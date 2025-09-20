Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 20. septembra 2025 o 7:00
Čas čítania 2:49
Zdenka Hvolková

Emma sa do módy zamilovala už ako dieťa. Hravosť jej tvorby ju dostala až do prestížneho módneho magazínu (REFRESHER ART)

Emma sa do módy zamilovala už ako dieťa. Hravosť jej tvorby ju dostala až do prestížneho módneho magazínu (REFRESHER ART)
Zdroj: Instagram / @_d_emma
KULTÚRA MÓDA REFRESHER ART
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Sila módy podľa nej spočíva v tom, že dokáže komunikovať bez slov.

Emma Dvorská patrí k tým ľuďom, ktorí sa do módy nezamilovali kvôli trendom či značkám, ale kvôli detailom. Už ako dieťa zbierala gombíky a fascinovali ju materiály, z ktorých sa dá vytvoriť niečo nové. Práve cez tieto drobnosti sa naučila vnímať oblečenie inak - nie ako hotový produkt, ale ako priestor pre hru, experiment a tvorivosť.

Tento prístup ju priviedol na Školu umeleckého priemyslu v Ružomberku, kde vyštudovala odevný dizajn, a neskôr aj na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde má za sebou bakalárske štúdium a dnes pokračuje v magisterskom programe.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Emma Dvorská (@_d_emma)

Odporúčané
Slovenský fotograf René žije a tvorí v Londýne. „Stále nás budú vnímať ako časť sveta, ktorá je pozadu“ (REFRESHER ART) Slovenský fotograf René žije a tvorí v Londýne. „Stále nás budú vnímať ako časť sveta, ktorá je pozadu“ (REFRESHER ART) 13. septembra 2025 o 8:00

„Na móde ma najviac baví, že mi poskytuje slobodu vo vyjadrovaní seba a svojich pocitov - každý odev môže byť príbehom, ktorý si tvorím sama. Fascinuje ma práca s materiálmi, ich kombinovanie a pretváranie do nových foriem. Milujem, keď sa nápad, ktorý mám v hlave, postupne mení na reálny odev, ktorý môže niekto nosiť a cítiť sa v ňom výnimočne,“ opisuje Emma.

Materiály nevníma len cez ich praktickú funkciu, ale ako nekonečnú hru možností: kombinácie, vrstvenie, pretváranie do nových foriem. Tvorivosť je pre ňu priestor bez hraníc, v ktorom si dovoľuje objavovať stále nové spôsoby, ako odev rozpráva príbehy.

emma dvorská refresher art emma dvorská refresher art emma dvorská refresher art emma dvorská refresher art
Zobraziť galériu
(6)

„Prvý kúsok, na ktorý som sa pozrela inými očami, boli šaty mojej mamy. Už vtedy som si začala všímať, ako sú ušité, aký majú strih a detaily. Nebolo to len o tom, či sa mi páčia, ale skôr som rozmýšľala, ako by som ich vedela zmeniť alebo urobiť po svojom,“ spomína dnes Emma na začiatky svojej tvorivej činnosti.

„Ten moment bol pre mňa začiatkom toho, že som módu nevnímala len ako oblečenie, ale ako priestor na hru a tvorbu. Myslím, že ten pohľad som si v určitom zmysle aj zachovala - záujem, zvedavosť a radosť z tvorby a experimentovania tam stále je.“

Odporúčané
Slovenský umelec dobyl svojou figúrkou Južnú Kóreu. Vystavujú ju v lukratívnej galérii (REFRESHER ART) Slovenský umelec dobyl svojou figúrkou Južnú Kóreu. Vystavujú ju v lukratívnej galérii (REFRESHER ART) 23. augusta 2025 o 7:00
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by FOTÍ TO SAMO (@fotitosamo_)

Jej vlastný šatník vníma ako intímny denník. Hovorí o slobode, ale aj o hľadaní rovnováhy medzi jemnosťou a silou. O krehkosti, ktorá sa nebojí ukázať odvahu. Každý kúsok v ňom je záznamom momentu radosti, experimentovania, ale aj hľadania samej seba.

Aj preto si nikdy nevie predstaviť život bez košele. „Je jedno, či je biela alebo v inej farbe, košeľa je pre mňa nadčasový kúsok, ktorý má nekonečný potenciál. Dá sa s ňou skvele pracovať, meniť strihy, vrstviť ju, prispôsobiť nálade či situácii. Je to základ, z ktorého sa vždy dá vytvoriť niečo nové.“

„Sila módy je v tom, že dokáže komunikovať bez slov. Vie ukázať, kto sme, aký máme postoj alebo náladu. Zároveň má schopnosť spájať ľudí, reflektovať dobu, hovoriť o spoločnosti. A práve preto je pre mňa zaujímavá, je to osobná výpoveď aj spoločenské zrkadlo zároveň,“ priznáva.

emma dvorská refresher art emma dvorská refresher art emma dvorská refresher art emma dvorská refresher art
Zobraziť galériu
(6)

A hoci je módny svet zvonka často rýchly, povrchný a konkurenčný, ona sa snaží ísť inou cestou. Nesústredí sa na tlak trendov, ale na samotný proces a úprimnosť, ktorú do tvorby vkladá. Jej prístup je pomalší, vedomejší, no práve preto autentický.

Odporúčané
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor) Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor) 19. septembra 2025 o 16:00

„Keby som mala úplne neobmedzené možnosti, vytvorila by som kolekciu, ktorá by premenila módu na zážitok všetkými zmyslami. Šlo by v podstate o živú inštaláciu, ktorá sa dá nosiť. Každý kúsok by reagoval na dotyk, zvuk, svetlo, dokonca aj pohyb, menil by farbu, textúru alebo tvar podľa nálady nositeľa či okolia,“ opísala nám v rozhovore aj svoj vysnívaný projekt.

„Použila by som nečakané kombinácie materiálov: jemnú čipku, kovové vlákna, recyklované textílie, organické prvky z prírody, možno aj kvety, ktoré by pomaly menili svoj tvar alebo farbu. Každý, kto by ju nosil alebo videl, by cítil, že móda je živý, pulzujúci svet, že dýcha, mení sa a rozpráva svoj vlastný príbeh. Chcela by som, aby každý kúsok vyvolával pocit úžasu, ale zároveň osobnú intimitu, aby móda prestala byť len o vizuále a stala sa zážitkom, ktorý ovplyvňuje telo aj dušu.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Slovak Fashion Council (@slovak_fashion_council)

Za sebou má už aj prvé úspechy - napríklad víťazstvo v súťaži Módny návrhár v Ružomberku či uznanie, keď sa jej tvorba objavila na Instagramovej stránke prestížneho Contributor Magazine. No pre ňu sú tieto míľniky skôr povzbudením, než cieľom. Skutočnú hodnotu nachádza v tom, že môže cez módu rozprávať svoje príbehy a neustále objavovať nové spôsoby, ako sa vyjadriť.

Odporúčané
Zakladateľ značky 1617 tvoril, lebo nemal čo na seba. Dnes ťa jeho streetwear móda osloví bohatým vizuálom (REFRESHER ART) Zakladateľ značky 1617 tvoril, lebo nemal čo na seba. Dnes ťa jeho streetwear móda osloví bohatým vizuálom (REFRESHER ART) 4. septembra 2025 o 12:30
Odporúčané
Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART) Sasha pomáhal s videoklipmi Separovi či Milion+. „Najviac ma ovplyvnil Shimmi, práca v tíme mi dala disciplínu“ (REFRESHER ART) 16. augusta 2025 o 14:23
Odporúčané
„Lekár si kúpil moju sochu, lebo mu pripomínala ľudský orgán.“ Lucia Žitnayová búra bariéry v umení (REFRESHER ART) „Lekár si kúpil moju sochu, lebo mu pripomínala ľudský orgán.“ Lucia Žitnayová búra bariéry v umení (REFRESHER ART) 19. júla 2025 o 7:00
Už ti nič dôležité neunikne
Vďaka našej aplikácii s prehľadným feedom a notifikáciami sa všetko dozvieš skôr, ako si to tvoji kamoši nájdu na Instagrame.
Objav aktuálne novinky medzi prvými.
Nestrať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
MÓDA REFRESHER ART
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram / @_d_emma
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
pred 2 dňami
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
včera o 09:30
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
včera o 16:00
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
refresher+
Odporúčané
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
pred 3 dňami
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
pred 3 dňami
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Lifestyle news
Hamilton si pred Veľkou cenou obliekol českú značku Chew Forever. V minulosti ju nosili The Weeknd aj Travis Scott pred 55 minútami
Leo Beránek prekvapil fanúšikov. Po prepustení z väzenia nestráca čas a plánuje svadbu dnes o 07:45
Tréner Weiss dostal pokarhanie za správanie na zápase so Žilinou. Z tribúny nadával tak nahlas, že prekričal aj komentátorov včera o 18:58
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+ včera o 17:38
Zvrat v prípade hudobníka D4vd? On aj obeť mali údajne rovnaké tetovania včera o 16:54
Komici Jimmy Fallon a Jon Stewart sa zastali Kimmela, ktorý dostal stopku. „Stále môžeme hovoriť, čo chceme“ včera o 16:06
Slovenská bežkyňa prepisuje históriu! Emma Zapletalová získala bronz na MS v Tokiu včera o 15:19
Ektor sa dištancuje od koncertu DJ Wicha v O2 aréne: „Nikdy som nepotvrdil, že tam budem“ včera o 13:28
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli včera o 12:51
Spravodajstvo
Rusko Polícia SR Vláda Roberta Fica Dopravné správy
Viac
Kybernetický útok zasiahol niekoľko európskych letísk. Mnohé lety budú meškať alebo ich zrušia
pred minútou
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nehnuteľnosť v Prešove môže byť tvoja za 7-tisíc eur
pred 12 minútami
SaS kritizuje predražené oslavy na ministerstve Šutaja Eštoka. V čase konsolidácie budú stáť takmer 800-tisíc eur
pred 47 minútami

Viac z Kultúra

Všetko
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
Architektúra
6. 9. 2025 11:00
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
V spolupráci
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
pred hodinou
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
včera o 16:00
FOTO: Rodinný dom pri Brne vznikol uprostred záhrady s prírodným biotopom. Stojí za ním renomovaný český architekt
V spolupráci
FOTO: Rodinný dom pri Brne vznikol uprostred záhrady s prírodným biotopom. Stojí za ním renomovaný český architekt
13. 9. 2025 11:00
Najväčšie slovenské mestá opäť rozžiari Biela noc. Svoje inštalácie predvedie v najbližších dňoch vyše 200 umelcov
Najväčšie slovenské mestá opäť rozžiari Biela noc. Svoje inštalácie predvedie v najbližších dňoch vyše 200 umelcov
10. 9. 2025 14:12
„Ty čuráku,“ vyhrážal sa vraj umelecký riaditeľ SNG výtvarníkom z Čiernych dier. Tí žiadajú stiahnutie ich diel z výstavy
„Ty čuráku,“ vyhrážal sa vraj umelecký riaditeľ SNG výtvarníkom z Čiernych dier. Tí žiadajú stiahnutie ich diel z výstavy
9. 9. 2025 8:48
Viac z Zdravie Všetko
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
Strava
včera o 09:30
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
včera o 09:30
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
7. 9. 2025 17:00
V Európe sa šíri nebezpečná huba, prípad potvrdili aj na Slovensku. Ohrozuje najmä pacientov v nemocniciach
pred 3 dňami
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26
Viac z Tech Všetko
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
Mobily
11. 9. 2025 9:13
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
11. 9. 2025 9:13
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
15. 9. 2025 13:00
Trapas počas predstavenia nových AI okuliarov od Mety: Zuckerbergovi prestali fungovať
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
Kultúra
pred hodinou
V spolupráci
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
pred hodinou
Architekti dostali pri tvorbe návrhu voľnú ruku a výsledok stojí za to.
Emma sa do módy zamilovala už ako dieťa. Hravosť jej tvorby ju dostala až do prestížneho módneho magazínu (REFRESHER ART)
Emma sa do módy zamilovala už ako dieťa. Hravosť jej tvorby ju dostala až do prestížneho módneho magazínu (REFRESHER ART)
dnes o 07:00
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku
refresher+
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku
včera o 18:00
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
včera o 17:38
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
Odporúčané
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
včera o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
pred 2 dňami
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
včera o 11:29
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
pred 3 dňami
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo
včera o 10:11
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na Tehelnom poli
včera o 12:51
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
14. 9. 2025 11:26
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
pred 3 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Späť
Zdieľať
Diskusia