Domov
dnes 11. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 6:06
Zdenka Hvolková

Chceš stihnúť poslednú letnú turistiku? Toto je 15 najkrajších chát a horských ubytovaní na Slovensku

Chceš stihnúť poslednú letnú turistiku? Toto je 15 najkrajších chát a horských ubytovaní na Slovensku
Zdroj: Turisticky.sk, Booking
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE CESTOVANIE PO SLOVENSKU KAM CEZ VÍKEND KAM NA VÝLET – SLOVENSKO TURISTIKA VYSOKÉ TATRY
Či už miluješ víkendové túry, viacdňové hrebeňovky, alebo len hľadáš tiché miesto v horách na oddych, Slovensko má pre teba ideálne horské chaty.

Horské chaty patria k najkrajším zastávkam na turistických trasách. Niektoré z nich majú viac než 100-ročnú históriu, iné sa vynímajú modernou architektúrou uprostred lesa. Spoločné však majú jedno – ponúkajú bezpečné útočisko, niečo pod zub a neraz aj výnimočné výhľady, ktoré si zapamätáš na celý život.

Na Slovensku ich nájdeš takmer stovku. V Refresheri sme preto pre teba vybrali 15 najzaujímavejších horských chát a ubytovaní v rôznych pohoriach – od vysokotatranských ikon ako Téryho či Rysy, cez menej známe útulne v Nízkych Tatrách, až po dizajnové drevené domčeky z Airbnb.

Nech už ideš na túru s batohom, alebo hľadáš víkendový reset mimo civilizácie, v tomto výbere nájdeš niečo pre seba.

turistika, zajo, túra
Zdroj: Zajo
Chata pod Rysmi (Vysoké Tatry)
2250 m n. m.

- Najvyššie položená chata na Slovensku
- Legendárna kadibúdka s výhľadom
- Vynikajúca horská atmosféra, parené buchty ako z reštaurácie
- Otvorená sezónne, ideálna na letné túry
chata pod rysmi chata pod rysmi chata pod rysmi chata pod rysmi
Zobraziť galériu
(5)

Chata pod Rysmi je najvyššie položenou chatou na Slovensku, otvorená od 1. júna do 31. októbra. Vybudovaná bola v roku 1933, pričom prestavba po lavínových škodách prebiehala v rokoch 2010–2013. Poskytne ti základné ubytovanie pre cca 14 osôb a stravovanie, pričom zásoby je nutné nosiť nosičmi. Zaujímavým symbolom zostala latrína s výhľadom na údolie, v roku 2024 však ikonický záchod strhla víchrica.

Téryho chata (Vysoké Tatry)
2015 m n. m.

- Druhá najvyššia, otvorená celoročne
- Štartovný bod na Priečne sedlo
- Skvelá partia, výborná kuchyňa, krásne výhľady na Päť Spišských plies
téryho chata téryho chata téryho chata téryho chata
Zobraziť galériu
(5)

Téryho chata je druhou najvyššie položenou chatou na Slovensku a bola postavená už v roku 1899 na počesť E. Téryho, významného propagátora turistického ruchu. Ak by si ju už v lete nestihol, nezúfaj, je otvorená celoročne od roku 1936. Táto chata je obľúbeným východiskom na náročné technické túry vrátane Priečneho sedla.

Chata pri Zelenom plese (Brnčalka, Vysoké Tatry)
1551 m n. m.

- Jeden z najkrajších výhľadov v Tatrách
- Raňajky, ktoré ťa dostanú
- Romantika pri plese, vhodné aj pre menej zdatných turistov
chata pod zeleným plesom chata pod zeleným plesom chata pod zeleným plesom chata pod zeleným plesom
Zobraziť galériu
(5)

Chata pri Zelenom plese stojí na brehu Zeleného plesa v scénickej doline a je obklopená štítmi ako Malý Kežmarský či Jastrabia veža. Ak ťa zaujíma história, pôvodne Fridrichova chata bola postavená v roku 1897, neskôr premenovaná na Brnčalovu (1950) a dnes ju všetci poznáme ako chatu pri zelenom plese. Má približne 56 lôžok, reštauráciu, bar aj spoločenský priestor, navyše je otvorená celoročne.

Chata M. R. Štefánika (Nízke Tatry)
1740 m n. m.

- Najstaršia chata v Nízkych Tatrách
- Dôležitý bod na hrebeni a pre skialpinistov
- Veľmi dobrá strava a príjemná atmosféra
štefánikova chata štefánikova chata štefánikova chata štefánikova chata
Zobraziť galériu
(5)

Táto chata, často nazývaná „Štefánička“, patrí medzi najstaršie v Nízkych Tatrách a v roku 2024 oslávila 100. výročie od výstavby. Slúži ako dôležitý bod pre turistov na hrebeni, pričom je otvorená celoročne. Ponúka reštauráciu a ubytovanie a je obľúbeným cieľom pre skialpinistov aj letných turistov. Prístupná je viacerými trasami - z Chopku, Trangošky, Mýt pod Ďumbierom, Vyšnej Boce či Liptovského Jána.

Strana 1 z 3
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Turisticky.sk, Booking
