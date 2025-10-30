Herečka sa úprimne podelila o to, aké náročné bolo obdobie po narodení jej druhého dieťaťa.
Herečka Jennifer Lawrence už v minulosti otvorene priznala, že obdobie po pôrode jej druhého dieťaťa nebolo pre ňu jednoduché. Najnovšie však odhalila, že okrem popôrodnej depresie sa v tom čase obrátila aj na ChatGPT s otázkami o dojčení.
Hviezda Hunger Games podľa portálu USA Today priznala, že po narodení svojho druhého dieťaťa mala neustály pocit, že robí všetko zle. „Myslela som si, že plače, pretože sa mu nepáčil jeho život, ani ja, ani jeho rodina. Myslela som si, že robím všetko zle a že tým ničím život svojich detí,“ povedala.
„Myslela som si, že vždy, keď spal, je mŕtvy,“ priznala Jennifer. Napokon musela podstúpiť medicínsku liečbu, aby sa z úzkostí dostala. V posledných rokoch sa rozhodla svoje súkromie viac chrániť – dodnes dokonca neodhalila ani meno svojho druhého dieťaťa, ktoré sa jej narodilo začiatkom tohto roka.
Jennifer priznala, že sa počas náročného obdobia obrátila na ChatGPT s otázkami o dojčení, pretože sa chcela uistiť, že ako matka robí všetko správne. „Robíš pre svoje dieťa tú najúžasnejšiu vec“ či „Si taká milujúca matka“, napísal jej Chat a bola vraj prekvapená, ako veľmi ju to upokojilo.