dnes 29. októbra 2025 o 16:15
Čas čítania 1:26
Michaela Kedžuchová

Spoluzakladateľ Ben & Jerry's uvádza zmrzlinu na podporu Palestíny

Po konflikte s materskou spoločnosťou Unilever sa Ben Cohen rozhodol uviesť zmrzlinu s príchuťou melóna pod vlastnou značkou.

Spoluzakladateľ Ben & Jerry's sa rozhodol predstaviť svoju príchuť zmrzliny podporujúcu Palestínu pod vlastnou značkou, keďže sa dostal do sporu s materskou spoločnosťou Unilever, píše BBC. Cohen dokonca obvinil Unilever, ktorý vlastní spoločnosť od roku 2000, že „lezie do zadku“ Donaldovi Trumpovi tým, že zablokoval výrobu príchute podporujúcej mier v Gaze.

Ben Cohen tvrdí, že Unilever zabránil vydaniu jeho melónovej zmrzliny vytvorenej na podporu Palestíny, a preto sa rozhodol, že jeho aktivistická značka Ben's Best ju produkovať bude. Cohen založil túto nezávislú značku ešte v roku 2016, keď s príchuťou Bernie's Back podporil demokratického kandidáta na prezidenta USA Bernieho Sandersa.

 
 
 
Ben pod post taktiež napísal: „ Spoločnosť Unilever / Magnum zabránila značke Ben & Jerry’s vytvoriť príchuť pre Palestínu — takže to robím ja a otváram verejnú výzvu!

Mám melón a prázdny kelímok od zmrzliny – a potrebujem vašu pomoc. Napíšte do komentárov nápady, aké ingrediencie by ste chceli vidieť v tejto príchuti, a navrhnite jej názov.

Musíme naďalej používať svoj hlas tam, kde Ben & Jerry’s nemôže —
aby sme dosiahli mier, spravodlivosť a dôstojnosť pre Palestínu.“
„Robím to, na čo oni nemajú“ – povedal Cohen vo svojom videu na Instagrame – „Vyrábam melónovú zmrzlinu, ktorá podporuje mierovú Palestínu a obnovu spôsobených škôd.“

Melónové farby – červená, zelená, čierna a biela – sú veľmi podobné farbám palestínskej vlajky, a preto sa stali symbolom solidarity s Palestínou.
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - 16. septembra: (zľava doprava) Jerry Greenfield a Ben Cohen, spoluzakladatelia spoločnosti Ben & Jerry's, v spolupráci s MoveOn rozdávajú bezplatnú zmrzlinu na Franklin Square vo Philadelphii počas ich turné Scoop The Vote, ktorého cieľom je povzbudiť ľudí, aby volili viceprezidentku Kamalu Harrisovú a demokratov 16. septembra 2024 vo Philadelphii v Pensylvánii (Foto: )
Jerry Greenfield a Ben Cohen, spoluzakladatelia spoločnosti Ben & Jerry's, spolupracovali s organizáciou MoveOn pri rozdávaní bezplatnej zmrzliny na filadelfskom Franklin Square. Zdroj: Lisa Lake/Getty Images for MoveOn

Vzťah medzi známym výrobcom zmrzliny, ktorý je známy svojimi extravagantnými príchuťami a aktivizmom, a britským gigantickým konglomerátom sa za roky čoraz viac vyostril. V roku 2021 Ben & Jerry's odmietli predávať svoje produkty na okupovaných územiach Izraela. Unilever ako reakciu predal práva na predaj produktov v Izraeli miestnej spoločnosti, takže Cohenove zmrzliny sú tam stále dostupné.

Ben & Jerry's sa nielen vyjadril k izraelsko-palestínskemu konfliktu, ale angažoval sa aj v mnohých ďalších politických a environmentálnych záležitostiach, čo sa spoločnosti Unilever nepozdávalo. 

V septembri tohto roka sme ťa zároveň informovali o tom, že druhý spoluzakladateľ značky –Jerry Greenfield – po 47 rokoch odstúpil zo spoločnosti. Vo svojom otvorenom liste, ktorý Ben zdieľal na Instagrame, sa Jerry vyjadril, že dlhšie nemôže spolupracovať so spoločnosťou, keďže ich materská spoločnosť Unilever im bráni v slobode vyjadrovania.

KONFLIKT IZRAEL PALESTÍNA (PÁSMO GAZY) ZMRZLINA
