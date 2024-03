Daniel Radcliffe sa opíjal, Selena Gomez bojovala s úzkosťami. Toto je 10 celebrít, ktoré oľutovali, že sa stali slávnymi

Práca aj chúlostivé detaily zo súkromia známych ľudí sú neustále prepierané v tlači aj na sociálnych sieťach. Pred zrakom verejnosti pre nich v podstate niet úniku.

Sláva so sebou nesie aj množstvo nevýhod. Život pod svetlami reflektorov nevyhovuje Selene Gomez, Miley Cyrus či sestrám Kim Kardashian a Kylie Jenner, píše portál The Talko.

Realita slávnych nie je iba svet v obklopení luxusu a bohatstva. Títo ľudia sa často musia vyrovnať s hektickým životným štýlom a tlakom spoločnosti. Ich práca aj chúlostivé detaily zo súkromia sú neustále prepierané v tlači aj na sociálnych sieťach. Pred zrakom verejnosti pre nich v podstate niet úniku.

Sienna Miller

Svoje o tom vie aj herečka Sienna Miller, ktorú verejnosť pozná hlavne ako It Girl. Preslávila sa románikom s hollywoodskym lámačom ženských sŕdc Judem Lawom. „Bola som vnímaná ako niečia priateľka, potom ako módna ikona, nemohla som byť predsa dobrá v herectve,“ povedala pre magazín ELLE.

Zdroj: GoodFon

Sia

Popová speváčka Sia je ďalšou z radov umelcov, ktorí už viac netúžia po sláve. „Ak by niekto okrem slávnych ľudí vedel, aké je byť slávnou osobou, nikdy by nechcel byť slávny,“ povedala pre magazín Billboard. Sia je známa tým, že si pri vystupovaní vždy zakrýva tvár charakteristickou blond parochňou.

Zdroj: Wikimedia commons/Scott Murry/na voľné použitie

Zac Efron

Herec Zac Efron, tínedžerský idol z filmového muzikálu High School Musical, je za svoju hereckú kariéru vďačný, aj napriek tomu však vníma úskalia slávy. „Sme v slepej uličke. Sláva je vo svojej podstate nepríjemná. Ale chcem, aby to bola zábava. Existuje spôsob, ako to zvládnuť s gráciou,“ uviedol pre Magazín ELLE.

Zdroj: A24/propagačný materiál

Daniel Radcliffe

Daniela Radcliffa si budú ľudia už navždy spájať s postavou mladého čarodejníka Harryho Pottera. Počas svojho života skúsil veľmi radikálny spôsob, ako sa vyrovnať so slávou a pozornosťou celého sveta.

„Najrýchlejším spôsobom, ako zabudnúť na to, že vás niekto sleduje, bolo poriadne sa opiť. Potom, keď sa veľmi opijete, si začnete uvedomovať: ‚Aha, ľudia ma teraz viac sledujú, pretože teraz sa veľmi opíjam, takže by som mal asi viac piť, aby som to viac ignoroval.‘ Môže to ovplyvniť vašu psychiku,“ priznal v podcaste Off Camera so Samom Jonesom.

Zdroj: Wiki Commons/na voľné použitie

Miley Cyrus

Bývalá detská Disney hviezda a súčasná popová megastar Miley Cyrus úprimne priznala, že ani peniaze či úspechy na vrchole rebríčka človeku nezaručia šťastie. Dokazuje to aj séria škandálov, ktorá ju postupne transformovala z detského idola na sebavedomú ženu.

Selena Gomez

Ani ďalšia hviezda Disney seriálov Selena Gomez to v živote pod drobnohľadom paparazzov nemala jednoduché. „Plakala som na pódiu viac ráz, než dokážem spočítať, a to nie som žiadna plačka,“ zverila sa magazínu Vogue. Speváčka sa musela vyrovnať s depresiami, úzkosťou, ale aj s pocitom uniknúť „z tohto života“.

Zdroj: Instagram (Selena Gomez)

Justin Bieber

Zdá sa, že svetová sláva najviac škodí celebritám, ktoré ju okúsili už v mladom veku. Medzi tie sa radí aj kanadský spevák Justin Bieber. „Mal som veľa peňazí, oblečenia, áut, vyznamenaní, úspechov, ocenení a stále som sa cítil nenaplnený. Všimli ste si štatistiky detských hviezd a výsledok ich života? Je to šialený tlak a zodpovednosť na dieťa...“ napísal v dojemnom instagramovom príspevku pred pár rokmi.

Zdroj: Instagram/Justin Bieber

Kylie Jenner a Kim Kardashian

Pred zrakmi verejnosti dospievali aj sestry Kylie Jenner a Kim Kardashian. Cestu do sveta šoubiznisu im priniesla rodinná reality šou Kardashianky (Keeping Up With The Kardashians), kde účinkovali spolu so svojou matkou Kris Jenner. Kľúčovú úlohu v ich podnikaní v súčasnosti zohrávajú sociálne siete.

„Ľudia si myslia, že keď máme televíznu reality šou a ja ukazujem toľko zo svojho života, vedia, kto som. Ale to nie som ja. Je to premietaný obraz. Značka,“ povedala Kylie pre magazín Allure.

Zdroj: Hulu/propagačný materiál

Daniel Day-Lewis

Oscarový herec Sir Daniel Day-Lewis sa aj napriek úspechom v roku 2017 rozhodol pre ukončenie kariéry a dal prednosť pokojnému životu v malej dedinke v Írsku.