Úprimná spoveď Miley Cyrus: V rozhovore priznala vážny problém s hlasivkami

Priznala, že má na hlasivkách „polyp“, ktorý síce tvorí jej nezameniteľný hlasový prejav, no zároveň jej spôsobuje bolesti a sťažuje koncertovanie.

Miley Cyrus nedávno poskytla takmer hodinový rozhovor pre Apple Music. Prehovorila o svojom osobnostnom raste, o koncertovaní aj o tvorivých výzvach, ktorým čelila. Okrem iného však priznala zdravotný problém, ktorému čelí. Na hlasivkách má totiž Reinkeho edém, ktorý síce robí jej hlas výnimočným, no zároveň jej spôsobuje značné ťažkosti.

Približne v polovici rozhovoru sa Miley otvorila v téme, ktorú sama označila za veľmi osobnú. Uviedla: „Mám na hlasivkách veľmi jedinečný polyp. Dáva môjmu hlasu textúru a farbu, ktoré mám – robí ma tým, kým som,“ priznala.

Zároveň popísala, aké náročné je pre ňu spievanie s týmto zdravotným problémom: „Je veľmi ťažké s tým vystupovať. Je to, ako keby som behala maratón so závažím na členkoch.“ Možno by ti napadlo, prečo si ho teda nenechá odstrániť. Miley vysvetlila, že hoci by sa to technicky dalo, existuje riziko, že jej hlas už nikdy nebude znieť rovnako.

Miley prehovorila aj o tom, ako zdravotné postihnutie ovplyvňuje jej koncertovanie, ktoré sa vzhľadom na záťaž stáva pre ňu neudržateľným. Plánovaný album Something Beautiful tak pre ňu predstavuje alternatívu – spôsob, ako fanúšikom sprostredkovať koncertný zážitok bez toho, aby prišla o svoje zdravie.