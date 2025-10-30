Kategórie
dnes 30. októbra 2025 o 8:24
Hana Divišová

Jason Statham sa predstaví v hlavnej úlohe nového akčného trileru Viva La Madness. O réžiu sa postará Guy Ritchie

Jason Statham sa predstaví v hlavnej úlohe nového akčného trileru Viva La Madness. O réžiu sa postará Guy Ritchie
Film inšpirovaný knihou J. J. Connollyho sa začne natáčať v januári 2026 a sľubuje návrat k drsnému britskému štýlu.

Britské filmové duo Guy Ritchie a Jason Statham oficiálne oznámilo, že opäť spojili sily, tentokrát na novom akčnom trileri Viva La Madness. Po ich poslednej spolupráci na filme Fortunova hra z roku 2023 sa očakáva, že tento projekt priniesie výraznejší úspech – či už komerčne, alebo kriticky.

Dej filmu sa má sústrediť na britské kriminálne prostredie. Sleduje dílera, ktorý sa po čase vracia z Karibiku späť do Londýna a zapletie sa do sveta drog, podvodov a hazardu. V hlavnej úlohe sa predstaví nikto iný ako Jason Statham.

Jason Statham, Guy Ritchie
Zdroj: Getty Image/Karwai Tang/WireImage, Instagram/@Jason Statham

Guy Ritchie sa postará o scenár aj réžiu. Film je síce prezentovaný ako samostatné dielo, no podľa oficiálnych informácií portálu Variety vychádza z knihy J.J. Connolly – Viva La Madness.

Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
