Spoluzakladateľ Ben & Jerry's uvádza zmrzlinu na podporu Palestíny

Po konflikte s materskou spoločnosťou Unilever sa Ben Cohen rozhodol uviesť zmrzlinu s príchuťou melóna pod vlastnou značkou.
Spoluzakladateľ Ben & Jerry's sa rozhodol predstaviť svoju príchuť zmrzliny podporujúcu Palestínu pod vlastnou značkou, keďže sa dostal do sporu s materskou spoločnosťou Unilever, píše BBC. Cohen dokonca obvinil Unilever, ktorý vlastní spoločnosť od roku 2000, že „lezie do zadku“ Donaldovi Trumpovi tým, že zablokoval výrobu príchute podporujúcej mier v Gaze.
Ben Cohen tvrdí, že Unilever zabránil vydaniu jeho melónovej zmrzliny vytvorenej na podporu Palestíny, a preto sa rozhodol, že jeho aktivistická značka Ben's Best ju produkovať bude. Cohen založil túto nezávislú značku ešte v roku 2016, keď s príchuťou Bernie's Back podporil demokratického kandidáta na prezidenta USA Bernieho Sandersa.
Mám melón a prázdny kelímok od zmrzliny – a potrebujem vašu pomoc. Napíšte do komentárov nápady, aké ingrediencie by ste chceli vidieť v tejto príchuti, a navrhnite jej názov.
Musíme naďalej používať svoj hlas tam, kde Ben & Jerry’s nemôže —
aby sme dosiahli mier, spravodlivosť a dôstojnosť pre Palestínu.“
„Robím to, na čo oni nemajú“ – povedal Cohen vo svojom videu na Instagrame – „Vyrábam melónovú zmrzlinu, ktorá podporuje mierovú Palestínu a obnovu spôsobených škôd.“
Vzťah medzi známym výrobcom zmrzliny, ktorý je známy svojimi extravagantnými príchuťami a aktivizmom, a britským gigantickým konglomerátom sa za roky čoraz viac vyostril. V roku 2021 Ben & Jerry's odmietli predávať svoje produkty na okupovaných územiach Izraela. Unilever ako reakciu predal práva na predaj produktov v Izraeli miestnej spoločnosti, takže Cohenove zmrzliny sú tam stále dostupné.
Ben & Jerry's sa nielen vyjadril k izraelsko-palestínskemu konfliktu, ale angažoval sa aj v mnohých ďalších politických a environmentálnych záležitostiach, čo sa spoločnosti Unilever nepozdávalo.
V septembri tohto roka sme ťa zároveň informovali o tom, že druhý spoluzakladateľ značky –Jerry Greenfield – po 47 rokoch odstúpil zo spoločnosti. Vo svojom otvorenom liste, ktorý Ben zdieľal na Instagrame, sa Jerry vyjadril, že dlhšie nemôže spolupracovať so spoločnosťou, keďže ich materská spoločnosť Unilever im bráni v slobode vyjadrovania.