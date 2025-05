So vzťahovým a sexuálnym trénerom Jakubom Červenkom sme sa porozprávali o najčastejších problémoch, ktoré mužov trápia v posteli.

Pomáha mužom stať sa lepšími milencami, mať pevnejšiu erekciu a dlhšiu výdrž v posteli. S autorom projektu Muž 2.0 a českým sex-koučom Jakubom Červenkom sme sa porozprávali o tom, aké sexuálne ťažkosti najčastejšie trápia chlapov, čím sú spôsobené a ako ich riešiť.

„Moji klienti vyvracajú známy stereotyp, že ‚muži myslia len na jedno‘, lebo ich prioritou je uspokojiť partnerku. Majú na seba veľké nároky, aby jej doručili v posteli pekný zážitok. Presviedčajú sa, že musia vydržať čo najdlhšie a mať čo najpevnejšiu erekciu, čím si spôsobujú úzkosť a stres,“ hovorí Jakub Červenka, s tým, že práve tlak na výkon je pôvodom mnohých mužských problémov v posteli.

Chlapi sú podľa jeho slov často „odpojení od svojho tela“ a zabúdajú cítiť. Mnohí sa sťažujú, že ich partnerky prestali iniciovať sex a vždy to je len na nich. Hoci podľa výskumov majú ženy dokonca ešte silnejšie sexuálne túžby ako muži, partneri im ich úspešne zabíjajú naliehaním a nátlakom. „Pre ženy je pôžitok zo sexu o napojení a intimite, zatiaľ čo pre nás je to často o fyzickom vzrušení,“ dodáva sex-kouč.

Jakub Červenka okrem iného v rozhovore pre Refresher prezradil, čo robiť, aby sa partnerom nevytratila zo vzťahu vášeň, aké jednoduché zmeny v živote môžu vyriešiť mužom problémy s erektilnou dysfunkciou či predčasnou ejakuláciou, ale i to, v čom sú nebezpečné Kegelove cviky na podporu erekcie. V neposlednom rade nám dal aj návod, ako na intenzívne orgazmy bez ejakulácie.

„Ejakulácia je niečo, čo z nás odčerpáva sexuálnu energiu. Podľa východných učení by bolo ideálne, keby muži vôbec neejakulovali, lebo sa tým zbytočne zbavujú svojej sily a tvorivosti,“ hovorí Jakub Červenka.

Ako si sa dostal ku sex-koučingu?

Nie je žiadne tajomstvo, že ma ku koučingu priviedli vlastné problémy so sexom a partnerskými vzťahmi. Verejne o tom hovorím na internete. Keď som mal 20 rokov, ešte nebolo také povedomie o sexualite ako dnes. Myslel som si preto, že som prekliaty a nič sa s mojimi problémami nedá robiť.

Postupne som sa neskôr skrz nejakú literatúru dopracoval k tantre a ďalším východným učeniam ako taoizmus či sexuálna joga. Zistil som, že sa človek nerodí ako dobrý milenec ani zlý milenec, ale dokáže na sebe pracovať.

Najskôr som sa o tieto veci zaujímal len vo svojom voľnom čase. Vtedy ma ešte živila bežná práca– bol som riaditeľ realitnej kancelárie. Hoci mi to zarábalo slušné peniaze, mal som pocit, že chcem robiť niečo užitočnejšie pre spoločnosť. Vymyslel som teda projekt Muž 2.0, v ktorom som zúročil svoju vlastnú životnú bolesť a skúsenosti s nielen sexuálnymi, ale aj vzťahovými problémami.

Aké problémy riešiš s klientmi najčastejšie?

Muži väčšinou prichádzajú s tým, že chcú riešiť sex. Najčastejšie túžia po lepšej výdrži v posteli a pevnejšej erekcii. Hoci primárne prídu za mnou z tohto dôvodu, neraz sa spoločne dostaneme až k tomu, že to nemajú ideálne ani vo vzťahu. S partnerkou či manželkou sa už nepriťahujú tak ako kedysi a chýba im vzájomný rešpekt, obdiv a úcta. Nájdu sa však aj takí, ktorí majú fantastické vzťahy, fungujúcu rodinu a všetko im klape – teda okrem tej sexuality.

Keďže nie som lekár, problémy svojich klientov neriešim liekmi, operáciami ani testosterónovými injekciami, ale pracujeme na ich mindsete. Pre niekoho to môže znieť neuveriteľne, ale zhruba až 50 % prípadov všetkých sexuálnych ťažkostí, ako sú erektilná dysfunkcia či predčasná ejakulácia, spôsobuje hlava. Konkrétne úzkosť z výkonu.

Moji klienti vyvracajú známy stereotyp, že „muži myslia len na jedno“, lebo ich prioritou je uspokojiť partnerku. Majú na seba veľké nároky, aby partnerke doručili v posteli pekný zážitok. Presviedčajú sa, že musia vydržať čo najdlhšie a mať čo najpevnejšiu erekciu, čím si spôsobujú úzkosť a stres. A keď je muž v strese, nedokáže v posteli podávať také výkony, aké chce.

Jakub Červenka pomáha mužom, aby sa stali lepšími milencami. Zdroj: Archív/Jakub Červeka

Často teda pracujeme so stresom – robíme techniky na upokojenie a uvoľnenie tela. Odbúravame stereotyp, že musíme v posteli podávať nejaký výkon. Sex totiž nie je o tom. Mal by to byť fyzický akt lásky a veľmi intímny moment. V súčasnej dobe sa však stal veľmi konzumný, a preto máme nejaké nároky na výkon. S klientami sa teda snažíme rozpamätať na prapodstatu milovania sa, čím eliminujeme aj stres z výkonu. Mnohí z nich takýmto spôsobom dokážu vyriešiť svoje ťažkosti aj bez tabletiek a testosterónových injekcií.

Jeden môj klient trávil pozeraním porna tri hodiny denne. V tomto prípade to už nie je o tom, že si idem pozrieť niečo vzrušujúce a urobiť si dobre, ale je to závislosť.

Má na sexuálne zdravie mužov vplyv aj porno?

Určite. Pornografia je v súčasnej dobe obrovskou témou. Vedecké štúdie dokazujú, že závislosť od pornografie môže spôsobovať erektilnú dysfunkciu. Tejto diagnóze hovoríme PIED – porn-induced erectile dysfunction.

Chlapi sa možno rozčuľujú, že je to hlúposť, ale nie je. Keď sa niekto pozrie na porno raz za dva týždne, je to asi v poriadku – rovnako, ako keď si dáš raz za čas pivo. Existujú však ľudia, ktorí do seba každý deň vylejú päť fliaš piva a to už taká pohoda nie je. Podobne je to aj s pornom.

Jeden môj klient trávil pozeraním porna tri hodiny denne. V tomto prípade to už nie je o tom, že si idem pozrieť niečo vzrušujúce a urobiť si dobre, ale je to závislosť. Pri nadmernom sledovaní porna sa ti mení nastavenie mozgu a nič normálne ťa potom už nevzrušuje.

Spomínal si, že veľmi často spôsobuje mužom sexuálne ťažkosti nefunkčný vzťah. Je to o tom, že nedosiahne erekciu, lebo mu príde byť partnerka už neatraktívna, alebo v tom býva aj niečo iné?

Na toto by som ti povedal taký krátky príbeh, ktorý hovorím klientom, keď im vysvetľujem, čo môže za ich predčasnú ejakuláciu a erektilnú dysfunkciu. Predstav si manželský párik Máriu a Jozefa. Mária a Jozef sú spolu viac ako 10 rokov. Už dávno medzi nimi vyhasla iskra a žijú paralelné životy. Keď sa spolu rozprávajú, tak riešia len praktické veci: čo bude na večeru a kto odvezie deti do školy. Ani jeden neprejavuje žiadny záujem o toho druhého. No a toto nie je len príbeh, ale smutná realita veľmi veľa vzťahov.

Dnešná doba je veľmi hektická, čiže musíme riešiť logistické veci, ale nie vždy vnímame potrebu venovať sa aj tomu vzťahu. Stačí nám, že vôbec nejaký máme. Spávame spolu v jednej posteli, ale sme si na míle vzdialení.

Jakub Červenka pomáha mužom, aby sa stali lepšími milencami. Zdroj: Archív/Jakub Červeka

Manželka nechce spávať so svojím mužom, už ju nepriťahuje a nebaví ju mať s ním sex, lebo ten sex nie je dobrý. Chlap potom na ženu tlačí a nalieha – alebo teda jeden partner na druhého, aby sme nepodporovali stereotypy – a nakoniec sa teda spolu vyspia, ale len preto, lebo by mali. Nie je tam žiadna láska – žena mužovi iba podrží, aby mala pokoj. Samozrejme, chlap to vycíti a chce mať ten sex čím skôr za sebou, alebo o to vôbec nestojí. Toto je dôvod, prečo mužom v nefunkčnom vzťahu nefunguje ani erekcia.

Sex v dnešnej dobe je veľmi konzumný. Sexualita má však aj iné rozmery, ku ktorým ako spoločnosť strácame prístup.

Aké je potom na to riešenie? Je možné znovu oživiť lásku a vzájomnú príťažlivosť?