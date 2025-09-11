Či už miluješ víkendové túry, viacdňové hrebeňovky, alebo len hľadáš tiché miesto v horách na oddych, Slovensko má pre teba ideálne horské chaty.
Horské chaty patria k najkrajším zastávkam na turistických trasách. Niektoré z nich majú viac než 100-ročnú históriu, iné sa vynímajú modernou architektúrou uprostred lesa. Spoločné však majú jedno – ponúkajú bezpečné útočisko, niečo pod zub a neraz aj výnimočné výhľady, ktoré si zapamätáš na celý život.
Na Slovensku ich nájdeš takmer stovku. V Refresheri sme preto pre teba vybrali 15 najzaujímavejších horských chát a ubytovaní v rôznych pohoriach – od vysokotatranských ikon ako Téryho či Rysy, cez menej známe útulne v Nízkych Tatrách, až po dizajnové drevené domčeky z Airbnb.
Nech už ideš na túru s batohom, alebo hľadáš víkendový reset mimo civilizácie, v tomto výbere nájdeš niečo pre seba.
Chata pod Rysmi (Vysoké Tatry)
2250 m n. m.
- Legendárna kadibúdka s výhľadom
- Vynikajúca horská atmosféra, parené buchty ako z reštaurácie
- Otvorená sezónne, ideálna na letné túry
Chata pod Rysmi je najvyššie položenou chatou na Slovensku, otvorená od 1. júna do 31. októbra. Vybudovaná bola v roku 1933, pričom prestavba po lavínových škodách prebiehala v rokoch 2010–2013. Poskytne ti základné ubytovanie pre cca 14 osôb a stravovanie, pričom zásoby je nutné nosiť nosičmi. Zaujímavým symbolom zostala latrína s výhľadom na údolie, v roku 2024 však ikonický záchod strhla víchrica.
Téryho chata (Vysoké Tatry)
2015 m n. m.
- Štartovný bod na Priečne sedlo
- Skvelá partia, výborná kuchyňa, krásne výhľady na Päť Spišských plies
Téryho chata je druhou najvyššie položenou chatou na Slovensku a bola postavená už v roku 1899 na počesť E. Téryho, významného propagátora turistického ruchu. Ak by si ju už v lete nestihol, nezúfaj, je otvorená celoročne od roku 1936. Táto chata je obľúbeným východiskom na náročné technické túry vrátane Priečneho sedla.
Chata pri Zelenom plese (Brnčalka, Vysoké Tatry)
1551 m n. m.
- Raňajky, ktoré ťa dostanú
- Romantika pri plese, vhodné aj pre menej zdatných turistov
Chata pri Zelenom plese stojí na brehu Zeleného plesa v scénickej doline a je obklopená štítmi ako Malý Kežmarský či Jastrabia veža. Ak ťa zaujíma história, pôvodne Fridrichova chata bola postavená v roku 1897, neskôr premenovaná na Brnčalovu (1950) a dnes ju všetci poznáme ako chatu pri zelenom plese. Má približne 56 lôžok, reštauráciu, bar aj spoločenský priestor, navyše je otvorená celoročne.
Chata M. R. Štefánika (Nízke Tatry)
1740 m n. m.
- Dôležitý bod na hrebeni a pre skialpinistov
- Veľmi dobrá strava a príjemná atmosféra
Táto chata, často nazývaná „Štefánička“, patrí medzi najstaršie v Nízkych Tatrách a v roku 2024 oslávila 100. výročie od výstavby. Slúži ako dôležitý bod pre turistov na hrebeni, pričom je otvorená celoročne. Ponúka reštauráciu a ubytovanie a je obľúbeným cieľom pre skialpinistov aj letných turistov. Prístupná je viacerými trasami - z Chopku, Trangošky, Mýt pod Ďumbierom, Vyšnej Boce či Liptovského Jána.