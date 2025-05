Herečka sa musela vcítiť do postavy zúfalej matky a pri tejto príležitosti zaspomínala na svoje šestonedelie.

Herečka Jennifer Lawrence má za sebou premiéru svojho nového filmu „Die, My Love.“ Prvý raz ho odprezentovali na filmovom festivale v Cannes 17. mája. Film je hororová komédia o matke, ktorá bojuje s psychózou, no snaží sa zachovať zdravý rozum. Dôvodom jej zdravotných ťažkostí je krach manželstva.

Na slávnostnej premiére sa herečky novinári pýtali na to, ako vnímala svoju rolu. Lawrence je totiž tiež matka a vcítiť sa do ženy, ktorá prechádza takýmto náročným obdobím, no zároveň musí byť oporou pre svoje dieťa, je nesmierne náročné.

Lawrence v živote nezažila nič také ťažké ako šestonedelie

„Ako pre matku bolo pre mňa veľmi ťažké oddeliť to, čo by som v tej situácii urobila ja, od toho, čo v tej situácii robila ona (jej postava). Jednoducho, bolo to srdcervúce. Práve sa mi narodilo prvorodené dieťa a nič také, ako šestonedelie, neexistuje. Je zaujímavé, ako neskutočne izolujúce toto obdobie je,“ hovorí.

„Pravdou je, že extrémna úzkosť a extrémna depresia sú izolujúce bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Cítite sa ako mimozemšťan,“ spomína na to, ako sa vcítila do svojej postavy a porovnáva to so svojou vlastnou skúsenosťou.

Vo filme si po boku známej herečky zahral aj Robert Pattinson. Film je adaptáciou knižnej novely z roku 2017, ktorú napísala Ariana Harwicz.