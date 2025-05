G-Eazy vydal nový album Helium. Spolupracoval na ňom s producentom Adele

G-Eazy vydal nový album Helium, ktorý je podľa neho slovná hračka slov „healing him“.

Už ôsmy album tohto umelca, vydaný deň pred jeho narodeninami, obsahuje 10 skladieb a trvá celkovo 30 minút. Pracoval na ňom s producentom Rodaidhom McDonaldom, ktorý má na konte spolupráce s hudobníkmi ako Adele či A$AP Ferg.

Rapper z Oaklandu v rozhovore so Zaneom Loweom o albume povedal: „Toto je ľahkosť lásky – aká oslobodzujúca môže byť, aká euforická. Nie je to len láska v zmysle romantických vzťahov, je to láska a túžba po živote a o tom, aké prchavé to niekedy môže byť.“

Producent navrhol G-Eazymu, aby sa inšpiroval zosnulým kanadským básnikom Leonardom Cohenom a namiesto spevu vyskúšal nižšiu hlasovú polohu, ktorá nahrávku sprevádza. Celý album sa dotýka hlbokých tém, a ako sám raper povedal, je o „vzostupoch a pádoch lásky a života“.

Na albume sa objavujú spolupráce so skupinou X Ambassadors, ale aj so speváčkami Diany Dior a Oliviou O'Brien či dvojicou Bahari.

Ďalšou zaujímavosťou je, že v polovici albumu možno nájsť malú referenciu na skladbu „Self Control“ od Franka Oceana.