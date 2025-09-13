Kategórie
dnes 13. septembra 2025 o 8:00
Čas čítania 4:02
Zdenka Hvolková

Slovenský fotograf René žije a tvorí v Londýne. „Stále nás budú vnímať ako časť sveta, ktorá je pozadu“ (REFRESHER ART)

Slovenský fotograf René žije a tvorí v Londýne. „Stále nás budú vnímať ako časť sveta, ktorá je pozadu“ (REFRESHER ART)
Zdroj: Archív - René Lazový
KULTÚRA REFRESHER ART
Na prvý pohľad môže pôsobiť ako jeden z mnohých mladých umelcov, ktorí to skúsili za hranicami. René sa však svojou tvorbou zaradil medzi tých, ktorí to uchopili po svojom.

Bratislavčan, ktorý dnes žije a tvorí v Londýne, patrí k výrazným menám súčasnej slovenskej scény s medzinárodným presahom. Vo svojej práci prepája filozofiu, vedu, sociálne pozorovanie aj vlastnú skúsenosť s migráciou a práve tá sa stala nosnou témou jeho najnovšieho projektu Assigned Identity.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by René Lazový (@renelazovy)


Z neobľúbeného sídliska na svetovú scénu

René vyrastal na Dolných Honoch, ktoré iste poznáš, ak sa aspoň trochu vyznáš v Bratislave. Nie vždy mali najlepšiu povesť, no práve ich estetika a atmosféra zanechali v Reného vnímaní silný odtlačok. Dolné Hony sa stali aj témou jeho skoršieho fotografického projektu a neskôr nepriamo prenikli do celého jeho umeleckého jazyka - surového, sivého, niekedy sterilného, no vždy úprimného.

Ukážka z Reného série „Dolné Hony“. Ukážka z Reného série „Dolné Hony“. Ukážka z Reného série „Dolné Hony“. Ukážka z Reného série „Dolné Hony“.
Zobraziť galériu
(10)

„Ako malý som vždy rád experimentoval s fotoaparátom a aj napriek tomu, že vôbec
nepochádzam z umeleckej rodiny, rozhodol som sa ísť na strednú umeleckú školu - Školu
dizajnu v Bratislave, odbor fotografia a dizajn,“ opisuje René. „Tam som získal prvé technické a teoretické skúsenosti.“

Odtiaľ išiel na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), kde študoval na katedre fotografie a nových médií. Počas štúdia sa však René všemožne pokúšal vyskúšať takmer všetky umelecké médiá, vďaka čomu napokon skončil na Erasme v Ľubľane.

„Práve erasmus mi otvoril oči, aké je to žiť ako cudzinec a tvoriť mimo svojej domoviny. Preto som sa rozhodol si vyhliadnuť tie najlepšie školy na svete a dúfal, že sa niekto ozve. Takto som získal miesto na Central Saint Martins, University of the Arts London (UAL), ktorá je považovaná za jednu z najlepších umeleckých škôl na svete.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by René Lazový (@renelazovy)

Akékoľvek kultúrne prostredie, v ktorom sa umelci ocitnú, bude priamo vplývať na ich tvorbu, či si to aktívne uvedomujú, alebo je to podvedomé.

Okrem vlastnej umeleckej tvorby sa venuje aj dokumentárnej fotografii, spolupracuje s galériami a fotí výstavy či podujatia. Zároveň pracuje ako gallery assistant v renomovanej medzinárodnej galérii Hauser & Wirth, kde sa denne pohybuje medzi dielami svetových mien, zberateľmi, kurátormi aj populárnymi návštevníkmi. Aj v tomto prostredí však neustále cíti, odkiaľ pochádza.

„Napriek tomu, že momentálne pôsobím v Londýne a som saturovaný tunajším trendom a zvyklosťami, vždy sa snažím pozorovať, čo sa deje na Slovensku - najmä teraz v neľahkom období spôsobenom vládou, ktorá má inú ideu o umení a kultúre než samotná umelecká komunita. Aj napriek tomu máme na Slovensku umenie svetovej kvality,“ tvrdí René.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by René Lazový (@renelazovy)

Ukážka Reného výstavy - Tears. Ukážka Reného výstavy - Tears. Ukážka Reného výstavy - Tears. Ukážka Reného výstavy - Tears.
Zobraziť galériu
(6)

Medzi Východom a Západom

Téma východoeurópskej identity v západnej spoločnosti sa prirodzene stala jednou z hlavných línií jeho tvorby. V Assigned Identity, aktuálnom projekte a nadchádzajúcej výstave v Londýne, túto tému rozoberá cez fotografiu, symboliku a dokumentárne gestá. Nie však prvoplánovo. Projekt skúma nielen stereotypy, ktoré obklopujú migrantov z východnej Európy, ale aj širšiu skúsenosť ľudí, ktorí žijú ďaleko od svojho pôvodu v ére internetu, AI, sociálnych sietí a kultúrneho pretlaku.

View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Noiascape (@noiascape)

Assigned Identity má osobitú vizuálnu poetiku. Sivá, surová estetika, ktorá často evokuje východoeurópsku vizualitu, je zároveň reflexiou vnútorného sveta jednotlivca - hybridného migranta, ktorý sa snaží uchopiť vlastnú identitu v mestskom chaose západného veľkomesta. Výstava kombinuje portréty, štúdie pohybu, gest a objektov, ktoré vyjadrujú napätie medzi tým, kým sme, a kým nás svet vníma byť.

Ukážka nadchádzajúcej výstavy Reného v Londýne - Assigned Identity. Ukážka nadchádzajúcej výstavy Reného v Londýne - Assigned Identity. Ukážka nadchádzajúcej výstavy Reného v Londýne - Assigned Identity. Ukážka nadchádzajúcej výstavy Reného v Londýne - Assigned Identity.
Zobraziť galériu
(5)

So stereotypmi sa v západnom svete stretáva denne

Byť východoeurópanom v Londýne nie je len o akcentoch a značkách oblečenia. René hovorí o skúsenosti, keď ho niekedy na pracovných pohovoroch odmietli s vetou, že hľadajú „niekoho lokálneho“, aj keď mal viac než potrebnú kvalifikáciu.

„Zrazu som sa stal menšinou a ocitol som sa v prostredí riadenom spoločenskými triedami. Tu je bežné, že sú ľudia generačne bohatí alebo majú aristokratickú históriu, a to práve v umeleckom svete - zberatelia, filantropi, galeristi, fanúšikovia umenia, ale aj umelci s privilegovanejším zázemím,“ opisuje René pozadie Londýnskej umeleckej scény.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by René Lazový (@renelazovy)

„Myslím, že som sa celkom rýchlo adaptoval a dokázal s tým pracovať, či už osobne, alebo reflexiou do tvorby. Neberiem si to príliš k srdcu, ale myslím si, že napriek obrovskej multikulturalite nás stále budú vnímať ako časť sveta, ktorá je pozadu, aj keď sme vzdialení ani nie tri hodiny letu a stále súčasťou EÚ,“ hovorí René.

Namiesto toho, aby tieto skúsenosti odmietal, reflektuje ich a využíva ako materiál pre výskum a tvorbu. Vďaka tomu sa mu darí zachytiť fenomén migrácie nie ako tragický príbeh, ale ako prirodzený dôsledok globalizovaného sveta, kde sa kultúrne hranice rozmazávajú, no stereotypy pretrvávajú.

Ukážka Reného výstavy - Balloons and That. Ukážka Reného výstavy - Balloons and That. Ukážka Reného výstavy - Balloons and That.
Zobraziť galériu
(3)

Identita ako proces, nie status

Aj keď René nevidí identitu ako hlavnú tému celej svojej tvorby, prirodzene sa k nej vracia. Je preňho niečím, čo nie je fixné, ale neustále sa mení v čase a priestore. Kniha Hyper, ktorú vytvoril v prvých dvoch rokoch života v Londýne, je dôkazom tejto transformácie.

„Spracúva moju skúsenosť presťahovania sa do Londýna v prvých dvoch rokoch a to cez práce čiernym tušom na papier. Kniha obsahuje okolo 250 veľmi osobných, ale aj abstraktných kresieb. Dajú sa v nej nájsť aj texty, či už odo mňa, alebo od Viktorie Bončovej, ktorá opísala vyrastanie na Dolných Honoch, odkiaľ som aj ja,“ opisuje svoju knihu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by René Lazový (@renelazovy)

Slovenský hlas v globálnom dialógu

„Často sa ma ľudia pýtali, či som Rus alebo Ukrajinec, a na môj názor ohľadom vojny. Zároveň, keď sa dozvedeli, odkiaľ som, stereotypy začali naplno. Na ulici vyzeráme takmer rovnako, no ak ľudia majú kontext o pôvode - čo prízvuk niekedy prezradí - vymyslia si svoje príbehy. Napríklad, že môj účes bol „imigrantský“ a vyzerám, akoby som práve vystúpil z lode, autobusu alebo lietadla,“ odkrýva René.

Reného práca nie je len o osobnom prežívaní, ale aj o kolektívnej skúsenosti. Assigned Identity je príbehom celej generácie ľudí, ktorí žijú medzi svetmi, jazykmi a identitami. Nie je to sentimentálny návrat domov, ani oslava „západného sna“. Je to realistické, ale esteticky silné rozprávanie o tom, čo znamená patriť a nepodariť sa úplne zaradiť. V tom je sila Reného diela.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by René Lazový (@renelazovy)

 

Náhľadový obrázok: Archív - René Lazový
