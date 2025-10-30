Film inšpirovaný knihou J. J. Connollyho sa začne natáčať v januári 2026 a sľubuje návrat k drsnému britskému štýlu.
Britské filmové duo Guy Ritchie a Jason Statham oficiálne oznámilo, že opäť spojili sily, tentokrát na novom akčnom trileri Viva La Madness. Po ich poslednej spolupráci na filme Fortunova hra z roku 2023 sa očakáva, že tento projekt priniesie výraznejší úspech – či už komerčne, alebo kriticky.
Dej filmu sa má sústrediť na britské kriminálne prostredie. Sleduje dílera, ktorý sa po čase vracia z Karibiku späť do Londýna a zapletie sa do sveta drog, podvodov a hazardu. V hlavnej úlohe sa predstaví nikto iný ako Jason Statham.
Guy Ritchie sa postará o scenár aj réžiu. Film je síce prezentovaný ako samostatné dielo, no podľa oficiálnych informácií portálu Variety vychádza z knihy J.J. Connolly – Viva La Madness.
Natáčanie by sa malo začať v januári 2026, ďalšie podrobnosti zatiaľ neboli zverejnené. Isté však je, že väčšina spoločných projektov tejto dvojice bola buď kultová, alebo komerčne úspešná – ako napríklad Zbaľ prachy a padaj (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998) či Podfu(c)k (Snatch, 2000) – a fanúšikovia tak majú dôvod na veľké očakávania.