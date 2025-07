Vo veku 71 rokov zomrela wrestlingová legenda Hulk Hogan

Svet profesionálneho wrestlingu zasiahla smutná správa. Vo veku 71 rokov zomrel Hulk Hogan, jeden z najvýraznejších predstaviteľov tohto športu a kultúrna ikona niekoľkých generácií.

Vo veku 71 rokov nás opustil legendárny wrestler Hulk Hogan, vlastným menom Terry Gene Bollea. Podľa informácií z viacerých zahraničných médií zomrel vo svojom dome na Floride v dôsledku zlyhania srdca.

Zdroj: Getty Images/Jeffrey Asher

Hulk bol známy aj svojím charakteristickým výzorom. Mal vypracované telo, veľké svaly, šatku a blond fúzy, ktoré sa stali jeho súčasťou. Okrem výzoru bol známy aj svojou energiou a heslami ako „Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?“

Hogan sa preslávil ako hlavná hviezda WWF, kde stál pri zrode najväčších zápasových šou, vrátane historicky prvej WrestleManie. Na konte mal šesť titulov svetového šampióna a nespočetné množstvo nezabudnuteľných momentov. Okrem toho sa objavil aj vo viacerých filmoch.