláciu, ktorá sa dá nosiť. Každý kúsok by reagoval na dotyk, zvuk, svetlo, dokonca aj pohyb, menil by farbu, textúru alebo tvar podľa nálady nositeľa či okolia,“ opísala nám v rozhovore aj svoj vysnívaný projekt.
„Použila by som nečakané kombinácie materiálov: jemnú čipku, kovové vlákna, recyklované textílie, organické prvky z prírody, možno aj kvety, ktoré by pomaly menili svoj tvar alebo farbu. Každý, kto by ju nosil alebo videl, by cítil, že móda je živý, pulzujúci svet, že dýcha, mení sa a rozpráva svoj vlastný príbeh. Chcela by som, aby každý kúsok vyvolával pocit úžasu, ale zároveň osobnú intimitu, aby móda prestala byť len o vizuále a stala sa zážitkom, ktorý ovplyvňuje telo aj dušu.“
Za sebou má už aj prvé úspechy - napríklad víťazstvo v súťaži Módny návrhár v Ružomberku či uznanie, keď sa jej tvorba objavila na Instagramovej stránke prestížneho Contributor Magazine. No pre ňu sú tieto míľniky skôr povzbudením, než cieľom. Skutočnú hodnotu nachádza v tom, že môže cez módu rozprávať svoje príbehy a neustále objavovať nové spôsoby, ako sa vyjadriť.