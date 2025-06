Paríž sa vo štvrtok večer stal dejiskom výnimočného momentu na svetovej hudobnej scéne. Počas Beyoncé Cowboy Carter Tour vystúpila ako špeciálna hostka Miley Cyrus a spolu po prvýkrát naživo zaspievali ich spoločný hit „II Most Wanted“.

Skladba, ktorá sa objavila na Beyoncé country-albume Cowboy Carter, získala cenu Grammy za najlepší country duet/skupinový výkon a okamžite sa stala fanúšikovským favoritom. Ich vystúpenie v ikonickom parížskom Stade de France bolo zároveň prvým momentom, keď Beyoncé na aktuálnom turné priviedla na pódium hosťa.

Miley Cyrus channels Beyoncé as she joins her on stage to perform ‘II MOST WANTED’ in Paris. pic.twitter.com/xckbhpVJjp